https://ukraina.ru/20240418/1054577941.html

В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ*

В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ* - 18.04.2024 Украина.ру

В начальных школах Шотландии открывают кружки ЛГБТ*

В начальных классах школ Шотландии призывают спрашивать учеников в возрасте четырех лет, являются ли они геями, лесбиянками или трансгендерами. Об этом пишет британская газета The Telegraph

2024-04-18T11:41

2024-04-18T11:41

2024-04-18T11:41

новости

россия

шотландия

школа

лгбт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102772/46/1027724644_0:104:1920:1184_1920x0_80_0_0_2f2cb153f6a4b311172f83357949048d.jpg

Издание уверяет, что школы создают ЛГБТ*-клубы и "группы альянсов по гендеру и сексуальной ориентации" для учеников в рамках их членства в программе, проводимой так называемой благотворительной организацией LGBT Youth Scotland.Благотворительная организация, получившая в прошлом году почти 1 миллион фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов) от налогоплательщиков, также призывает директоров школ устанавливать гендерно-нейтральные туалеты, отмечать Дни трансгендеров и "Национальный день каминг-аута".Чтобы получить некую золотую награду, школам необходимо "организовать хотя бы одно мероприятие, которое конкретно направлено на удовлетворение потребностей молодежи-трансгендеров", например, "провести кампанию, направленную на защиту прав трансгендеров".Их также побуждают вывешивать плакаты организации и переписывать школьную политику, чтобы обеспечить "инклюзивность".В 2018 годы Шотландия стала первой в мире страной, которая включила в школьную программу уроки, посвященные ЛГБТ*-сообществам.В России движение ЛГБТ* решением Верховного суда РФ признано экстремистским и запрещено.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ukraina.ru/20240305/1053720546.html

россия

шотландия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, шотландия, школа, лгбт