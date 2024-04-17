НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг
Страны Североатлантического альянса располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, а потому могут поделиться с Украиной, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг
"Реальность такова, что мы имеем достаточно систем, чтобы значительно больше поставлять на Украину, идет ли речь о системах ПВО в целом или же о батарея Patriot. Именно над этим мы сейчас и работаем", – сказал он.
Когда на Украину поступит хоть одна такая установка для защиты неба генсек не уточнил. Также он не обозначил и общего количества систем ПВО, которые получит Киев от союзников.
Он напомнил, что сегодня в Европе развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но все вместе члены альянса обладают значительным количеством таких систем, прежде всего, речь идет о США.
По данным телеграм-канала СМИ-иноагента "DW Главное"*, правительство ФРГ сегодня уде выступило с инициативой "Немедленные действия по противовоздушной обороне" для поддержки Украины.
Уточняется, что глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус связались с коллегами из стран-партнеров ФРГ – по НАТО и не только – чтобы вместе найти больше установок ПВО для защиты Украины.
Напомним, что поиски систем противовоздушной оборон для Киева длятся уже не первый месяц.
Ранее в этот же день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов, где надеется получить гарантии по защите неба над страной.
12 апреля, 23:46Кулеба ведет переговоры по передаче систем ПВО для Украины, но Европа не торопится помогать В ближайшее время Украина рассчитывает получить две батареи систем противовоздушной обороны Patriot и одну батарею SAMP-T. Переговоры об их поставке ведет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, о чем он объявил в эфире всеукраинского телемарафона