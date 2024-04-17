https://ukraina.ru/20240417/1054565937.html

НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг

НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг - 17.04.2024 Украина.ру

НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен Столтенберг

Страны Североатлантического альянса располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, а потому могут поделиться с Украиной, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг

2024-04-17T17:38

2024-04-17T17:38

2024-04-17T17:38

новости

украина

киев

йенс столтенберг

нато

анналена бербок

борис писториус

германия

пво

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051786683_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_d6c559c7df607059b082da50bde00263.jpg

Когда на Украину поступит хоть одна такая установка для защиты неба генсек не уточнил. Также он не обозначил и общего количества систем ПВО, которые получит Киев от союзников. Он напомнил, что сегодня в Европе развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но все вместе члены альянса обладают значительным количеством таких систем, прежде всего, речь идет о США. По данным телеграм-канала СМИ-иноагента "DW Главное"*, правительство ФРГ сегодня уде выступило с инициативой "Немедленные действия по противовоздушной обороне" для поддержки Украины. Уточняется, что глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус связались с коллегами из стран-партнеров ФРГ – по НАТО и не только – чтобы вместе найти больше установок ПВО для защиты Украины. Напомним, что поиски систем противовоздушной оборон для Киева длятся уже не первый месяц. Ранее в этот же день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов, где надеется получить гарантии по защите неба над страной.

https://ukraina.ru/20240412/1054490788.html

украина

киев

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, йенс столтенберг, нато, анналена бербок, борис писториус, германия, пво, сво, спецоперация