"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. За это украинцам нужно "благодарить" киевские власти, которые идут на поводу у западных хозяев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
После нового закона о мобилизации у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Это очень странно и вызывает законное недоумение и возмущение в украинском обществе, рассказал военный.
"Также мы видим, что небольшие населённые пункты Украины обезлюдели — об этом прямо говорят даже западные журналисты. Мужчин детородного возраста не хватает до такой степени, что элементарно некому похоронить односельчан, которые приезжают с фронта в цинковых гробах", - отметил Шкурлатов.
Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. За демографическую катастрофу украинцам нужно "благодарить" киевские власти, которые безропотно идут на поводу у западных хозяев, добавил он.
Поэтому, как только на фронте погибнет "последний украинец", все эти "европейские господа" постараются оперативно покинуть пределы якобы "родной" Украины всеми возможными способами, чтобы продолжить безбедную жизнь подальше от "незалежной", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру
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