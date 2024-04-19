"Вокруг Булгакова": пятое измерение "Спасо-хауса" - 19.04.2024 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20240419/1054611310.html
"Вокруг Булгакова": пятое измерение "Спасо-хауса"
"Вокруг Булгакова": пятое измерение "Спасо-хауса" - 19.04.2024 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": пятое измерение "Спасо-хауса"
В ранней версии романа "Мастер и Маргарита" никакого бала не было – обычная вечеринка, которые проводил и сам Михаил Афанасьевич (например, в связи с приездом в Москву А.Н. Толстого). Бал стал балом в 1934 году, и не без участия Воланда, который на этот раз, в порядке исключения, прикинулся не немцем, а американцем и представился Уильямом Буллитом
2024-04-19T16:51
2024-04-19T16:52
"вокруг булгакова"
эксклюзив
архитектура
москва
михаил булгаков
сша
посольство сша
русская литература
литература
мастер и маргарита
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Как мы помним по тексту романа, первое, что смутило Маргариту в "нехорошей квартире", в которую она прибыла для участия в бале, её размеры:"- Более всего меня поражает, где всё это помещается. – Она повела рукой, подчёркивая при этом необъятность зала.Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках у его носа.- Самое несложное из всего! – ответил он. – Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до чёрт знает каких пределов!"Коровьев, как полагается чёрту, врёт. Необъятный зал без всякого пятого измерения (дальше Коровьев объясняет, что оно тут действительно не причём) был позаимствован Булгаковым в совершенно другом месте.А началось всё 16 ноября 1933 года, когда СССР и США установили дипломатические отношения, и в Москву, в качестве чрезвычайного и полномочного посла Северо-Американских Соединённых Штатов, направился Уильям Кристиан Буллит-младший.Буллит ещё в 1917 году, при Вудро Вильсоне, был назначен заместителем государственного секретаря, а в 1919 году стал одним из первых американских дипломатов, которые посетили Советскую Россию и даже был удостоен аудиенции у В.И. Ленина.Резиденцией американского посла стал (и остаётся по сей день) огромный особняк в самом центре Москвы – на Спасопесковской площади. Этот небольшой район, буквально в квартале от старого Арбата, широко известен публике благодаря картине Василия Поленова "Московский дворик" (писалась она за три с половиной десятилетия до появления особняка, да и самой площади). По местоположению особняк получил название "Спасо-хаус". До "дома Маргариты" в Малом Власьевском переулке – 10 минут пешком и ещё меньше - до торгсина на Смоленской площади.Буллит сразу же начал проводить в Москве приёмы для широкого круга общественности. Первый состоялся на Рождество 1934 года. А "Весенний бал" в ночь с 22 на 23 апреля 1935 года затмил масштабом и роскошью всё, что проводилось ранее. На него было приглашено около 500 человек – "все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина". В их числе были М.А. и Е.С. Булгаковы, с которыми Буллит уже был знаком.Впрочем, вернёмся к "пятому измерению".Особняк, который был выделен для посольства САСШ, сам по себе был местом удивительным и даже мистическим.Он был построен в 1913-15 годах на месте бывшего особняка князей Лобановых-Ростовских по проекту архитекторов Владимира Мятта и Владимира Адамовича в не слишком модным для начала XX века неоклассическом стиле.Собственно, из "нео" в нём были только используемые материалы (железобетон), определившие некоторые формы, которые трудно было бы изобразить из кирпича. Из ряда подобных строений он выделяется полуротондой с ионическими колоннами к которому ведёт пандус, позволяющий гостям выйдя из экипажа или автомобиля сразу же попасть в дом. Всё остальное соответствует представлениям о классической симметрии.Заказчиком этого здания стал богатейший человек России Николай Александрович Второв по прозвищу "русский Морган" – обладатель капитала, оценивавшегося в 60 миллионов золотых рублей (очень приблизительно – свыше 30 млрд современных рублей, т.е. богаче любого из нынешних российских бизнесменов).Бизнес-интересы Второва, как границы России, заканчивались примерно нигде. Он занимался всем – золотом, химией (производство красок), трикотажем и сукном (его мануфактуры выполняли заказы Русской императорской армии), металлургией (основатель электросталеплавильного завода, давшего название городу Электросталь Московской области), стройматериалами, боеприпасами, банковской деятельностью (Московский промышленный банк) и т.