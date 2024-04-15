На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад" - 15.04.2024 Украина.ру
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На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"
На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад" - 15.04.2024 Украина.ру
На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"
Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шведюк 15 апреля в соцсетях сообщил, что его назначили главой оперативного командования (ОК) ВСУ "Запад"
2024-04-15T11:31
2024-04-15T11:31
военные
вооруженные силы украины
всу
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винницкая область
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"С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины", - написал Шведюк.По его словам, командование сталкивается "с огромными проблемами и задачами, которые требуют нашей кропотливой работы, самоотверженности и Ядро оперативного командования "Запада" — большое количество опытных офицеров, готовых преодолеть любые трудности".Оперативное командование ВСУ "Запад" с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов, он ранее был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.Шведюк родился в Винницкой области в семье военнослужащего. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Национальную академию обороны Украины. Служит в ВСУ с 1986 года, был командиром танкового взвода, танковой роты, танкового батальона, начальником штаба танкового полка, замкомандира отдельной бригады морской пехоты ВМС, начальником штаба отдельной бригады береговой обороны ВМС. В сентябре 2006 вышел на пенсию. В 2015 году добровольцем вернулся в ряды ВСУ и был начальником штаба первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады. Принимал участие в так называемой АТО. С 2016 года - военный комиссар Черновицкого областного военного комиссариата.
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военные, вооруженные силы украины, всу, украина, новости, винницкая область
военные, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, Новости, Винницкая область

На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"

11:31 15.04.2024
 
© Фото : CC0, PixabayФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шведюк 15 апреля в соцсетях сообщил, что его назначили главой оперативного командования (ОК) ВСУ "Запад"
"С сегодняшнего дня имею в честь возглавить, без преувеличений, одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины", - написал Шведюк.
По его словам, командование сталкивается "с огромными проблемами и задачами, которые требуют нашей кропотливой работы, самоотверженности и Ядро оперативного командования "Запада" — большое количество опытных офицеров, готовых преодолеть любые трудности".
Оперативное командование ВСУ "Запад" с 2021 года возглавлял Сергей Литвинов, он ранее был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.
Шведюк родился в Винницкой области в семье военнослужащего. Окончил Казанское высшее танковое командное училище и Национальную академию обороны Украины. Служит в ВСУ с 1986 года, был командиром танкового взвода, танковой роты, танкового батальона, начальником штаба танкового полка, замкомандира отдельной бригады морской пехоты ВМС, начальником штаба отдельной бригады береговой обороны ВМС. В сентябре 2006 вышел на пенсию.
В 2015 году добровольцем вернулся в ряды ВСУ и был начальником штаба первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады. Принимал участие в так называемой АТО. С 2016 года - военный комиссар Черновицкого областного военного комиссариата.
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