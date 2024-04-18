https://ukraina.ru/20240418/1054594035.html
Кулеба не удержал "дипломатическую тайну" о ПВО для Украины
Кулеба не удержал "дипломатическую тайну" о ПВО для Украины - 18.04.2024 Украина.ру
Кулеба не удержал "дипломатическую тайну" о ПВО для Украины
Нидерланды публично заявили о готовности приобрести систему противовоздушной обороны Patriot для Киева, однако это государство – не единственное, болеющее за защиту Украины, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона
2024-04-18T22:25
2024-04-18T22:25
2024-04-18T22:26
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По итогам встречи на уровне руководителей МИД государств G7 Кулеба сообщил, что западные страны располагают более чем 100 батареями ПВО. Украине также известно, где именно расположены "лишние" системы защиты. "Известно, где эти батареи. Все, что говорила Украина ранее, подтвердилось. Есть даже больше батарей, чем 100. Есть понимание, из каких государств можно быстро доставить батареи. Поэтому сегодня сделали шаг к принятию важных решений", — приводит слова дипломата издание "Общественное". Кулеба подчеркнул, что такой интенсивной работы партнеров по предоставлению ПВО Украине еще ни разу не было с начала спецоперации. Сейчас "есть все основания полагать, что положительные новости будут", заключил он. Завтра, 19 апреля, состоится Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что на Совете стороны обсудят выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО Киеву. Совет пройдет в режиме видеоконференции.
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новости, украина, дмитрий кулеба, киев, нидерланды, владимир зеленский, мид, нато, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Киев, Нидерланды, Владимир Зеленский, МИД, НАТО, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника
Кулеба не удержал "дипломатическую тайну" о ПВО для Украины
22:25 18.04.2024 (обновлено: 22:26 18.04.2024)
Нидерланды публично заявили о готовности приобрести систему противовоздушной обороны Patriot для Киева, однако это государство – не единственное, болеющее за защиту Украины, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона
"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды-не единственное государство, которое готово уже сейчас купить батарею Patriot у любого государства мира за цену, которую то государство назовет", — мотивирует министр тех союзников Киева, которые еще не решились передать ПВО.
По итогам встречи на уровне руководителей МИД государств G7 Кулеба сообщил, что западные страны располагают более чем 100 батареями ПВО. Украине также известно, где именно расположены "лишние" системы защиты.
"Известно, где эти батареи. Все, что говорила Украина ранее, подтвердилось. Есть даже больше батарей, чем 100. Есть понимание, из каких государств можно быстро доставить батареи. Поэтому сегодня сделали шаг к принятию важных решений", — приводит слова дипломата издание "Общественное".
Кулеба подчеркнул, что такой интенсивной работы партнеров по предоставлению ПВО Украине еще ни разу не было с начала спецоперации. Сейчас "есть все основания полагать, что положительные новости будут", заключил он.
Завтра, 19 апреля, состоится
Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что на Совете стороны обсудят выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО Киеву. Совет пройдет в режиме видеоконференции.