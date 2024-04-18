https://ukraina.ru/20240418/1054572080.html

"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО

"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО - 18.04.2024 Украина.ру

"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО

Чтобы поменять характер боевых действий, у российской армии есть множество вариантов. Но никто не знает планов Генштаба ВС РФ и не владеет информацией о накопленных резервах и боеприпасах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-04-18T03:10

2024-04-18T03:10

2024-04-18T03:10

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михаил онуфриенко

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владимир путин

вооруженные силы украины

вс рф

десант

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Киевскому режиму воевать намного тяжелее, чем год назад, сейчас ВСУ отступают. Но нынешними темпами будет непросто выполнить задачу, которую поставил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин — денацификация и демилитаризация Украины, рассказал обозреватель.Поэтому армии РФ придется менять характер боевых действий. Командование будет использовать накопленные резервы и техники для прорыва линии фронта на стратегическую глубину, добавил он.Чтобы поменять характер спецоперации, есть множество вариантов. Но никто не знает планов Генштаба ВС РФ и не владеет информацией о накопленных резервах и боеприпасах, отметил Онуфриенко.Нельзя утверждать, что будет только десант или только наземная операция. Никто не мешает осуществлять комбинированные варианты. У ВС РФ есть больше тысячи километров неактивной линии фронта от Белоруссии до Белгорода, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html

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новости, россия, украина, приднестровье, михаил онуфриенко, генштаб, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, десант, пво, сво