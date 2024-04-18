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Страны G7 рассказали о судьбе замороженных активов РФ

Страны G7 рассказали о судьбе замороженных активов РФ - 18.04.2024 Украина.ру

Страны G7 рассказали о судьбе замороженных активов РФ

Страны "Большой семерки" намерены сохранить российские активы замороженными до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за урон в рамках украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне

2024-04-18T08:47

2024-04-18T08:47

2024-04-18T08:47

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"Мы подтверждаем решимость добиться от России выплат за ущерб, причиненный Украине. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными", - указано в релизе.Кроме того, страны "семерки" приветствуют предложения ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов "в пользу Украины".Отмечается, что страны G7 планируют продолжить "работу над всеми возможными способами использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, в соответствии с международным правом" и национальными правовыми системами.Участники встречи также подтвердили намерение проинформировать лидеров стран "Большой семерки" о возможных способах использования активов РФ в интересах Украины на предстоящем саммите G7, который пройдет в июне в Италии.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

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