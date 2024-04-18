На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев - 18.04.2024 Украина.ру
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На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев
На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев - 18.04.2024 Украина.ру
На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев
Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру прокомментировал недавние визиты в Китай представителей России, США и Германии, а также оценил отношения между РФ и КНР и рассказал о том, в какой фазе сейчас находится тайваньский кризис
2024-04-18T15:16
2024-04-18T15:16
видео
сергей санакоев
китай
россия
германия
олаф шольц
си цзиньпин
брикс
фрг
сша
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00:35 - Итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в КНР; 03:59 - Субсидии КНР в зелёную энергетику как камень преткновения в США; 06:39 - На что канцлер Германии Олаф Шольц уговаривал Си Цзиньпина? 15:20 - Как можно охарактеризовать отношения РФ и КНР на данном этапе? 17:55 - В какой фазе сейчас находится тайваньский кризис? 21:46 - О столкновении цивилизаций
китай
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фрг
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видео, сергей санакоев, китай, россия, германия, олаф шольц, си цзиньпин, брикс, фрг, сша, экономика, цивилизация, украина, сво, спецоперация, война, визит, швейцария, кризис, тайвань, центробанк рф, сергей лавров, владимир путин, инаугурация, финансы, пекин, зеленая экономика, переговоры, нато, шос, многополярный мир, конфликт, деньги, видео
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На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев

15:16 18.04.2024
 
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Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру прокомментировал недавние визиты в Китай представителей России, США и Германии, а также оценил отношения между РФ и КНР и рассказал о том, в какой фазе сейчас находится тайваньский кризис
00:35 - Итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в КНР;
03:59 - Субсидии КНР в зелёную энергетику как камень преткновения в США;
06:39 - На что канцлер Германии Олаф Шольц уговаривал Си Цзиньпина?
15:20 - Как можно охарактеризовать отношения РФ и КНР на данном этапе?
17:55 - В какой фазе сейчас находится тайваньский кризис?
21:46 - О столкновении цивилизаций
 
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