https://ukraina.ru/20240415/1054513003.html

На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"

На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад" - 15.04.2024 Украина.ру

На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шведюк 15 апреля в соцсетях сообщил, что его назначили главой оперативного командования (ОК) ВСУ "Запад"

2024-04-15T11:31

2024-04-15T11:31

2024-04-15T11:31

военные

вооруженные силы украины

всу

украина

новости

винницкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102088/09/1020880966_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_78a7e41bfc9192bfa879f73a11acde54.jpg

"С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины", - написал Шведюк.По его словам, командование сталкивается "с огромными проблемами и задачами, которые требуют нашей кропотливой работы, самоотверженности и Ядро оперативного командования "Запада" — большое количество опытных офицеров, готовых преодолеть любые трудности".Оперативное командование ВСУ "Запад" с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов, он ранее был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.Шведюк родился в Винницкой области в семье военнослужащего. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Национальную академию обороны Украины. Служит в ВСУ с 1986 года, был командиром танкового взвода, танковой роты, танкового батальона, начальником штаба танкового полка, замкомандира отдельной бригады морской пехоты ВМС, начальником штаба отдельной бригады береговой обороны ВМС. В сентябре 2006 вышел на пенсию. В 2015 году добровольцем вернулся в ряды ВСУ и был начальником штаба первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады. Принимал участие в так называемой АТО. С 2016 года - военный комиссар Черновицкого областного военного комиссариата.

https://ukraina.ru/20240412/1054489651.html

украина

винницкая область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военные, вооруженные силы украины, всу, украина, новости, винницкая область