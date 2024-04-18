В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ* - 18.04.2024 Украина.ру
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В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ*
В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ* - 18.04.2024 Украина.ру
В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ*
В начальных классах школ Шотландии призывают спрашивать учеников в возрасте четырех лет, являются ли они геями, лесбиянками или трансгендерами. Об этом пишет британская газета The Telegraph
2024-04-18T11:41
2024-04-18T11:41
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Издание уверяет, что школы создают ЛГБТ*-клубы и "группы альянсов по гендеру и сексуальной ориентации" для учеников в рамках их членства в программе, проводимой так называемой благотворительной организацией LGBT Youth Scotland.Благотворительная организация, получившая в прошлом году почти 1 миллион фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов) от налогоплательщиков, также призывает директоров школ устанавливать гендерно-нейтральные туалеты, отмечать Дни трансгендеров и "Национальный день каминг-аута".Чтобы получить некую золотую награду, школам необходимо "организовать хотя бы одно мероприятие, которое конкретно направлено на удовлетворение потребностей молодежи-трансгендеров", например, "провести кампанию, направленную на защиту прав трансгендеров".Их также побуждают вывешивать плакаты организации и переписывать школьную политику, чтобы обеспечить "инклюзивность".В 2018 годы Шотландия стала первой в мире страной, которая включила в школьную программу уроки, посвященные ЛГБТ*-сообществам.В России движение ЛГБТ* решением Верховного суда РФ признано экстремистским и запрещено.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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новости, россия, шотландия, школа, лгбт
Новости, Россия, Шотландия, Школа, ЛГБТ

В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ*

11:41 18.04.2024
 
© CC0, Pixabayфлаг ЛГБТ
флаг ЛГБТ
© CC0, Pixabay
Читать в
В начальных классах школ Шотландии призывают спрашивать учеников в возрасте четырех лет, являются ли они геями, лесбиянками или трансгендерами. Об этом пишет британская газета The Telegraph
Издание уверяет, что школы создают ЛГБТ*-клубы и "группы альянсов по гендеру и сексуальной ориентации" для учеников в рамках их членства в программе, проводимой так называемой благотворительной организацией LGBT Youth Scotland.
Благотворительная организация, получившая в прошлом году почти 1 миллион фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов) от налогоплательщиков, также призывает директоров школ устанавливать гендерно-нейтральные туалеты, отмечать Дни трансгендеров и "Национальный день каминг-аута".
Чтобы получить некую золотую награду, школам необходимо "организовать хотя бы одно мероприятие, которое конкретно направлено на удовлетворение потребностей молодежи-трансгендеров", например, "провести кампанию, направленную на защиту прав трансгендеров".
Их также побуждают вывешивать плакаты организации и переписывать школьную политику, чтобы обеспечить "инклюзивность".
В 2018 годы Шотландия стала первой в мире страной, которая включила в школьную программу уроки, посвященные ЛГБТ*-сообществам.
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