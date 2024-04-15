https://ukraina.ru/20240415/1054516633.html

Кошмар Руанды. Отправят ли на Украину мигрантов из Британии?

Кошмар Руанды. Отправят ли на Украину мигрантов из Британии? - 15.04.2024 Украина.ру

Кошмар Руанды. Отправят ли на Украину мигрантов из Британии?

Проблема массового притока нелегальных мигрантов является одним из главных политических вызовов кабинету британских консерваторов – потому что они неоднократно обещали упорядочить въезд иностранцев на территорию Соединённого Королевства

2024-04-15T15:09

2024-04-15T15:09

2024-04-15T15:09

эксклюзив

украина

англия

африка

миграция

пакистан

афганистан

беженцы

британия

руанда

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Достаточно сказать, что проблема нелегальной миграции изначально являлась одним из главных стимулов движения Brexit. Но после него ситуация не изменилась, хотя премьер-министры Британии сменяют друг друга один за другим.Считается, что только за 2023 год в Британию переехало около миллиона неучтенных лиц. В основном это жители бывших британских колоний, разоренных правлением Лондона – например, Пакистана, Афганистана или Британской Африки.Однако эти данные выложены крупным пунктиром. На самом деле, никто не знает, сколько человек переправилось через Ла-Манш на вертких рыбацких лодках, где для маскировки иногда нет даже фонарей. Так что реальное число новой волны мигрантов можно смело увеличивать. А их личности очень часто не известны государственным органам.Как бы там ни было, миллион – это очень большая масса людей. Даже если бы в Лондоне решили их депортировать, не факт, что на это просто-напросто хватило бы полицейских.Но главная проблема даже не в этом. Массовое изгнание мигрантов разрушило бы один из краеугольных мифов современной либеральной миросистемы – о том, что права человека должны быть защищены, а люди могут свободно перемещаться между разными странами.Конечно, это всего лишь мифы. О реальной защите прав человека в Великобритании мог бы подробно рассказать миру политзаключенный Джулиан Ассанж, а визовые барьеры при необходимости успешно возводятся западными странами, невзирая на риторику, касающуюся общего братства и равенства – как об этом напоминают финны или эстонцы.В конце концов британские власти способствовали завозу мигрантов не во имя гуманистических соображений, а просто потому, что местные предприятия нуждались в дешевой рабочей силе. Однако на каком-то этапе ситуация стала вызывать недовольство у ядерного электората консерваторов.Тем не менее, Консервативная партия долгое время тоже пыталась транслировать смыслы неолиберальной философии, хотя они давно превратились из кареты в тыкву.Достаточно вспомнить, что тезис о свободном передвижении капиталов, на который некогда особенно напирали именно в космпополитичном до поры до времени Лондоне, на деле обернулся тем, что США и Британия пытаются украсть деньги недружественных для них государств. Хотя другие страны мира смотрят на это с откровенным осуждением – понимая, что сегодня украдут у кого-то, а завтра – у тебя.Попытка массового изгнания мигрантов из Британии привела бы в этой ситуации к настоящему коллапсу. Поэтому консерваторы придумали хитрый план. Они уже несколько лет пытаются договориться с иностранцами о том, что они сами покинут Англию и отправятся куда-то подальше. Например, в Руанду, с которой на этот счет проводились серьезные переговоры.Ничем реальным они пока так и не завершились – хотя последняя встреча состоялась буквально под новый год, когда министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли подписал документ об отправке в Руанду оказавшихся на английской земле нелегальных иммигрантов – заявив о том, что "Руанда завоевала репутацию страны, которая гуманно и профессионально обходится с беженцами и мигрантами".Эти слова звучат слишком издевательски даже для британского политика, который прекрасно осведомлен, как гуманно убивали людей в Руанде во время разборок на улицах городов. Но ситуация такова, что сегодня официальный Лондон готов отправить мигрантов куда угодно – если только местные власти будут не против."Лондон объявил о возможности депортации нелегалов в третьи страны. Выбрали Руанду – и даже заплатили Кигали 300 миллионов фунтов.Впрочем, депортации мигрантов сначала помешала бюрократия – а затем и решение Европейского суда по правам человека, посчитавшего это нарушением прав человека. А потом и вовсе выяснилось, что дома для мигрантов, построенные в Руанде на деньги Британии, уже давно продали частным инвесторам.Теперь приходится спешно искать новые страны, готовые принять нелегалов из Британии. Большинство стран Латинской Америки отказались. Не выразили интереса и Марокко, Тунис, Намибия и Гамбия. Зато активизировались переговоры с Арменией, Кот-д’Ивуаром, Ботсваной и Коста-Рикой.В списке в один момент наверняка может оказаться и Украина – если она сохранится после войны. Ну а пока суд да дело, тех же нелегалов можно будет самолётами отправлять в Армению. Вот это будет настоящий апофеоз обещанной Еревану евроинтеграции. По лекалам британских стратегов", – пишет эксперт Малек Дудаков.Сейчас в Британии снова заговорили об несостоявшейся афере с Руандой. И на это есть несколько весомых причин.Некоторые правозащитники видят в самой идее отправить мигрантов в Африку параллели с так называемым "Мадагаскарским планом" Гитлера, который одно время размышлял над идеей депортировать европейскую еврейскую общину на остров Мадагаскар.Причем пикантность ситуации состоит в том, что этот план родился из аналогичного и более давнего плана британских чиновников, которые в одно время предлагали заселить евреями несколько африканских стран, включая Кению и Уганду. Потому что сто лет назад в Лондоне правили личности примерно того же склада, что и сегодня.Таким образом, идея отправить британских мигрантов в Африку действительно выглядит со всех сторон аморально – просто страны коллективного Запада прощают себе все то, за что они давно бы затравили своих оппонентов.Во-вторых – и это самое главное – ровно тридцать лет назад, 6 апреля 1994 года, в Руанде начался кошмарный геноцид, который унес от 800 000 до 1 000 000 человеческих жизней.Сегодня все признают, что всемогущий в то время Запад мог без особого труда остановить племенную бойню. Западные политики и дипломаты могли даже не посылать в Африку свои военные легионы. В былые годы их рычаги влияния вполне позволяли объяснить лидерам группировок, что устраивать массовые убийства нельзя.Однако Западу было все равно – вмешиваться в африканские противоречия тридцать лет назад по каким-то причинам не захотели.Китай и Россия тогда не могли кардинально влиять на ситуацию в Африке. Это и предопределило трагедию Руанды, где в то время бесчинствовали разагитированные пропагандистами банды.А Европа впоследствии даже укрыла на своей территории некоторых непосредственных организаторов резни. Обосновывая это защитой прав человека – как и попытки добровольно-принудительно отправить беженцев из Англии в центр Африки.

https://ukraina.ru/20240405/1054314790.html

https://ukraina.ru/20220426/1033860302.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, англия, африка, миграция, пакистан, афганистан, беженцы, британия, руанда, лондон, малек дудаков, адольф гитлер, джулиан ассанж