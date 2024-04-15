Кошмар Руанды. Отправят ли на Украину мигрантов из Британии?
Проблема массового притока нелегальных мигрантов является одним из главных политических вызовов кабинету британских консерваторов – потому что они неоднократно обещали упорядочить въезд иностранцев на территорию Соединённого Королевства
Достаточно сказать, что проблема нелегальной миграции изначально являлась одним из главных стимулов движения Brexit. Но после него ситуация не изменилась, хотя премьер-министры Британии сменяют друг друга один за другим.
Считается, что только за 2023 год в Британию переехало около миллиона неучтенных лиц. В основном это жители бывших британских колоний, разоренных правлением Лондона – например, Пакистана, Афганистана или Британской Африки.
Однако эти данные выложены крупным пунктиром. На самом деле, никто не знает, сколько человек переправилось через Ла-Манш на вертких рыбацких лодках, где для маскировки иногда нет даже фонарей. Так что реальное число новой волны мигрантов можно смело увеличивать. А их личности очень часто не известны государственным органам.
Как бы там ни было, миллион – это очень большая масса людей. Даже если бы в Лондоне решили их депортировать, не факт, что на это просто-напросто хватило бы полицейских.
Но главная проблема даже не в этом. Массовое изгнание мигрантов разрушило бы один из краеугольных мифов современной либеральной миросистемы – о том, что права человека должны быть защищены, а люди могут свободно перемещаться между разными странами.
Конечно, это всего лишь мифы. О реальной защите прав человека в Великобритании мог бы подробно рассказать миру политзаключенный Джулиан Ассанж, а визовые барьеры при необходимости успешно возводятся западными странами, невзирая на риторику, касающуюся общего братства и равенства – как об этом напоминают финны или эстонцы.
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В конце концов британские власти способствовали завозу мигрантов не во имя гуманистических соображений, а просто потому, что местные предприятия нуждались в дешевой рабочей силе. Однако на каком-то этапе ситуация стала вызывать недовольство у ядерного электората консерваторов.
Тем не менее, Консервативная партия долгое время тоже пыталась транслировать смыслы неолиберальной философии, хотя они давно превратились из кареты в тыкву.
Достаточно вспомнить, что тезис о свободном передвижении капиталов, на который некогда особенно напирали именно в космпополитичном до поры до времени Лондоне, на деле обернулся тем, что США и Британия пытаются украсть деньги недружественных для них государств. Хотя другие страны мира смотрят на это с откровенным осуждением – понимая, что сегодня украдут у кого-то, а завтра – у тебя.
Попытка массового изгнания мигрантов из Британии привела бы в этой ситуации к настоящему коллапсу. Поэтому консерваторы придумали хитрый план. Они уже несколько лет пытаются договориться с иностранцами о том, что они сами покинут Англию и отправятся куда-то подальше. Например, в Руанду, с которой на этот счет проводились серьезные переговоры.
Ничем реальным они пока так и не завершились – хотя последняя встреча состоялась буквально под новый год, когда министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли подписал документ об отправке в Руанду оказавшихся на английской земле нелегальных иммигрантов – заявив о том, что "Руанда завоевала репутацию страны, которая гуманно и профессионально обходится с беженцами и мигрантами".
Эти слова звучат слишком издевательски даже для британского политика, который прекрасно осведомлен, как гуманно убивали людей в Руанде во время разборок на улицах городов. Но ситуация такова, что сегодня официальный Лондон готов отправить мигрантов куда угодно – если только местные власти будут не против.
"Лондон объявил о возможности депортации нелегалов в третьи страны. Выбрали Руанду – и даже заплатили Кигали 300 миллионов фунтов.
Впрочем, депортации мигрантов сначала помешала бюрократия – а затем и решение Европейского суда по правам человека, посчитавшего это нарушением прав человека. А потом и вовсе выяснилось, что дома для мигрантов, построенные в Руанде на деньги Британии, уже давно продали частным инвесторам.
Теперь приходится спешно искать новые страны, готовые принять нелегалов из Британии. Большинство стран Латинской Америки отказались. Не выразили интереса и Марокко, Тунис, Намибия и Гамбия. Зато активизировались переговоры с Арменией, Кот-д’Ивуаром, Ботсваной и Коста-Рикой.
В списке в один момент наверняка может оказаться и Украина – если она сохранится после войны. Ну а пока суд да дело, тех же нелегалов можно будет самолётами отправлять в Армению. Вот это будет настоящий апофеоз обещанной Еревану евроинтеграции. По лекалам британских стратегов", – пишет эксперт Малек Дудаков.
Сейчас в Британии снова заговорили об несостоявшейся афере с Руандой. И на это есть несколько весомых причин.
Некоторые правозащитники видят в самой идее отправить мигрантов в Африку параллели с так называемым "Мадагаскарским планом" Гитлера, который одно время размышлял над идеей депортировать европейскую еврейскую общину на остров Мадагаскар.
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Причем пикантность ситуации состоит в том, что этот план родился из аналогичного и более давнего плана британских чиновников, которые в одно время предлагали заселить евреями несколько африканских стран, включая Кению и Уганду. Потому что сто лет назад в Лондоне правили личности примерно того же склада, что и сегодня.
Таким образом, идея отправить британских мигрантов в Африку действительно выглядит со всех сторон аморально – просто страны коллективного Запада прощают себе все то, за что они давно бы затравили своих оппонентов.
Во-вторых – и это самое главное – ровно тридцать лет назад, 6 апреля 1994 года, в Руанде начался кошмарный геноцид, который унес от 800 000 до 1 000 000 человеческих жизней.
Сегодня все признают, что всемогущий в то время Запад мог без особого труда остановить племенную бойню. Западные политики и дипломаты могли даже не посылать в Африку свои военные легионы. В былые годы их рычаги влияния вполне позволяли объяснить лидерам группировок, что устраивать массовые убийства нельзя.
Однако Западу было все равно – вмешиваться в африканские противоречия тридцать лет назад по каким-то причинам не захотели.
Китай и Россия тогда не могли кардинально влиять на ситуацию в Африке. Это и предопределило трагедию Руанды, где в то время бесчинствовали разагитированные пропагандистами банды.
А Европа впоследствии даже укрыла на своей территории некоторых непосредственных организаторов резни. Обосновывая это защитой прав человека – как и попытки добровольно-принудительно отправить беженцев из Англии в центр Африки.