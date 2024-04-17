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Второй сталинский удар: 80 лет со дня завершения Проскуровско-Черновицкой наступательной операции

Второй сталинский удар: 80 лет со дня завершения Проскуровско-Черновицкой наступательной операции - 17.04.2024 Украина.ру

Второй сталинский удар: 80 лет со дня завершения Проскуровско-Черновицкой наступательной операции

Вообще "второй сталинский удар" – наступление Красной армии на Правобережной Украине. Завершившаяся 17 апреля 1944 года Проскуровско-Черновицкая операция была только его частью. В результате этой операции Красная армия вышла к предгорьям Карпат и подготовила условия для разгрома всего южного фланга немецких войск летом 1944 года (седьмой удар)

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:00

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1944 г

великая отечественная война

маршал жуков

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По результатам Ровно-Луцкой наступательной операции (27 января – 11 февраля 1944 года) войска 1-го Украинского фронта вышли на рубеж удобный для нанесения ударов во фланг и тыл немецким войскам группы армий "Юг" с севера. Оценив сложившуюся обстановку Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) приняла решение одновременно наступать сразу несколькими фронтами и рассечь немецкую группу армий "Юг" на обособленные группировки. Было решено провести сразу четыре наступательные операции: Проскуровско-Черновицкую, Уманско-Ботошанскую, Березнеговато-Снигирёвскую и Одесскую.Проведение Проскуровско-Черновицкой операции было поручено войскам 1-го Украинского фронта. Именно во время подготовки к этой операции и был смертельно ранен командующий фронтом генерал армии Николай Фёдорович Ватутин. Командование принял маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.На момент планирования наступления в состав 1-го Украинского фронта входили 1-я гвардейская, 13-я, 18-я, 38-я и 68-я армии; 1-я, 4-я и 3-я гвардейская танковые армии; 4-й гвардейский танковый и 25-й танковый корпуса; 2-я воздушная армия; 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса. Всего в составе фронта на тот момент числилось более 800 тыс. человек, 11,9 тыс. орудий и минометов, 1,4 тыс. танков и самоходных артиллерийских орудий, порядка 480 самолетов.Советским войскам противостояла немецкая группа армий "Юг". В полосе ответственности 1-го Украинского фронта оборону у немцев держали 1-я и 4-я танковые армии общей численностью 500 тыс. человек, более 5,5 тыс. орудий и минометов, 1,1 тыс. танков и штурмовых орудий, до 480 самолетов. Командовал группой армий герой штурма Севастополя и захвата Крыма генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн.По замыслу Ставки 1-й Украинский фронт должен был нанести основной свой удар из района Дубно – Шепетовка – Любар в южном направлении с целью захвата рубежа Берестечко – Броды – Тернополь – Проскуров – Хмельник. Далее ему предстояло продвигаться в общем направления на Чертков – нужно было отрезать как можно большему числу немецких соединений пути отхода на запад.4 марта 1944 года в наступление перешли 3-я гвардейская танковая армия уроженца Харьковской губернии генерал-полковника Павла Семёновича Рыбалко и 4-я танковая армия героя рейда на станицу Тацинскую генерал-лейтенанта Василия Михайловича Баданова. За сутки им удалось углубиться в оборону противника на 25-30 км. Шедшие в авангарде фронта войска развили наступление на Тернополь и Проскуров (так тогда назывался город Хмельницкий) и овладели Волочиском. Однако, оправившись от первых поражений, немцы собрались с силами и несколькими контрударами задержали, а к 11 марта 1944 года и вовсе остановили дальнейшее продвижение сил 1-го Украинского фронта. Советские танковые армии понесли большие потери в технике и личном составе. 14 марта маршал Жуков докладывал в Ставку:"У Рыбалко осталось в строю 48 танков и 15 САУ, у Полубоярова (командир 4-го гвардейского танкового корпуса – Авт.) – 20 танков, у Гречко (командующего 1-й гв. Армией – Авт.) танковые полки и полки САУ также имеют большие потери".В связи с этим Ставка ВГК изменила поставленные перед 1-м и 2-м Украинским фронтами задачи, снизив их амбициозность. Теперь основной удар советских войск был нацелен не на разгром всей вражеской группы армий, а на то, чтобы мощными совместными ударами на Волочиск, Черновцы, Умань и Могилев-Подольский окружить и уничтожить немецкую 1-ю танковую армию.21 марта ударная группировка 1-го Украинского фронта, усиленная советской 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Михаила Ефимовича Катукова, возобновила наступление. Уже 24 марта войска фронта вышли к Днестру в районе южнее тернопольского Чорткова. Они перерезали пути снабжения оборонявшейся в районе Каменец-Подольска вражеской 1-й танковой армии.В это же время Войска 2-го Украинского фронта в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции 19 марта 1944 года так же вышли к Днестру на юге Винницкой области на участке Могилев-Подольский – Ямполь. Таким образом, группа армий "Юг" на этом направлении оказалась разрезанной на две части. С выходом в район Могилева-Подольского войска 2-го Украинского фронта глубоко охватили немецкую 1-ю танковую армию с юга и 8-ю армию с севера. Тем самым были созданы благоприятные условия для завершения окружения 1-й танковой и 6-й и 8-й общевойсковых армий врага.