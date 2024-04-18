"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО - 18.04.2024 Украина.ру
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"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО
"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО - 18.04.2024 Украина.ру
"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО
Чтобы поменять характер боевых действий, у российской армии есть множество вариантов. Но никто не знает планов Генштаба ВС РФ и не владеет информацией о накопленных резервах и боеприпасах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-04-18T03:10
2024-04-18T03:10
новости
россия
украина
приднестровье
михаил онуфриенко
генштаб
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
десант
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Киевскому режиму воевать намного тяжелее, чем год назад, сейчас ВСУ отступают. Но нынешними темпами будет непросто выполнить задачу, которую поставил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин — денацификация и демилитаризация Украины, рассказал обозреватель.Поэтому армии РФ придется менять характер боевых действий. Командование будет использовать накопленные резервы и техники для прорыва линии фронта на стратегическую глубину, добавил он.Чтобы поменять характер спецоперации, есть множество вариантов. Но никто не знает планов Генштаба ВС РФ и не владеет информацией о накопленных резервах и боеприпасах, отметил Онуфриенко.Нельзя утверждать, что будет только десант или только наземная операция. Никто не мешает осуществлять комбинированные варианты. У ВС РФ есть больше тысячи километров неактивной линии фронта от Белоруссии до Белгорода, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html
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новости, россия, украина, приднестровье, михаил онуфриенко, генштаб, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, десант, пво, сво
Новости, Россия, Украина, Приднестровье, Михаил Онуфриенко, Генштаб, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, десант, ПВО, СВО

"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО

03:10 18.04.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Чтобы поменять характер боевых действий, у российской армии есть множество вариантов. Но никто не знает планов Генштаба ВС РФ и не владеет информацией о накопленных резервах и боеприпасах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Киевскому режиму воевать намного тяжелее, чем год назад, сейчас ВСУ отступают. Но нынешними темпами будет непросто выполнить задачу, которую поставил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин — денацификация и демилитаризация Украины, рассказал обозреватель.
Поэтому армии РФ придется менять характер боевых действий. Командование будет использовать накопленные резервы и техники для прорыва линии фронта на стратегическую глубину, добавил он.
Чтобы поменять характер спецоперации, есть множество вариантов. Но никто не знает планов Генштаба ВС РФ и не владеет информацией о накопленных резервах и боеприпасах, отметил Онуфриенко.
"Например, мы можем обсудить красивый сценарий с высадкой в районе Приднестровья. Но для этого надо знать, сколько на Украине осталось зенитных комплексов, как мы будем прорывать ее систему ПВО и сколько мы сможем задействовать десантников", - подчеркнул он.
Нельзя утверждать, что будет только десант или только наземная операция. Никто не мешает осуществлять комбинированные варианты. У ВС РФ есть больше тысячи километров неактивной линии фронта от Белоруссии до Белгорода, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 06:17
Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" Пока мы только начинаем сосредотачиваться. Общество еще не перестроилось. Элиты не начали перестраиваться
 
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