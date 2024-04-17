https://ukraina.ru/20240417/1054554486.html

Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин

Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин - 17.04.2024 Украина.ру

Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о целях Прибалтики в отношении Русской православной церкви, а также о мобилизационном потенциале ВС России и о проблемах в миграционной модели России

2024-04-17T10:55

2024-04-17T10:55

2024-04-17T10:55

видео

прибалтика

снг

ес

россия

эстония

украина

гагаузия

санду

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/11/1054554362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efbd5d8a8729fb60a2f7484d874faecd.jpg

00:26 - О православии в России и в Прибалтике; 05:31 - О реакции европейского общества на уничтожение Православия; 07:21 - Изменится ли курс Молдавии после выборов президента? 11:10 - Чем ограничится Польша на украинском фронте? 13:40 - О мобилизационном потенциале РФ и привлечении белорусского контингента; 17:01 - О российской модели миграции.

прибалтика

россия

эстония

украина

гагаузия

польша

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, прибалтика, снг, ес, россия, эстония, украина, гагаузия, санду, польша, сво, войска, православие, русофобия, молдавия, конфликт, видео