Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:51 - Ожидать ли России официальной военной помощи от союзников?
08:34 - Какими могут быть гарантии для России по окончании СВО?
14:11 - О вариантах развития ситуации с Запорожской АЭС;
21:42 - О возможности интеграции мигрантов в русский мир;
29:16 - Возможно ли в постсоветских странах Центральной Азии гражданское противостояние города и села?
32:02 - Какой была бы история Европы, если бы Гитлер не напал на СССР?
42:59 - Нехорошие дипломаты как помеха российскому государству и повод, чтобы хлопнуть дверью;
54:00 - Франция: официальное приглашение России на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии;
56:15 - Про орден Иезуитов, его цели и заслуги;
57:54 - Почему крупнейший держатель госдолга США - ФРС?
1:04:24 - Можно ли назвать "договорняком" удар Ирана по Израилю?