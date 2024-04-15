"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан - 15.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240415/1054506912.html
"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан - 15.04.2024 Украина.ру
"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. За это украинцам нужно "благодарить" киевские власти, которые идут на поводу у западных хозяев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-04-15T05:10
2024-04-15T05:10
новости
всу
потери всу
похороны
сво
демография
население
украинцы
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589412_0:128:2898:1758_1920x0_80_0_0_80eb655fae5807850a975e15d320bee0.jpg
После нового закона о мобилизации у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Это очень странно и вызывает законное недоумение и возмущение в украинском обществе, рассказал военный.Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. За демографическую катастрофу украинцам нужно "благодарить" киевские власти, которые безропотно идут на поводу у западных хозяев, добавил он.Поэтому, как только на фронте погибнет "последний украинец", все эти "европейские господа" постараются оперативно покинуть пределы якобы "родной" Украины всеми возможными способами, чтобы продолжить безбедную жизнь подальше от "незалежной", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240413/1054486167.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589412_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_627a57053559624108d3e131d05abd27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, потери всу, похороны, сво, демография, население, украинцы, мобилизация
Новости, ВСУ, потери ВСУ, похороны, СВО, демография, население, украинцы, мобилизация

"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан

05:10 15.04.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. За это украинцам нужно "благодарить" киевские власти, которые идут на поводу у западных хозяев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
После нового закона о мобилизации у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Это очень странно и вызывает законное недоумение и возмущение в украинском обществе, рассказал военный.
"Также мы видим, что небольшие населённые пункты Украины обезлюдели — об этом прямо говорят даже западные журналисты. Мужчин детородного возраста не хватает до такой степени, что элементарно некому похоронить односельчан, которые приезжают с фронта в цинковых гробах", - отметил Шкурлатов.
Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает сегодня огромные испытания. За демографическую катастрофу украинцам нужно "благодарить" киевские власти, которые безропотно идут на поводу у западных хозяев, добавил он.
Поэтому, как только на фронте погибнет "последний украинец", все эти "европейские господа" постараются оперативно покинуть пределы якобы "родной" Украины всеми возможными способами, чтобы продолжить безбедную жизнь подальше от "незалежной", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
13 апреля, 07:00
Александр Носович: После развала фронта на Украине НАТО устроит России новый шантаж на БалтикеПроцедура вступления Украины в НАТО продвинется после окончания конфликта Киева с Москвой, заявила пресс-служба Госдепартамента США. Жители Украины должны осознать, что никому из них не удастся отсидеться во время мобилизации, поскольку в войсках не хватает людей, предупредил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк
 
НовостиВСУпотери ВСУпохороныСВОдемографиянаселениеукраинцымобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
05:20Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
05:10"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
05:00"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
04:50"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
04:40"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
04:30Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
04:20ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление
04:10Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
04:00ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага
03:50"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"
03:40Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
03:30На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ
03:20Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
03:10Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО
03:00"Приднестровье могут взять в клещи": Шкурлатов о том, где Запад может открыть второй фронт против России
19:59Те же грабли - только в профиль. Как санкции против цветмета России бьют по Лондонской бирже металлов
18:46Запасайтесь буржуйками. Украинские эксперты с негодованием готовятся к десятилетиям войны с Россией
18:33Генштаб пророчит атаку на ЗАЭС, провокация в Харькове. Итоги 14 апреля на Украине
18:25Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Черновцах, Аваков в Закарпатье, и "зрадный" Тик-ток
Лента новостейМолния