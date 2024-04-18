"Предотвратили ввоз оружия на Украину": в Германии задержали мужчин по обвинению в шпионаже - 18.04.2024 Украина.ру
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"Предотвратили ввоз оружия на Украину": в Германии задержали мужчин по обвинению в шпионаже
"Предотвратили ввоз оружия на Украину": в Германии задержали мужчин по обвинению в шпионаже - 18.04.2024 Украина.ру
"Предотвратили ввоз оружия на Украину": в Германии задержали мужчин по обвинению в шпионаже
В Германии будут судить двух русских немцев за срыв поставок вооружения Украине. Об этом сообщила немецкая служба новостей Tagesschau. Информацию подготовили эксперты по терроризму ARD Михаэль Гётшенберг и Хольгер Шмидт
2024-04-18T11:43
2024-04-18T11:43
новости
германия
украина
россия
шпионаж
терроризм
суд
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Генеральный прокурор Йенс Роммель обвинил двух русских немцев Дитера С. и Александра Й. из баварского города Байройта в ряде преступлений, в частности, в шпионаже в пользу России.39-летний Дитер С. имеет двойное гражданство – РФ и ФРГ. В статье говорится, что в 2014-2016 годах он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР). Федеральная прокуратура квалифицировала предполагаемое боевое прошлое Дитера С. как членство в иностранной террористической организации.Немецкая прокуратура также заявляет, что Дитер с октября 2023 года якобы систематически шпионил за военными объектами, железнодорожными линиями и другими объектами инфраструктуры. По версии следствия, русский немец делал фото- и видеосъемку с целью подготовки взрывов на линиях снабжения украинских военных.В немецком ведомстве полагают, что он передавал сведения российским спецслужбам.С марта 2024 года ему помогал Александр Й., с которым они, вероятно, были знакомы со времен службы в ДНР.Обоим мужчинам грозит длительное тюремное заключение сроком до десяти лет. Следствие опасается, что в Германии могут быть другие шпионы.Утром 17 апреля Дитер и Александр были арестованы, в их домах прошли обыски.
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новости, германия, украина, россия, шпионаж, терроризм, суд
Новости, Германия, Украина, Россия, шпионаж, терроризм, Суд

"Предотвратили ввоз оружия на Украину": в Германии задержали мужчин по обвинению в шпионаже

11:43 18.04.2024
 
© РИА Новости . Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСитуация на месте теракта в Берлине
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© РИА Новости . Захари Шойрер
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В Германии будут судить двух русских немцев за срыв поставок вооружения Украине. Об этом сообщила немецкая служба новостей Tagesschau. Информацию подготовили эксперты по терроризму ARD Михаэль Гётшенберг и Хольгер Шмидт
Генеральный прокурор Йенс Роммель обвинил двух русских немцев Дитера С. и Александра Й. из баварского города Байройта в ряде преступлений, в частности, в шпионаже в пользу России.
39-летний Дитер С. имеет двойное гражданство – РФ и ФРГ. В статье говорится, что в 2014-2016 годах он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР). Федеральная прокуратура квалифицировала предполагаемое боевое прошлое Дитера С. как членство в иностранной террористической организации.
Немецкая прокуратура также заявляет, что Дитер с октября 2023 года якобы систематически шпионил за военными объектами, железнодорожными линиями и другими объектами инфраструктуры. По версии следствия, русский немец делал фото- и видеосъемку с целью подготовки взрывов на линиях снабжения украинских военных.
"Цель заключалась в том, чтобы предотвратить ввоз оружия и других материалов на Украину из Германии. Пострадали не только немецкие объекты, но и объекты американских военных в Германии", - говорится в статье.
В немецком ведомстве полагают, что он передавал сведения российским спецслужбам.
С марта 2024 года ему помогал Александр Й., с которым они, вероятно, были знакомы со времен службы в ДНР.
Обоим мужчинам грозит длительное тюремное заключение сроком до десяти лет. Следствие опасается, что в Германии могут быть другие шпионы.
Утром 17 апреля Дитер и Александр были арестованы, в их домах прошли обыски.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
05:29
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