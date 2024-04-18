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Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине
Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине - 18.04.2024 Украина.ру
Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине
Учитывая, что сейчас Украина готовится принять закон о мобилизации, на западе Киев нужно будет держать еще больше военных. Это примерно 50% того, что у ВСУ задействовано на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-04-18T03:30
2024-04-18T03:30
2024-04-18T03:30
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Киевская хунта никому не доверяет и прямо говорит о плохих настроениях, которые присутствуют на западной Украине. Это и ненависть к президенту Владимиру Зеленскому и симпатии к России, в которую выезжали на заработки целыми селами, рассказал обозреватель.На западной Украине живет абсолютно аполитичное население, которое примет любую власть, которая там есть. Потому что эта территория семь веков переходила из одного государства в другое, добавил эксперт.Учитывая, что сейчас Украина готовится принять закон о мобилизации, на западе Киев нужно будет держать еще больше военных. Это примерно 50% того, что у ВСУ задействовано на фронте, подчеркнул он.Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь киевской хунте, она никогда не направит его на Донбасс. Она отправит его куда-нибудь на Волынь, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054546643.html
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новости, украина, киев, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, всу, западная украина, военком, франция, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Россия, Михаил Онуфриенко, Владимир Зеленский, ВСУ, Западная Украина, военком, Франция, мобилизация
Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине
Учитывая, что сейчас Украина готовится принять закон о мобилизации, на западе Киев нужно будет держать еще больше военных. Это примерно 50% того, что у ВСУ задействовано на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Киевская хунта никому не доверяет и прямо говорит о плохих настроениях, которые присутствуют на западной Украине. Это и ненависть к президенту Владимиру Зеленскому и симпатии к России, в которую выезжали на заработки целыми селами, рассказал обозреватель.
На западной Украине живет абсолютно аполитичное население, которое примет любую власть, которая там есть. Потому что эта территория семь веков переходила из одного государства в другое, добавил эксперт.
"А учитывая, что там сейчас периодически убивают военкомов, киевский режим вынужден держать там войска. В тыловых районах у противника очень большая группировка. Кто-то проходит обучение, кто-то охраняет границу, кто-то поддерживает силовиков", - отметил Онуфриенко.
Учитывая, что сейчас Украина готовится принять закон о мобилизации, на западе Киев нужно будет держать еще больше военных. Это примерно 50% того, что у ВСУ задействовано на фронте, подчеркнул он.
Даже если Франция когда-нибудь пошлет свой воинский контингент на помощь киевской хунте, она никогда не направит его на Донбасс. Она отправит его куда-нибудь на Волынь, резюмировал собеседник издания.