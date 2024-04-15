https://ukraina.ru/20240415/1054513003.html
На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"
На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад" - 15.04.2024 Украина.ру
На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"
Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шведюк 15 апреля в соцсетях сообщил, что его назначили главой оперативного командования (ОК) ВСУ "Запад"
2024-04-15T11:31
2024-04-15T11:31
2024-04-15T11:31
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"С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины", - написал Шведюк.По его словам, командование сталкивается "с огромными проблемами и задачами, которые требуют нашей кропотливой работы, самоотверженности и Ядро оперативного командования "Запада" — большое количество опытных офицеров, готовых преодолеть любые трудности".Оперативное командование ВСУ "Запад" с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов, он ранее был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.Шведюк родился в Винницкой области в семье военнослужащего. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Национальную академию обороны Украины. Служит в ВСУ с 1986 года, был командиром танкового взвода, танковой роты, танкового батальона, начальником штаба танкового полка, замкомандира отдельной бригады морской пехоты ВМС, начальником штаба отдельной бригады береговой обороны ВМС. В сентябре 2006 вышел на пенсию. В 2015 году добровольцем вернулся в ряды ВСУ и был начальником штаба первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады. Принимал участие в так называемой АТО. С 2016 года - военный комиссар Черновицкого областного военного комиссариата.
https://ukraina.ru/20240412/1054489651.html
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военные, вооруженные силы украины, всу, украина, новости, винницкая область
военные, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, Новости, Винницкая область
На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"
Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шведюк 15 апреля в соцсетях сообщил, что его назначили главой оперативного командования (ОК) ВСУ "Запад"
"С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины", - написал Шведюк.
По его словам, командование сталкивается "с огромными проблемами и задачами, которые требуют нашей кропотливой работы, самоотверженности и Ядро оперативного командования "Запада" — большое количество опытных офицеров, готовых преодолеть любые трудности".
Оперативное командование ВСУ "Запад" с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов, он ранее был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.
Шведюк родился в Винницкой области в семье военнослужащего. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Национальную академию обороны Украины. Служит в ВСУ с 1986 года, был командиром танкового взвода, танковой роты, танкового батальона, начальником штаба танкового полка, замкомандира отдельной бригады морской пехоты ВМС, начальником штаба отдельной бригады береговой обороны ВМС. В сентябре 2006 вышел на пенсию.
В 2015 году добровольцем вернулся в ряды ВСУ и был начальником штаба первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады. Принимал участие в так называемой АТО. С 2016 года - военный комиссар Черновицкого областного военного комиссариата.