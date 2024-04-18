https://ukraina.ru/20240418/1054574644.html

Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области

Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области - 18.04.2024 Украина.ру

Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области

В ночь на четверг в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-04-18T07:16

2024-04-18T07:16

2024-04-18T07:23

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В Киевской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 04.45 по московскому времени, в Николаевской – в 02.12, в Кировоградской – в 03.07, в Винницкой и Черкасской - в 03.55.Также тревогу объявляли в Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Харьковской областях и на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, несколько серий взрывов раздалось в Хмельницкой области.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег информировал, что Вооруженные силы России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области.Военный аэродром в Староконстантинове постоянно выступает целью для ударов России. По данным Лебедева, аэродром готовят для принятия американских истребителей F-16. В районе военного аэродрома расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады и электрическая подстанция.Также россияне нанесли удар по пригороду Харькова."Ночью был прилет по пригороду Харькова, подробностей пока нет", - сказал подпольщик.Он отметил, что в больницы Харькова ежедневно попадают более сотни тяжелораненых, медиков не отпускают домой по несколько суток."Тем временем на улицах украинских городов и сел идут облавы на оставшееся мужское население", - добавил Лебедев.

https://ukraina.ru/20240412/1054465975.html

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удары, новости, харьков, хмельницкая область, украина, f-16, аэродромы, взрыв