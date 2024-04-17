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Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко

Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко - 17.04.2024 Украина.ру

Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 17.04.2024

2024-04-17T14:35

2024-04-17T14:35

2024-04-17T14:35

новости

ростислав ищенко

европа

мигранты

русский мир

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:51 - Ожидать ли России официальной военной помощи от союзников? 08:34 - Какими могут быть гарантии для России по окончании СВО? 14:11 - О вариантах развития ситуации с Запорожской АЭС; 21:42 - О возможности интеграции мигрантов в русский мир; 29:16 - Возможно ли в постсоветских странах Центральной Азии гражданское противостояние города и села? 32:02 - Какой была бы история Европы, если бы Гитлер не напал на СССР? 42:59 - Нехорошие дипломаты как помеха российскому государству и повод, чтобы хлопнуть дверью; 54:00 - Франция: официальное приглашение России на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии; 56:15 - Про орден Иезуитов, его цели и заслуги; 57:54 - Почему крупнейший держатель госдолга США - ФРС? 1:04:24 - Можно ли назвать "договорняком" удар Ирана по Израилю?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, европа, мигранты, русский мир, видео