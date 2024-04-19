https://ukraina.ru/20240419/1054616966.html

Никакого прекращения огня и нет веры Украине, чёрная метка Зеленского. Итоги 19 апреля на Украине

Никакого прекращения огня и нет веры Украине, чёрная метка Зеленского. Итоги 19 апреля на Украине - 19.04.2024 Украина.ру

Никакого прекращения огня и нет веры Украине, чёрная метка Зеленского. Итоги 19 апреля на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как будут проходить переговоры с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Часов Яр

2024-04-19T18:45

2024-04-19T18:45

2024-04-19T18:45

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сергей лавров

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О переговорах с Украиной — как бывших, так и предстоящих — глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью российским радиостанциям "Радио Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"."Мы встречались в январе [2022 года] в Женеве с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном. <...> Он говорит: нет-нет-нет, НАТО не обсуждается, но вот насчет того, что вы нам предлагали про ракеты средней дальности, давайте, может быть, посмотрим и договоримся, что эти ракеты можно размещать в том числе на Украине, но мы будем готовы ограничить количество таких ракет на Украине. Я уже не знаю, что тут еще нужно объяснять, почему стала неизбежной специальная военная операция, когда накачивали Украину [оружием]", - пояснил Лавров.Он также рассказал о том, на каких условиях будут проходить переговоры с Украиной."Во-первых, он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) сам себе запретил переговоры. <...> Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет. <...> Не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону. <...> Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - указал Лавров.При этом он подчеркнул, что Россия сделала вывод из обмана Украины в Стамбуле."Мы сказали: мы к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти", - подчеркнул Лавров.Министр иностранных дел России подробнее остановился на переговорах в Стамбуле, рассказав, что там происходило."Мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Пределом серьезности считалась пятая статья Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. <...> Записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что в общем-то означало, что их трогать нельзя. Было сказано, что на Украине не будет проводиться маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, за исключением тех случаев, когда все страны-гаранты согласны: включая нас, включая Китай. После завершения основного процесса согласования договоренностей украинская сторона решила внести правки "по мелочи". Например: "Запрет на проведение учений с участием вооружённых сил третьих стран, <...> "если все согласны из гарантов", давайте заменим (на) "кроме тех случаев, когда большинство гарантов на это согласны." Всё. Это был такой звоночек, что либо им за ночь уже запретил, либо кто-то из них сказал: "Давайте еще подурим голову этим русским"", - отметил Лавров.При этом министр иностранных дел России отдельно подчеркнул, что РФ не испугается несмотря ни как какое давление."Если нас ставят в ситуацию, когда нас надо просто победить стратегически, уничтожить, по сути дела, как глобального игрока, они не могут понять, что мы не испугаемся", - указал Лавров.Его заявления уже прокомментировали в России."Веры Киеву никакой нет, пауз в боевых действиях Россия в случае начала переговоров по Украине делать не будет, — Лавров. Ну что же. Аминь. "Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их; поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня; Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня"", - отметил вице-спикер Мосгодумы Андрей Медведев.Военный историк Евгений Норин указал, что заявление главы МИД РФ свидетельствует: боевые действия должны завершиться разрешением спорных вопросов по существу."По поводу реплики Лаврова могу сказать то, что уже сказал. Война должна завершиться разрешением спорных вопросов по существу. "Давайте договоримся договариваться" - это означает просто заход на новый сезон того же самого сериала. Нет, речь не о том, что "Ах, ты за войну!" Я за мир. Но мир - это не заморозка и не половинчатое решение. Мир - это новая реальность, существование которой все участники регаты признают", - подчеркнул историк.На Украине пока заявления Лаврова официально никак не прокомментировали.Чёрная метка ЗеленскогоПрезидент Украины Зеленский посетил Славянск и Часов Яр."Сегодня в Донецкой области (оккупированная Украиной часть ДНР — Ред.) - наши города, наши люди, наши позиции. Имел возможность поблагодарить наших воинов за действительно героическую боевую работу, за стойкость на позициях. Посетил парней, которые восстанавливаются после ранений, поблагодарил врачей. Провёл тут, на Донетчине, совещание. Были все, кто отвечает за оборону области, за защиту людей", - заявил Зеленский.При этом в визите президента Украины разглядели недобрый для Вооружённых сил Украины знак."Как бы иронично ни звучало, но своим визитом в Славянск и Часов Яр, Зеленский поставил им "чёрную метку" – по сложившейся традиции, каждая "фортэця", после его посещения, рушилась. Сегодняшний приезд Зеленского на позиции 41-й ОМБр ВСУ в Часов Яре, несёт больше репутационный характер и призван показать западной аудитории, что у Киева "всё под контролем". В объектив камер попали свежевозведенные фортификации и награждения боевиков. То, как меняется ландшафт на восточных окраинах Часов Яра после атак штурмовой авиации ВКС РФ по позициям украинских подразделений, в кадр конечно не попало", - написал у себя в телеграм-канале российский военкор Евгений Поддубный.К записи он прикрепил видео с ударами ВКС РФ по позициям ВСУ в Часовом Яру.Украинские СМИ со своей стороны сообщили о том, что Вооружённые силы Украины утратили способность к наступлению."Наш источник в Генштабе рассказал, что ВСУ пока не способно проводить наступательные операции, а желание Зеленского организовать контрнаступление на конец лета, воспринимается командованием как агония. После отставки Залужного в окружении Президента отсутствуют люди способные доносить реальную ситуацию на фронте, что сказывается на планы ставки", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее ряд других украинских телеграм-каналов также сообщал об ограниченной способности ВСУ к наступательным действиям в т.ч. и из-за нехватки оружия и усталости личного состава.С другой стороны, Украина наращивает дальнобойные вооружения, способные наносить удары вглубь России, а руководители украинских спецслужб не раз заявляли, что не будут отказываться от методов, которые наблюдатели не только в России, но и на Западе характеризуют как террористические, и от операций в РФ.

https://ukraina.ru/20240419/1054603440.html

https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, часов яр, вооруженные силы украины, сергей лавров