п.Второв имел прямое отношение к Новороссии, поскольку был акционером Общества Брянского завода (металлургический завод им. Петровского в Днепропетровске) и Донецко-Юрьевского металлургического общества (Алчевский металлургический комбинат в ЛНР).Помимо особняка, он построил комплекс зданий "Деловой двор" на Славянской площади, по соседству с комплексом зданий ЦК КПСС / Администрации президента России (сейчас, как и после основания, "Деловой двор" занимают коммерческие структуры).Конец жизни Второва был трагическим – в мае 1918 года он был застрелен то ли в "Деловом дворе", то ли в своём доме, как предполагается – в результате семейного конфликта (убийца найден не был). Обстоятельства убийства, вероятно известные Булгакову, могли повлиять на эпизод с убийством барона Майгеля – в первоначальной версии его зарезали.Дом был национализирован и использовался под жильё для ответственных работников. В частности, там жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин.Позже в этом здании, во время официальных визитов, останавливались президенты США Дуайта Эйзенхауэра, Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. На приёме в 1976 году в честь двухсотлетия Декларации независимости США дом вместил 3001 гостя."А вы изволите толковать про пятое измерение!"
https://ukraina.ru/20240218/1053262761.html
https://ukraina.ru/20240225/1053498797.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, архитектура, москва, михаил булгаков, сша, посольство сша, русская литература, литература, мастер и маргарита, история
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, архитектура, Москва, Михаил Булгаков, США, посольство США, русская литература, литература, Мастер и Маргарита, История

"Вокруг Булгакова": пятое измерение "Спасо-хауса"

16:51 19.04.2024 (обновлено: 16:52 19.04.2024)
 
© Василий СтоякинРезиденция посла США "Спасо-хаус"
Резиденция посла США Спасо-хаус
© Василий Стоякин
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ранней версии романа "Мастер и Маргарита" никакого бала не было – обычная вечеринка, которые проводил и сам Михаил Афанасьевич (например, в связи с приездом в Москву А.Н. Толстого). Бал стал балом в 1934 году, и не без участия Воланда, который на этот раз, в порядке исключения, прикинулся не немцем, а американцем и представился Уильямом Буллитом
Как мы помним по тексту романа, первое, что смутило Маргариту в "нехорошей квартире", в которую она прибыла для участия в бале, её размеры:
"- Более всего меня поражает, где всё это помещается. – Она повела рукой, подчёркивая при этом необъятность зала.
Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках у его носа.
- Самое несложное из всего! – ответил он. – Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до чёрт знает каких пределов!"
Коровьев, как полагается чёрту, врёт. Необъятный зал без всякого пятого измерения (дальше Коровьев объясняет, что оно тут действительно не причём) был позаимствован Булгаковым в совершенно другом месте.
- РИА Новости, 1920, 18.02.2024
18 февраля, 07:03"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": дом Драмлита Сцена с разгромом квартиры критика Латунского в романе "Мастер и Маргарита" является аппендиксом основного повествования – она никуда не ведёт и скорее призвана осветить противоречивость ведьминской натуры Маргариты: с одной стороны, "тёмная и гнусная уголовщина", с другой – приласкала испуганного мальчика. Потом это проявится в казусе с Фридо
А началось всё 16 ноября 1933 года, когда СССР и США установили дипломатические отношения, и в Москву, в качестве чрезвычайного и полномочного посла Северо-Американских Соединённых Штатов, направился Уильям Кристиан Буллит-младший.
Буллит ещё в 1917 году, при Вудро Вильсоне, был назначен заместителем государственного секретаря, а в 1919 году стал одним из первых американских дипломатов, которые посетили Советскую Россию и даже был удостоен аудиенции у В.И. Ленина.
Резиденцией американского посла стал (и остаётся по сей день) огромный особняк в самом центре Москвы – на Спасопесковской площади. Этот небольшой район, буквально в квартале от старого Арбата, широко известен публике благодаря картине Василия Поленова "Московский дворик" (писалась она за три с половиной десятилетия до появления особняка, да и самой площади). По местоположению особняк получил название "Спасо-хаус". До "дома Маргариты" в Малом Власьевском переулке – 10 минут пешком и ещё меньше - до торгсина на Смоленской площади.
