https://ukraina.ru/20240419/1054615936.html
НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине – Столтенберг
НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине – Столтенберг - 19.04.2024 Украина.ру
НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине – Столтенберг
Министры обороны стран НАТО посчитали доступные системы ПВО и готовы предоставить часть из них Украине в ближайшее время. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
2024-04-19T18:19
2024-04-19T18:19
2024-04-19T18:19
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Предварительно президент Украины Владимир Зеленский проинформировал министров обороны стран Североатлантического альянса о том, что Киеву нужно больше установок для защиты объектов. По словам Столтенберга, теперь Украине следует ждать анонса поставок от союзников, а Германия уже сегодня согласилась передать одну систему Patriot "Кроме этого, Украине будут предоставлены и другие средства для обороны", — добавил генсек альянса, уточнив, что Вооруженные силы нуждаются в снарядах, в том числе, натовского 155-го калибра. Столтенберг объявил, что помощь Украине – это не благотворительность, а "инвестиция в безопасность" НАТО. Накануне генсек Североатлантического альянса заявлял, что страны НАТО располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, а потому могут поделиться с Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести систему противовоздушной обороны Patriot для Киева.
https://ukraina.ru/20240418/1054594540.html
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новости, украина, йенс столтенберг, нато, киев, владимир зеленский, дмитрий кулеба, германия, пво, сво, спецоперация, всу, военная помощь
Новости, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Германия, ПВО, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь
НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине – Столтенберг
Министры обороны стран НАТО посчитали доступные системы ПВО и готовы предоставить часть из них Украине в ближайшее время. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
Предварительно президент Украины Владимир Зеленский проинформировал министров обороны стран Североатлантического альянса о том, что Киеву нужно больше установок для защиты объектов.
По словам Столтенберга, теперь Украине следует ждать анонса поставок от союзников, а Германия уже сегодня согласилась передать одну систему Patriot
"Кроме этого, Украине будут предоставлены и другие средства для обороны", — добавил генсек альянса, уточнив, что Вооруженные силы нуждаются в снарядах, в том числе, натовского 155-го калибра.
Столтенберг объявил, что помощь Украине – это не благотворительность, а "инвестиция в безопасность" НАТО.
Накануне генсек Североатлантического альянса заявлял
, что страны НАТО располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, а потому могут поделиться с Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал,
что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести систему противовоздушной обороны Patriot для Киева.