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Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества

Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества - 18.04.2024 Украина.ру

Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества

На Украину поставляется уже меньше техники, но это все равно продлевает военные действия. Сейчас у Киева остается порядка 900 танков. При этом мобилизационный потенциал Украины составляет 7 миллионов человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-04-18T03:50

2024-04-18T03:50

2024-04-18T03:50

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вооружение

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Рассчитывать на то, что Украина останется без людей и оружия пока не приходится. Ее мобилизационный потенциал вместе с женщинами, подростками и стариками — порядка 7 миллионов человек, рассказал обозреватель.Если говорить о поставках иностранной техники, то она поступает на Украину в меньших количествах. Сейчас у Киева остается порядка 900 танков. Им поставляется меньше техники, чем уничтожается на фронте. Но это все равно продлевает военные действия, добавил он.Может быть, армия РФ отсечет какие-то регионы от основной сети за счет уничтожения трансформаторов. Возможно, где-то украинское население останется без света, но ВПК и армия до последнего его будут получать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html

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новости, украина, киев, россия, михаил онуфриенко, всу, мобилизация, энергетика, танки, вооружение, атомные электростанции, военная техника, поставки