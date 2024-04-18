Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе
Растащить группировку, которую Киев сосредоточил в западных областях можно только одним способом — нанести стратегический удар по ВСУ. Но противник уже привык к характеру боевых действий и может долго обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На западной Украине и вдоль границы с Белоруссией у ВСУ собрана 100-тысячная группировка. Её могут заменить на иностранных наемников, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а местных отправят на убой, рассказал обозреватель.
Растащить группировку, которую Киев сосредоточил в западных областях можно только одним способом — нанести стратегический удар по ВСУ. Но проблема в том, что киевский режим уже привык к характеру боевых действий, добавил он.
"Мы уже давно применяем тактику огневого вала и гибкой обороны. Поэтому враг примерно понимает, что мы делаем и какими силами он может нас сдерживать. Я не скажу, что Украину это полностью устраивает, потому что она наступать не может. Но обороняться в таком виде можно долго", - отметил Онуфриенко.
Рассчитывать на то, что Украина останется без людей и оружия пока не приходится. Ее мобилизационный потенциал вместе с женщинами, подростками и стариками — порядка 7 миллионов человек. Также со стороны Запада продолжаются поставки военной техники, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 12:25О тщете всего сущего вообще и СВО в частностиАмериканское издание The Hill 15 апреля опубликовало мнение Томаса Грэма "Бесперспективность войны на Украине стала более очевидной", в которой тот констатирует – нынешняя война является результатом провала дипломатии. Очень смелое заявление. Даже революционное. Интересно, были ли в истории войны, которые нельзя было предотвратить дипломатией?