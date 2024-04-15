https://ukraina.ru/20240415/1054482920.html

Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие

Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие - 15.04.2024 Украина.ру

Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие

FPV-дроны представляют серьезную проблему на фронте. Они летают на большое расстояние и несут тяжелые боеприпасы. Российским военным необходимо уничтожать все места, где Украина производит и хранит беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-04-15T03:40

2024-04-15T03:40

2024-04-15T03:40

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FPV-дроны представляют серьезную проблему на фронте. Они летают довольно далеко и несут тяжелые боеприпасы (3,5 килограмма на 20 километров). Двигаются беспилотники быстро, а подавить их тяжело, рассказал журналист.Это большой вызов и для российских комплексов РЭБ, и для самих военнослужащих на передовой. Но через какое-то время эта проблема будет обязательно решена, добавил военкор.Пока у Армии РФ и ВСУ паритет по FPV-дронам и бомбардировочным БПЛА вроде "Бабы-яги", для российских военных это проблема. Но по артиллерии, РСЗО, танкам и авиации ВС РФ свое преимущество точно не упустят, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру

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