https://ukraina.ru/20240415/1054506912.html

"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан

"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан - 15.04.2024 Украина.ру

"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан

Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. За это украинцам нужно "благодарить" киевские власти, которые идут на поводу у западных хозяев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-04-15T05:10

2024-04-15T05:10

2024-04-15T05:10

новости

всу

потери всу

похороны

сво

демография

население

украинцы

мобилизация

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После нового закона о мобилизации у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Это очень странно и вызывает законное недоумение и возмущение в украинском обществе, рассказал военный.Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. За демографическую катастрофу украинцам нужно "благодарить" киевские власти, которые безропотно идут на поводу у западных хозяев, добавил он.Поэтому, как только на фронте погибнет "последний украинец", все эти "европейские господа" постараются оперативно покинуть пределы якобы "родной" Украины всеми возможными способами, чтобы продолжить безбедную жизнь подальше от "незалежной", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240413/1054486167.html

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новости, всу, потери всу, похороны, сво, демография, население, украинцы, мобилизация