https://ukraina.ru/20240419/1054587525.html

"Грядет отечественная война": Кочетков о том, почему на Россию с надеждой смотрит все человечество

"Грядет отечественная война": Кочетков о том, почему на Россию с надеждой смотрит все человечество - 19.04.2024 Украина.ру

"Грядет отечественная война": Кочетков о том, почему на Россию с надеждой смотрит все человечество

Конфликт с Западом у России надолго. Противник не смирится с тем, что он потеряет монополию на управление человечеством. Российское общество нужно перестраивать к тому, что грядет новая отечественная война. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-04-19T03:50

2024-04-19T03:50

2024-04-19T03:50

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Российское общество нужно перестраивать к тому, что грядет новая отечественная война. Просто так из этого водоворота событий России не выбраться. Приходится себя успокаивать, что российская экономика в целом перестроилась на военные рельсы, рассказал политолог.В мире накопилось очень много противоречий. Но та часть элит, которая считает себя хозяевами мира хочет решить эти противоречия за счет России. И Западу в любом случае придется "что-то с нами делать", добавил он.Конфликт с Западом у России надолго. Противник не смирится с тем, что он потеряет монополию на управление человечеством. Они искренне считают себя самыми цивилизованными странами и считают в праве навязывать свою "цивилизацию" всем остальным, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, запад, украина, алексей кочетков, цивилизация, элита, война, экономика