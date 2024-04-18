https://ukraina.ru/20240418/1054585282.html

На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев

На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев - 18.04.2024 Украина.ру

На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - Санакоев

Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру прокомментировал недавние визиты в Китай представителей России, США и Германии, а также оценил отношения между РФ и КНР и рассказал о том, в какой фазе сейчас находится тайваньский кризис

2024-04-18T15:16

2024-04-18T15:16

2024-04-18T15:16

видео

сергей санакоев

китай

россия

германия

олаф шольц

си цзиньпин

брикс

фрг

сша

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00:35 - Итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в КНР; 03:59 - Субсидии КНР в зелёную энергетику как камень преткновения в США; 06:39 - На что канцлер Германии Олаф Шольц уговаривал Си Цзиньпина? 15:20 - Как можно охарактеризовать отношения РФ и КНР на данном этапе? 17:55 - В какой фазе сейчас находится тайваньский кризис? 21:46 - О столкновении цивилизаций

китай

россия

германия

фрг

сша

украина

швейцария

тайвань

пекин

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