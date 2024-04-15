Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
FPV-дроны представляют серьезную проблему на фронте. Они летают на большое расстояние и несут тяжелые боеприпасы. Российским военным необходимо уничтожать все места, где Украина производит и хранит беспилотники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
FPV-дроны представляют серьезную проблему на фронте. Они летают довольно далеко и несут тяжелые боеприпасы (3,5 килограмма на 20 километров). Двигаются беспилотники быстро, а подавить их тяжело, рассказал журналист.
Это большой вызов и для российских комплексов РЭБ, и для самих военнослужащих на передовой. Но через какое-то время эта проблема будет обязательно решена, добавил военкор.
"Когда мы поняли, что ВСУ сменили частоты для своих дронов, мы начали искать к ним противоядие. Эта гонка между щитом и мечом продолжится. А пока надо уничтожать места, где Украина производит и хранит эти дроны. Это уже вопрос работы наших ВКС", - подчеркнул Линин.
Пока у Армии РФ и ВСУ паритет по FPV-дронам и бомбардировочным БПЛА вроде "Бабы-яги", для российских военных это проблема. Но по артиллерии, РСЗО, танкам и авиации ВС РФ свое преимущество точно не упустят, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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