https://ukraina.ru/20240419/1054615936.html

НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине – Столтенберг

НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине – Столтенберг - 19.04.2024 Украина.ру

НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине – Столтенберг

Министры обороны стран НАТО посчитали доступные системы ПВО и готовы предоставить часть из них Украине в ближайшее время. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

2024-04-19T18:19

2024-04-19T18:19

2024-04-19T18:19

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Предварительно президент Украины Владимир Зеленский проинформировал министров обороны стран Североатлантического альянса о том, что Киеву нужно больше установок для защиты объектов. По словам Столтенберга, теперь Украине следует ждать анонса поставок от союзников, а Германия уже сегодня согласилась передать одну систему Patriot "Кроме этого, Украине будут предоставлены и другие средства для обороны", — добавил генсек альянса, уточнив, что Вооруженные силы нуждаются в снарядах, в том числе, натовского 155-го калибра. Столтенберг объявил, что помощь Украине – это не благотворительность, а "инвестиция в безопасность" НАТО. Накануне генсек Североатлантического альянса заявлял, что страны НАТО располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, а потому могут поделиться с Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести систему противовоздушной обороны Patriot для Киева.

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