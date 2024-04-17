НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг - 17.04.2024 Украина.ру
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НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг
НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг - 17.04.2024 Украина.ру
НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг
Страны Североатлантического альянса располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, а потому могут поделиться с Украиной, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг
2024-04-17T17:38
2024-04-17T17:38
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Когда на Украину поступит хоть одна такая установка для защиты неба генсек не уточнил. Также он не обозначил и общего количества систем ПВО, которые получит Киев от союзников. Он напомнил, что сегодня в Европе&nbsp;развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но все вместе члены альянса обладают значительным количеством таких систем, прежде всего, речь идет о&nbsp;США. По данным телеграм-канала СМИ-иноагента "DW Главное"*, правительство ФРГ сегодня уде выступило с инициативой "Немедленные действия по противовоздушной обороне" для поддержки Украины. Уточняется, что глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус связались с коллегами из стран-партнеров ФРГ – по НАТО и не только – чтобы вместе найти больше установок ПВО для защиты Украины. Напомним, что поиски систем противовоздушной оборон для Киева длятся уже не первый месяц. Ранее в этот же день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов, где надеется получить гарантии по защите неба над страной.
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новости, украина, киев, йенс столтенберг, нато, анналена бербок, борис писториус, германия, пво, сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, Анналена Бербок, Борис Писториус, Германия, ПВО, СВО, Спецоперация

НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг

17:38 17.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Страны Североатлантического альянса располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, а потому могут поделиться с Украиной, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг
"Реальность такова, что мы имеем достаточно систем, чтобы значительно больше поставлять на Украину, идет ли речь о системах ПВО в целом или же о батарея Patriot. Именно над этим мы сейчас и работаем", – сказал он.
Когда на Украину поступит хоть одна такая установка для защиты неба генсек не уточнил. Также он не обозначил и общего количества систем ПВО, которые получит Киев от союзников.
Он напомнил, что сегодня в Европе развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но все вместе члены альянса обладают значительным количеством таких систем, прежде всего, речь идет о США.
По данным телеграм-канала СМИ-иноагента "DW Главное"*, правительство ФРГ сегодня уде выступило с инициативой "Немедленные действия по противовоздушной обороне" для поддержки Украины.
Уточняется, что глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус связались с коллегами из стран-партнеров ФРГ – по НАТО и не только – чтобы вместе найти больше установок ПВО для защиты Украины.
Напомним, что поиски систем противовоздушной оборон для Киева длятся уже не первый месяц.
Ранее в этот же день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов, где надеется получить гарантии по защите неба над страной.
12 апреля, 23:46
Кулеба ведет переговоры по передаче систем ПВО для Украины, но Европа не торопится помогать В ближайшее время Украина рассчитывает получить две батареи систем противовоздушной обороны Patriot и одну батарею SAMP-T. Переговоры об их поставке ведет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, о чем он объявил в эфире всеукраинского телемарафона
 
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