© commons.wikimedia.orgВасилий Поленов "Московский дворик"
Василий Поленов Московский дворик - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© commons.wikimedia.org
Василий Поленов "Московский дворик"
© Василий СтоякинСпасская церковь на Песках
Спасская церковь на Песках
© Василий Стоякин
Спасская церковь на Песках
Буллит сразу же начал проводить в Москве приёмы для широкого круга общественности. Первый состоялся на Рождество 1934 года. А "Весенний бал" в ночь с 22 на 23 апреля 1935 года затмил масштабом и роскошью всё, что проводилось ранее. На него было приглашено около 500 человек – "все, кто имел значение в Москве, кроме Сталина". В их числе были М.А. и Е.С. Булгаковы, с которыми Буллит уже был знаком.
Впрочем, вернёмся к "пятому измерению".
Особняк, который был выделен для посольства САСШ, сам по себе был местом удивительным и даже мистическим.
Он был построен в 1913-15 годах на месте бывшего особняка князей Лобановых-Ростовских по проекту архитекторов Владимира Мятта и Владимира Адамовича в не слишком модным для начала XX века неоклассическом стиле.
- РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 08:21"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": дом Маргариты В романе о месте жительства героини сказано кратко: "Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата". Упоминается, что особняк был в готическом стиле. Рассказчик в романе изъявляет готовность показать это место. Даже не знаем попытался ли кто-то воспользовался любезностью…
Собственно, из "нео" в нём были только используемые материалы (железобетон), определившие некоторые формы, которые трудно было бы изобразить из кирпича. Из ряда подобных строений он выделяется полуротондой с ионическими колоннами к которому ведёт пандус, позволяющий гостям выйдя из экипажа или автомобиля сразу же попасть в дом. Всё остальное соответствует представлениям о классической симметрии.
Заказчиком этого здания стал богатейший человек России Николай Александрович Второв по прозвищу "русский Морган" – обладатель капитала, оценивавшегося в 60 миллионов золотых рублей (очень приблизительно – свыше 30 млрд современных рублей, т.е. богаче любого из нынешних российских бизнесменов).
Бизнес-интересы Второва, как границы России, заканчивались примерно нигде. Он занимался всем – золотом, химией (производство красок), трикотажем и сукном (его мануфактуры выполняли заказы Русской императорской армии), металлургией (основатель электросталеплавильного завода, давшего название городу Электросталь Московской области), стройматериалами, боеприпасами, банковской деятельностью (Московский промышленный банк) и т.п.
Второв имел прямое отношение к Новороссии, поскольку был акционером Общества Брянского завода (металлургический завод им. Петровского в Днепропетровске) и Донецко-Юрьевского металлургического общества (Алчевский металлургический комбинат в ЛНР).
Помимо особняка, он построил комплекс зданий "Деловой двор" на Славянской площади, по соседству с комплексом зданий ЦК КПСС / Администрации президента России (сейчас, как и после основания, "Деловой двор" занимают коммерческие структуры).
- РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 09:09"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": ТоргсинМагазин "Торгсин" на Смоленской площади (ул. Арбат, 54/2 стр. 1) – одна из локаций, на которых происходит действие главы 28 романа "Мастер и Маргарита". Описан он как универсам, в котором всё есть, но есть это всё – за валюту. Всё это великолепие сжигается Бегемотом и Коровьевым из хулиганских побуждений
Конец жизни Второва был трагическим – в мае 1918 года он был застрелен то ли в "Деловом дворе", то ли в своём доме, как предполагается – в результате семейного конфликта (убийца найден не был). Обстоятельства убийства, вероятно известные Булгакову, могли повлиять на эпизод с убийством барона Майгеля – в первоначальной версии его зарезали.
Дом был национализирован и использовался под жильё для ответственных работников. В частности, там жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин.
Позже в этом здании, во время официальных визитов, останавливались президенты США Дуайта Эйзенхауэра, Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. На приёме в 1976 году в честь двухсотлетия Декларации независимости США дом вместил 3001 гостя.
"А вы изволите толковать про пятое измерение!"
 
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