"Грядет отечественная война": Кочетков о том, почему на Россию с надеждой смотрит все человечество
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Конфликт с Западом у России надолго. Противник не смирится с тем, что он потеряет монополию на управление человечеством. Российское общество нужно перестраивать к тому, что грядет новая отечественная война. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Российское общество нужно перестраивать к тому, что грядет новая отечественная война. Просто так из этого водоворота событий России не выбраться. Приходится себя успокаивать, что российская экономика в целом перестроилась на военные рельсы, рассказал политолог.
В мире накопилось очень много противоречий. Но та часть элит, которая считает себя хозяевами мира хочет решить эти противоречия за счет России. И Западу в любом случае придется "что-то с нами делать", добавил он.
"Я считаю, что для нас с надеждой смотрит значительная часть всего человечества. Если для выживания Запада жизненно важно поражение России на Украине, то и для незападного мира жизненно важно поражение Запада на Украине", - отметил Кочетков.
Конфликт с Западом у России надолго. Противник не смирится с тем, что он потеряет монополию на управление человечеством. Они искренне считают себя самыми цивилизованными странами и считают в праве навязывать свою "цивилизацию" всем остальным, подвел итог собеседник издания.
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