https://ukraina.ru/20240417/1054554486.html
Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин - 17.04.2024 Украина.ру
Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о целях Прибалтики в отношении Русской православной церкви, а также о мобилизационном потенциале ВС России и о проблемах в миграционной модели России
2024-04-17T10:55
2024-04-17T10:55
2024-04-17T10:55
видео
прибалтика
снг
ес
россия
эстония
украина
гагаузия
санду
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/11/1054554362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efbd5d8a8729fb60a2f7484d874faecd.jpg
00:26 - О православии в России и в Прибалтике; 05:31 - О реакции европейского общества на уничтожение Православия; 07:21 - Изменится ли курс Молдавии после выборов президента? 11:10 - Чем ограничится Польша на украинском фронте? 13:40 - О мобилизационном потенциале РФ и привлечении белорусского контингента; 17:01 - О российской модели миграции.
прибалтика
россия
эстония
украина
гагаузия
польша
молдавия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/11/1054554362_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_af88adf69b2f02be8948d6ca95986746.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, прибалтика, снг, ес, россия, эстония, украина, гагаузия, санду, польша, сво, войска, православие, русофобия, молдавия, конфликт, видео
Видео, Прибалтика, СНГ, ЕС, Россия, Эстония, Украина, Гагаузия, Санду, Польша, СВО, войска, Православие, Русофобия, Молдавия, конфликт
Осторожно, миграционная мина! Что Запад хочет провернуть в России и как этому противостоять - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру рассказал о целях Прибалтики в отношении Русской православной церкви, а также о мобилизационном потенциале ВС России и о проблемах в миграционной модели России
00:26
- О православии в России и в Прибалтике; 05:31
- О реакции европейского общества на уничтожение Православия; 07:21
- Изменится ли курс Молдавии после выборов президента? 11:10
- Чем ограничится Польша на украинском фронте? 13:40
- О мобилизационном потенциале РФ и привлечении белорусского контингента; 17:01
- О российской модели миграции.