В сложившейся обстановке Ставка ВГК снова изменила задачи фронтам. В Москве решили, что задачу по дальнейшему окружению и последующему уничтожению 1-й танковой армии противника 1-й Украинский фронт решит и своими силами. Основные силы 2-го Украинского фронта возвращались к задаче на наступление по правому и левому берегам Днестра с целью выхода на побережье Чёрного моря и окружения таким образом 8-й, 6-й немецкой и 3-й румынской армий с последующим их уничтожением во взаимодействии с 3-им Украинским фронтом. Для ликвидации вражеской 1-й танковой армии из войск 2-го Украинского фронта 1-му Украинскому передали 40-ю армию.Тем временем в штабе группы армий "Юг" царило смятение. Фельдмаршал Манштейн требовал у Генерального штаба сухопутных войск (ОКХ) подкреплений – как раз была закончена оккупация Венгрии, и их можно было перебросить оттуда. Но ОКХ и Гитлер, который в то время перетянул командование на себя, отмалчивались. Тогда 24 марта Манштейн поставил своё командование в известность, что если до 15:00 штаб группы армий не получит ответа, он прикажет 1-й танковой армии наносить удар на запад. Только после этого Гитлер сообщил, что он не против удара на запад для решения вопроса снабжения 1-й танковой армии, но отступать со своих восточных рубежей он ей запретил. Тогда возникал вопрос, откуда взять силы для удара на запад. Обстановка немецким генералам стала напоминать ситуацию пд Сталинградом, когда из-за упрямства Гитлера и исполнительности фельдмаршала Паулюсапогибла 6-я армия.25 марта Манштейн вылетел в ОКХ на доклад. Он стал требовать у Гитлера разрешения на удар 1-й танковой армии на запад и встречный удар 4-й танковой армии на восток. Гитлер снова отказался давать 1-й танковой армии разрешение оставить свои позиции и, в конце концов, стал обвинять Манштейна в том, что группа армий "Юг" постоянно отступает, взвалив всю вину за это на фельдмаршала. Однако на следующий день фюрер прорыв 1-й танковой на запад всё же разрешил, и 26 марта Манштейн вылетел обратно на Украину.Тем временем 28 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта блокировали в районе севернее Каменец-Подольска до 22 немецких дивизий, в том числе 10 танковых и 1 моторизованную. 29 марта они освободили Черновцы. Соединения 40-й армии, наступая вдоль южного берега Днестра, 29 марта вплотную подошли к Хотину.Утром 30 марта Манштейна разбудило сообщение, что Гитлер выслал во Львов свой самолет "Кондор", который должен привезти его и командующего сражающейся в Крыму группы армий "А" фельдмаршала Эвальда фон Клейста к нему в Ставку. Здесь фюрер сообщил обоим, что из-за постоянных поражений последних месяцев они отправляются в отставку. Вместо Манштейна группу армий "Юг" возглавил генерал-фельдмаршал Вальтер Модель, снискавший в 1942-43 годах под Ржевом славу "гения обороны" и "главного пожарного фюрера". 4 апреля его группа армий стала называться не "Юг", а "Северная Украина". Но, хоть Манштейн и был отстранен Гитлером от командования, свое дело он сделать всё же успел – подготовил прорыв 1-й танковый армии, который стартовал через два дня после его отставки.Сплошного внутреннего кольца окружения врага и внешнего кольца соединения 1-го Украинского фронта к тому времени создать ещё не успели, да и не смогли в силу нехватки войск. Воспользовавшись этим, окруженная вражеская группировка стала пробиваться из района Каменец-Подольска в направлении на Бучач, нанеся удар в стык 1-й и 4-й танковых армий. Этому способствовала не по сезону для этих мест расходившаяся трёхдневная снежная вьюга, которая парализовала работу советской авиации. Сражение носило настолько ожесточённый характер, что был даже тяжело ранен командующий 4-й танковой армией генерал Баданов.4 апреля из района Подгаец немцы силами 3-х пехотных и 2-х танковых дивизий нанесли навстречу прорывавшейся из окружения 1-й танковой армии встречный удар. На следующий день прорыв состоялся, и вражеские дивизии всё-таки вырвались из уготованной для них ловушки. Советское командование, включая в первую очередь маршала Жукова, недооценило противника и переоценило возможности 1-го Украинского фронта.17 апреля 1944 года по приказу Ставки войска 1-го Украинского фронта перешли к обороне по всей линии фронта.Несмотря на неудачу с разгромом вражеской 1-й танковой армии, Проскуровско-Черновицкая наступательная операция, безусловно, являлась успехом. Группа армий "Юг" потерпела тяжелое поражение и понесла ощутимые потери. Только за период с 4 по 31 марта 1944 года немцы потеряли 183 310 убитыми и 24 950 пленными. Только захваченными враг потерял 61 самолет, 187 танков и штурмовых орудий, тысячи единиц автотранспорта и т.д. Но эта победа далась Красной Армии дорогой ценой – только безвозвратные потери 1-го Украинского фронта составили около 45 тыс. человек.Но часть Украины ещё оставалось под пятой оккупанта. Поэтому, приведя себя в порядок, уже летом 1944 года окрепшие части 1-го Украинского фронта приступили к проведению новой операции – на этот раз Львовско-Сандомирской.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, освобождение, 1944 г, великая отечественная война, маршал жуков