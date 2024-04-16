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Фальц-Фейны и Аскания-Нова: русская Германия в Северной Таврии

Фальц-Фейны и Аскания-Нова: русская Германия в Северной Таврии - 16.04.2024 Украина.ру

Фальц-Фейны и Аскания-Нова: русская Германия в Северной Таврии

16 апреля 1863 года в поселении Аскания-Нова, что в Северной Таврии, родился Фридрих Фальц-Фейн. На рубеже XIX - XX веков ему суждено было возглавить огромное аграрно-промышленное хозяйство, включавшее в себя 10 имений, ряд фабрик, транспортную инфраструктуру, частный порт и даже биосферный заповедник

2024-04-16T16:00

2024-04-16T16:00

2024-04-16T16:00

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Новая Аскания являлась сердцем и "визитной карточкой" той провинции. Её основали в конце 1820-х годов подданные герцога Ангальт-Кётенского Фердинанда. В общей сложности в Таврию из маленького германского княжества переселились около 125 колонистов: в основном пастухи, животноводы и ремесленники.Главной заботой их была "культура чистокровных овец и их распространение", как говорилось в письме герцога российскому императору Николаю I.Ангальтская колония в Таврии рассматривалась как взаимовыгодный проект для России и немецкого княжества. Петербург привлекал в пустынную южную провинцию квалифицированных специалистов. Герцогство же стремилось таким образом получить дополнительные доходы в условиях собственного малоземелья и таможенной блокады со стороны Пруссии.Само название Аскания было выбрано в память об одноимённом графстве – древнейшем владении Ангальтской династии, но утраченном ею. К одной из ветвей ангальтцев принадлежала и российская императрица Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская).В первые десятилетия своего существования Новая Аскания не была успешным проектом. В 1856 году это земельное владение площадью в 57 тысяч десятин было продано герцогом землевладельцу немецкого происхождения Фридриху Фейну (прадеду главного героя этого повествования).Отец Фридриха Иоганн в екатерининскую эпоху дезертировал из армии Вюртемберга и обосновался в России. Благодаря службе механиком при Таврическом гражданском губернаторе и предпринимательскому таланту он сумел собрать средства на покупку бывшего казённого поместья в Мелитопольском уезде.Фридрих Фейн поднял овцеводство на ранее невиданный в Таврии уровень. Отказавшись от скрещивания местных пород, он предпочёл разводить привезённых из-за границы чистокровных мериносов. За прекрасный племенной скот и отличную шерсть в 1846 году на выставке в Симферополе он удостоился золотой медали.В большом хозяйстве Фейна кроме 400-тысячного поголовья овец выращивался крупный рогатый скот и лошади. Благодаря активной скупке земель он стал самым богатым землевладельцем губернии. От основной массы помещиков его отличало активное использование в хозяйстве наёмного труда.Данный факт имел большое значение для царя Александра II. После Крымской войны он посетил имение Фейна в селе Преображенка (в современной Херсонской области). За большую помощь русской армии во время войны магнат был награждён серебряной медалью "За усердие" и золотым перстнем с двуглавым орлом в обрамлении чёрных бриллиантов.Монаршим указом от 7 декабря 1864 года потомству Фридриха Иоганновича "как прекрасного деятеля Новороссийского края" разрешили именоваться двойной фамилией Фальц-Фейн. Такая необходимость определялась отсутствием у основателя передового хозяйства Таврии наследников мужского пола. Фальц (Пфальц) – это фамилия мужа единственной дочери Фридриха, происходившего из Саксонии.Внуки Фридриха Иоганновича в 70-80-е годы XIX века продолжили развивать животноводство по заветам деда. Поголовье овец в тот период достигло 750 тысяч голов, 300 тысяч гектаров составила площадь сельскохозяйственных угодий.Огромные изменения в структуре бизнеса произошли благодаря Софье Фальц-Фейн (в девичестве Кнауф). Она была последовательно замужем за двумя внуками Фридриха и второй раз овдовела в 1890 году.После падения цен на шерсть Софья наладила производство рыбных и мясных консервов. Её Одесская Черноморско-Азовская фабрика ежегодно производила до 8 миллионов банок продукции (более 100 наименований). Продукция реализовывалась в Российской империи и за границей, закупалась Вооружёнными силами империи.Также Софья Богдановна основала в Одессе конфетную фабрику. На морском побережье Таврии, в незамерзающей гавани был построен порт Хорлы. Приобретённая помещицей пароходная компания круглый год вывозила разнообразные товары бизнес-империи Фальц-Фейнов. Пароход "София" совершал почтово-товаро-пассажирские рейсы по маршруту Одесса – Скадовск – Хорлы.Расцвет экономической системы Фальц-Фейнов произошёл, когда главой клана стал сын Софи – Фридрих Эдуардович, с которого и начинался рассказ.Его конные заводы и производство крупного рогатого скота были хорошо известны во всей империи. В начале XX века он частично переориентировал хозяйство на земледелие. Высокие урожаи обеспечивались в том числе активным использованием сельскохозяйственных машин (сеялок, молотилок, тракторов).В экономиях Фридриха Фальц-Фейна трудились более тысячи наёмных работников, получавших весьма достойное (в сравнении с другими хозяйствами) жалование. Социальный пакет для них включал оплату больничных, медицинское обслуживание, школьное образование для детей. Почтительное отношение рабочих к хозяину отражало его прозвище среди них – "дядя Федя".