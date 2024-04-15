Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие - 15.04.2024 Украина.ру
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Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие - 15.04.2024 Украина.ру
Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
FPV-дроны представляют серьезную проблему на фронте. Они летают на большое расстояние и несут тяжелые боеприпасы. Российским военным необходимо уничтожать все места, где Украина производит и хранит беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T03:40
2024-04-15T03:40
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FPV-дроны представляют серьезную проблему на фронте. Они летают довольно далеко и несут тяжелые боеприпасы (3,5 килограмма на 20 километров). Двигаются беспилотники быстро, а подавить их тяжело, рассказал журналист.Это большой вызов и для российских комплексов РЭБ, и для самих военнослужащих на передовой. Но через какое-то время эта проблема будет обязательно решена, добавил военкор.Пока у Армии РФ и ВСУ паритет по FPV-дронам и бомбардировочным БПЛА вроде "Бабы-яги", для российских военных это проблема. Но по артиллерии, РСЗО, танкам и авиации ВС РФ свое преимущество точно не упустят, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, вкс, дроны, бпла, беспилотники, артиллерия, танки, вс рф, всу, рэб
Новости, Россия, Украина, ВКС, дроны, БПЛА, беспилотники, артиллерия, танки, ВС РФ, ВСУ, РЭБ

Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие

03:40 15.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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FPV-дроны представляют серьезную проблему на фронте. Они летают на большое расстояние и несут тяжелые боеприпасы. Российским военным необходимо уничтожать все места, где Украина производит и хранит беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
FPV-дроны представляют серьезную проблему на фронте. Они летают довольно далеко и несут тяжелые боеприпасы (3,5 килограмма на 20 километров). Двигаются беспилотники быстро, а подавить их тяжело, рассказал журналист.
Это большой вызов и для российских комплексов РЭБ, и для самих военнослужащих на передовой. Но через какое-то время эта проблема будет обязательно решена, добавил военкор.

"Когда мы поняли, что ВСУ сменили частоты для своих дронов, мы начали искать к ним противоядие. Эта гонка между щитом и мечом продолжится. А пока надо уничтожать места, где Украина производит и хранит эти дроны. Это уже вопрос работы наших ВКС", - подчеркнул Линин.

Пока у Армии РФ и ВСУ паритет по FPV-дронам и бомбардировочным БПЛА вроде "Бабы-яги", для российских военных это проблема. Но по артиллерии, РСЗО, танкам и авиации ВС РФ свое преимущество точно не упустят, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Краснов интервью
12 апреля, 07:41
Дмитрий Краснов: Россия получила урок, когда поверила в лапочку Зеленского и угодила в лапы НАТО "Пятнадцать человек на сундук мертвеца". Пока джентльмены удачи из Евросоюза делят наследство предшественников, России не стоит питать иллюзий на счет "пророссийской настроенности" Словакии. Нам уже хватило лапочки Зеленского
 
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