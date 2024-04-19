"Святой чугуний никто не отменял": Кочетков объяснил, почему Одессу и Харьков нужно брать "до Трампа"
ВС РФ нужно освобождать Харьков с Одессой как можно быстрее, не дожидаясь прихода к власти Дональда Трампа. Если он начнет склонять Россию к заморозке конфликта на Украине, ей будет чем ответить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Русская цивилизация – это европейская цивилизация, которая дала миру одну из величайших культур. Западу нужно мирно сосуществовать с другими народами, а не навязывать всем остальным свою волю, рассказал политолог.
Поэтому нужно ликвидировать западную гегемонию и создать планетарную симфонию, когда страны учитывали бы интересы друг друга. Если к власти в США вернется Дональд Трамп и захочет склонить Россию к переговорам, ей будет чем "крыть", добавил он.
"У нас пока есть, чем крыть. Святой чугуний еще никто не отменял. И потом, что такого нам может предложить [экс-президент США Дональд] Трамп? Заморозка конфликта равносильна поражению в этой войне. Байден уже предлагает нам капитулировать, наше [российское] руководство несогласно", - отметил Кочетков.
Не нужно растягивать СВО на десять лет. Надо освобождать Харьков с Одессой как можно быстрее, не дожидаясь прихода к власти Трампа. Я против панических настроений о том, что "Трамп придет и все пропало", подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
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