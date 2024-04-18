Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества - 18.04.2024 Украина.ру
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Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества
Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества - 18.04.2024 Украина.ру
Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества
На Украину поставляется уже меньше техники, но это все равно продлевает военные действия. Сейчас у Киева остается порядка 900 танков. При этом мобилизационный потенциал Украины составляет 7 миллионов человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-04-18T03:50
2024-04-18T03:50
новости
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михаил онуфриенко
всу
мобилизация
энергетика
танки
вооружение
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Рассчитывать на то, что Украина останется без людей и оружия пока не приходится. Ее мобилизационный потенциал вместе с женщинами, подростками и стариками — порядка 7 миллионов человек, рассказал обозреватель.Если говорить о поставках иностранной техники, то она поступает на Украину в меньших количествах. Сейчас у Киева остается порядка 900 танков. Им поставляется меньше техники, чем уничтожается на фронте. Но это все равно продлевает военные действия, добавил он.Может быть, армия РФ отсечет какие-то регионы от основной сети за счет уничтожения трансформаторов. Возможно, где-то украинское население останется без света, но ВПК и армия до последнего его будут получать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html
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новости, украина, киев, россия, михаил онуфриенко, всу, мобилизация, энергетика, танки, вооружение, атомные электростанции, военная техника, поставки
Новости, Украина, Киев, Россия, Михаил Онуфриенко, ВСУ, мобилизация, энергетика, танки, вооружение, атомные электростанции, военная техника, поставки

Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества

03:50 18.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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На Украину поставляется уже меньше техники, но это все равно продлевает военные действия. Сейчас у Киева остается порядка 900 танков. При этом мобилизационный потенциал Украины составляет 7 миллионов человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Рассчитывать на то, что Украина останется без людей и оружия пока не приходится. Ее мобилизационный потенциал вместе с женщинами, подростками и стариками — порядка 7 миллионов человек, рассказал обозреватель.
Если говорить о поставках иностранной техники, то она поступает на Украину в меньших количествах. Сейчас у Киева остается порядка 900 танков. Им поставляется меньше техники, чем уничтожается на фронте. Но это все равно продлевает военные действия, добавил он.
"Что касается энергетики, то я еще при первых ударах 2022 года объяснял, что мы не будем бить по атомным станциям, которые дают Украине половину генерации. Для снабжения критически важных областей у них электричество будет", - подчеркнул Онуфриенко.
Может быть, армия РФ отсечет какие-то регионы от основной сети за счет уничтожения трансформаторов. Возможно, где-то украинское население останется без света, но ВПК и армия до последнего его будут получать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
Вчера, 13:39
Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"Если мы хотим прорвать фронт не ротным подразделением на глубину два километра, а провести большую наступательную операцию, нам нужны не только сухопутные подразделения, а все виды и рода войск, которые должны обеспечить продвижение в заданном темпе на широком участке, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
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