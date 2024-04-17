Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054562562.html
Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко
Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко - 17.04.2024 Украина.ру
Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 17.04.2024
2024-04-17T14:35
2024-04-17T14:35
новости
ростислав ищенко
европа
мигранты
русский мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/11/1054562440_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78af98089bfd7caa12e8f73383069fb0.jpg.webp
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:51 - Ожидать ли России официальной военной помощи от союзников? 08:34 - Какими могут быть гарантии для России по окончании СВО? 14:11 - О вариантах развития ситуации с Запорожской АЭС; 21:42 - О возможности интеграции мигрантов в русский мир; 29:16 - Возможно ли в постсоветских странах Центральной Азии гражданское противостояние города и села? 32:02 - Какой была бы история Европы, если бы Гитлер не напал на СССР? 42:59 - Нехорошие дипломаты как помеха российскому государству и повод, чтобы хлопнуть дверью; 54:00 - Франция: официальное приглашение России на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии; 56:15 - Про орден Иезуитов, его цели и заслуги; 57:54 - Почему крупнейший держатель госдолга США - ФРС? 1:04:24 - Можно ли назвать "договорняком" удар Ирана по Израилю?
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/11/1054562440_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e130dfab91a7bf6e86931387a484e18d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, европа, мигранты, русский мир, видео
Новости, Ростислав Ищенко, Европа, мигранты, Русский мир

Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко

14:35 17.04.2024
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:51 - Ожидать ли России официальной военной помощи от союзников?
08:34 - Какими могут быть гарантии для России по окончании СВО?
14:11 - О вариантах развития ситуации с Запорожской АЭС;
21:42 - О возможности интеграции мигрантов в русский мир;
29:16 - Возможно ли в постсоветских странах Центральной Азии гражданское противостояние города и села?
32:02 - Какой была бы история Европы, если бы Гитлер не напал на СССР?
42:59 - Нехорошие дипломаты как помеха российскому государству и повод, чтобы хлопнуть дверью;
54:00 - Франция: официальное приглашение России на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии;
56:15 - Про орден Иезуитов, его цели и заслуги;
57:54 - Почему крупнейший держатель госдолга США - ФРС?
1:04:24 - Можно ли назвать "договорняком" удар Ирана по Израилю?
 
НовостиРостислав ИщенкоЕвропамигрантыРусский мир
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины
14:35Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко
14:14Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертов
14:14Битва за Часов. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?
14:11ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова
13:45ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
13:42Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
13:39Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"
13:33"Небесный щит". Польша передаст свою ПВО в руки Германии?
13:22"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе
13:18Иван Охлобыстин: кто он
13:12Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старых
13:07В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин
13:00"Могилизация" всего населения, успехи ВС РФ, мрачные перспективы. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
12:52Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье
12:31Украинский беспилотник сбили над Татарстаном - Минобороны РФ
12:28Уголок Дурова: о чем создатель "Телеграма" рассказал Такеру Карлсону
12:25О тщете всего сущего вообще и СВО в частности
12:21"Украина движется к поражению": в ВСУ наблюдается мрачный моральных дух и нехватка снарядов - Politico
11:55Украине не победить без мобилизации всего населения - Politico
Лента новостейМолния