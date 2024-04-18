https://ukraina.ru/20240418/1054571403.html

Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе

Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе - 18.04.2024 Украина.ру

Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе

Растащить группировку, которую Киев сосредоточил в западных областях можно только одним способом — нанести стратегический удар по ВСУ. Но противник уже привык к характеру боевых действий и может долго обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-04-18T04:10

2024-04-18T04:10

2024-04-18T04:10

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На западной Украине и вдоль границы с Белоруссией у ВСУ собрана 100-тысячная группировка. Её могут заменить на иностранных наемников, которые будут стоять в тысяче километров от линии фронта, а местных отправят на убой, рассказал обозреватель.Растащить группировку, которую Киев сосредоточил в западных областях можно только одним способом — нанести стратегический удар по ВСУ. Но проблема в том, что киевский режим уже привык к характеру боевых действий, добавил он.Рассчитывать на то, что Украина останется без людей и оружия пока не приходится. Ее мобилизационный потенциал вместе с женщинами, подростками и стариками — порядка 7 миллионов человек. Также со стороны Запада продолжаются поставки военной техники, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054555011.html

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