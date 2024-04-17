Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин - 17.04.2024 Украина.ру
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Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин - 17.04.2024 Украина.ру
Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о целях Прибалтики в отношении Русской православной церкви, а также о мобилизационном потенциале ВС России и о проблемах в миграционной модели России
2024-04-17T10:55
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00:26 - О православии в России и в Прибалтике; 05:31 - О реакции европейского общества на уничтожение Православия; 07:21 - Изменится ли курс Молдавии после выборов президента? 11:10 - Чем ограничится Польша на украинском фронте? 13:40 - О мобилизационном потенциале РФ и привлечении белорусского контингента; 17:01 - О российской модели миграции.
прибалтика
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эстония
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видео, прибалтика, снг, ес, россия, эстония, украина, гагаузия, санду, польша, сво, войска, православие, русофобия, молдавия, конфликт, видео
Видео, Прибалтика, СНГ, ЕС, Россия, Эстония, Украина, Гагаузия, Санду, Польша, СВО, войска, Православие, Русофобия, Молдавия, конфликт

Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин

10:55 17.04.2024
 
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о целях Прибалтики в отношении Русской православной церкви, а также о мобилизационном потенциале ВС России и о проблемах в миграционной модели России
00:26 - О православии в России и в Прибалтике;
05:31 - О реакции европейского общества на уничтожение Православия;
07:21 - Изменится ли курс Молдавии после выборов президента?
11:10 - Чем ограничится Польша на украинском фронте?
13:40 - О мобилизационном потенциале РФ и привлечении белорусского контингента;
17:01 - О российской модели миграции.
 
ВидеоПрибалтикаСНГЕСРоссияЭстонияУкраинаГагаузияСандуПольшаСВОвойскаПравославиеРусофобияМолдавияконфликт
 
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10:55Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
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