Огромное внимание при Софье и Фридрихе ("Втором") уделялось инфраструктурным проектам: строительству дорог, электростанции, почты, телеграфа, больницы, школы, гостиницы и даже кинотеатра.Фридрих очень увлекался зоологией. Во время учёбы в любимом ВУЗе российских немцев – Дерптском университете, он посещал соответствующие музеи и зоопарки в Центральной и Западной Европе.Молодой российский натуралист был знаком с президентом Парижского сада акклиматизации и дружен с директором Берлинского зоопарка. В итоге Фридрих загорелся идеей создать первый в России акклиматизационный парк – заповедник "Аскания-Нова".Первые невспаханные участки ковыльной степи для сохранения её флоры и фауны были изъяты из хозяйственного оборота ещё во время студенчества Фридриха. В созданном заповеднике сохранялись вымирающие местные животные – сайгаки, дикие лошади тарпаны. Также сюда привозились животные из других климатических зон, которые могли приспособиться к степному климату: яки, бизоны, зубры, пятнистые олени, страусы, фазаны. Благодаря такой практике были сохранены почти истреблённые в Азии лошади Пржевальского.На территории имения обустроили зоопарк. Для отдыха и гнездования диких перелетных птиц были созданы искусственные заросли, болота, озера. На 27 гектарах степи был разбит орошаемый дендропарк из лиственных и хвойных пород в ландшафтном стиле.Не удивительно, что благодаря всем этим объектам Аскания-Нова стала привлекать внимание научного мира.В апреле 1914 года по дороге в Ливадию владения Фальц-Фейнов посетил император Николай II, о чём сохранилась уникальная кинохроника. Увиденное на него произвело сильное впечатление. Семейство землевладельцев самодержец в личной переписке характеризовал так: "они совсем русские очень простые достойные люди в обращении".Вскоре Фридрих Эдуардович получил от царя потомственное дворянство. На фамильном гербе изобразили профиль лошади – символ спасённой от исчезновения лошади Пржевальского.Глава Фальц-Фейнов не скрывал радости по данному поводу. По политическим убеждениям он был последовательным консерватором. "Россия – это вам не Англия", – часто говорил Фридрих. По его мнению, страна была ещё не готова для введения "свободы и парламентаризма". И добавлял: "нам нужно время, чтобы спокойно развиваться. Время и сильное умное правительство".Однако время Российской империи подходило к концу. Вскоре после посещения Николаем II Новой Аскании началась Первая мировая, завершившаяся революционными потрясениями в России.После Февральского переворота Фридрих Фальц-Фейн отправился в Москву. Там он и застал приход к власти большевиков. В декабре 1917 года его сразил инсульт, а в феврале по обвинению в шпионаже в пользу Германии Фальц-Фейн был арестован и оказался в Бутырке.Заточение он пытался скрасить чтением лекций по зоологии для сокамерников. Благодаря заступничеству известных учёных теперь уже бывшему таврическому землевладельцу удалось освободиться.В конце лета 1918 года он прибыл в Берлин. Северное Причерноморье в тот период находилось под контролем германско- австрийских войск. Но после революции в Германии они были эвакуированы оттуда.В апреле 1919 года советские власти объявили Асканию-Нову Народным заповедным парком. Но это конечно же не предотвратило её разорения в Гражданскую войну. Во время боевых действий и грабительских налётов было угнано и убито множество животных. С остановкой системы водоснабжения исчезали редкие растения.Символом произошедших разрушений стало уничтожение знаменитого белого дворца в имении Преображенка, построенного в готическом стиле. В нём находились многочисленные произведения искусства.В июне 1919 года отказавшаяся покинуть родные места 79-летняя Софья Фальц-Фейн была расстреляна в Хорлах отрядом красноармейцев. Спустя год в Германии скоропостижно скончался и Фридрих Фальц-Фейн.В 1933 году заповедник преобразовали в Всесоюзный институт животноводства. Вклад семейства Фальц-Фейнов в освоение Северной Таврии и Херсонщины надолго был подвергнут забвению.Примечательно, что германские власти также не испытывали особого пиетета к плодам трудов этнических немцев в Новой Аскании.Во время германской оккупации 1941-44 годов бывший заповедник стал местом расстрелов советских граждан и военнопленных. Была сожжена собранная до революции научная библиотека, насчитывавшая 25 тысяч томов, уничтожены редчайший гербарий (до 1 тысячи видов растений), коллекция чучел животных и коллекция насекомых.Достававшихся им в Новой Аскании животных нацисты вывозили в Германию, а оставшихся расстреливали, в том числе ценнейшие экземпляры и лишь немногим уцелевшим удалось вырваться в степь.Так биосферный заповедник повторил участь экономической системы Фальц-Фейнов, полностью уничтоженной после революции. Восстановить заповедник Советскому Союзу удалось в 60-70 годы. В 1984 году он был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".Два года назад заповедник перешёл под контроль Российской Федерации. Сейчас это особо охраняемая природная территория в Херсонской области. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.

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Игорь Иваненко

история, история новороссии, новороссия, сельское хозяйство, заповедник, херсонская область, xix век, xx век, российская империя