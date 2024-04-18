Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области - 18.04.2024 Украина.ру
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Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области
Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области - 18.04.2024 Украина.ру
Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области
В ночь на четверг в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-04-18T07:16
2024-04-18T07:23
удары
новости
харьков
хмельницкая область
украина
f-16
аэродромы
взрыв
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В Киевской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 04.45 по московскому времени, в Николаевской – в 02.12, в Кировоградской – в 03.07, в Винницкой и Черкасской - в 03.55.Также тревогу объявляли в Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Харьковской областях и на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, несколько серий взрывов раздалось в Хмельницкой области.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег информировал, что Вооруженные силы России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области.Военный аэродром в Староконстантинове постоянно выступает целью для ударов России. По данным Лебедева, аэродром готовят для принятия американских истребителей F-16. В районе военного аэродрома расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады и электрическая подстанция.Также россияне нанесли удар по пригороду Харькова."Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет", - сказал подпольщик.Он отметил, что в больницы Харькова ежедневно попадают более сотни тяжелораненых, медиков не отпускают домой по несколько суток."Тем временем на улицах украинских городов и сел идут облавы на оставшееся мужское население", - добавил Лебедев.
https://ukraina.ru/20240412/1054465975.html
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удары, новости, харьков, хмельницкая область, украина, f-16, аэродромы, взрыв
удары, Новости, Харьков, Хмельницкая область, Украина, F-16, аэродромы, взрыв

Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области

07:16 18.04.2024 (обновлено: 07:23 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
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© РИА Новости . Ксения Михайлова
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В ночь на четверг в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
В Киевской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 04.45 по московскому времени, в Николаевской – в 02.12, в Кировоградской – в 03.07, в Винницкой и Черкасской - в 03.55.
Также тревогу объявляли в Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Харьковской областях и на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, несколько серий взрывов раздалось в Хмельницкой области.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег информировал, что Вооруженные силы России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области.
"В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв", - сказал он.
Военный аэродром в Староконстантинове постоянно выступает целью для ударов России. По данным Лебедева, аэродром готовят для принятия американских истребителей F-16. В районе военного аэродрома расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады и электрическая подстанция.
Также россияне нанесли удар по пригороду Харькова.
"Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет", - сказал подпольщик.
Он отметил, что в больницы Харькова ежедневно попадают более сотни тяжелораненых, медиков не отпускают домой по несколько суток.
"Тем временем на улицах украинских городов и сел идут облавы на оставшееся мужское население", - добавил Лебедев.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 09:25
Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военныхВооруженные силы России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику. Об этом сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости
 
ударыНовостиХарьковХмельницкая областьУкраинаF-16аэродромывзрыв
 
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Заголовок открываемого материала
07:16Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области
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