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"Царь-мангал" под Красногоровкой: военный эксперт о том, как российский чудо-танк кошмарит позиции ВСУ
"Царь-мангал" под Красногоровкой: военный эксперт о том, как российский чудо-танк кошмарит позиции ВСУ - 19.04.2024 Украина.ру
"Царь-мангал" под Красногоровкой: военный эксперт о том, как российский чудо-танк кошмарит позиции ВСУ
Танк Т-72 "Царь-мангал" привлекает к себе внимание необычной дополнительной защитой. Это кустарное решение бойцов российских подразделений защитит машину от FPV-дронов, но не спасет от ПТУРов или противотанковых мин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-04-19T04:50
2024-04-19T04:50
2024-04-19T04:50
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Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как во время штурма Красногоровки ВС РФ применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов. Конечно, "Царь-мангал" привлекает к себе внимание необычной дополнительной защитой. Но точно нельзя утверждать, насколько этот рейд был эффективен, поскольку в танк не было каких-то явных попаданий, рассказал эксперт.К тому же любой танк всегда может наехать на противотанковую мину, он никак не защищен от подобных препятствий. Можно сказать, что этому танку повезло, добавил он.Броня, которую наварили вокруг танка, может выдержать попадание ВОГа (выстрел осколочный гранатометный) или СВУ (самодельное взрывное устройство). Но если это будет минометная мина, которую таскает тяжелый беспилотник "Баба-яга", такая защита может не сработать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал" читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, танки, днр, донбасс, сво, бронетехника, защита, дроны, мины, штурм
Новости, Россия, танки, ДНР, Донбасс, СВО, бронетехника, защита, дроны, мины, штурм
"Царь-мангал" под Красногоровкой: военный эксперт о том, как российский чудо-танк кошмарит позиции ВСУ
Танк Т-72 "Царь-мангал" привлекает к себе внимание необычной дополнительной защитой. Это кустарное решение бойцов российских подразделений защитит машину от FPV-дронов, но не спасет от ПТУРов или противотанковых мин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как во время штурма Красногоровки ВС РФ применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.
Конечно, "Царь-мангал" привлекает к себе внимание необычной дополнительной защитой. Но точно нельзя утверждать, насколько этот рейд был эффективен, поскольку в танк не было каких-то явных попаданий, рассказал эксперт.
К тому же любой танк всегда может наехать на противотанковую мину, он никак не защищен от подобных препятствий. Можно сказать, что этому танку повезло, добавил он.
"Наверное, это кустарное решение бойцов наших подразделений защитит танк от FPV-дронов. Именно это основная проблема всей бронетехники на линии соприкосновения. Но от более серьезных вызовов (ПТУР или противотанковая мина) эта кустарная защита ни коим образом не спасет", - подчеркнул Орлов.
Броня, которую наварили вокруг танка, может выдержать попадание ВОГа (выстрел осколочный гранатометный) или СВУ (самодельное взрывное устройство). Но если это будет минометная мина, которую таскает тяжелый беспилотник "Баба-яга", такая защита может не сработать, заключил собеседник издания.