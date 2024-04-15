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Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона - 15.04.2024 Украина.ру
Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
Давление ВС РФ идет по всему фронту, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и помещают их в полукотлы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T04:30
2024-04-15T04:30
2024-04-15T04:30
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То, как сейчас действует армия ВС в Бердычах и Новомихайловке очень напоминает сценарий Авдеевки. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и отправляют их в полукотел, где по ним работает артиллерия и авиация, рассказал военкор.В результате уничтожаются передовые позиции и укрепленные пункты ВСУ, после чего штурмовые отряды зачищают от противника оставшуюся территорию, добавил журналист.Таких полукотлов, в которые попадают украинские военные, сейчас много. Интенсивные боестолкновения происходят по всей линии фронта. Давление ВС РФ идет везде одновременно, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью, отметил он.ВС РФ применяют ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования. Они сносят любую укрепленную позицию, где находятся позиции украинских военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240412/1054457057.html
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новости, россия, авдеевка, купянск, всу, вс рф, окружение, сво, наступление, донбасс, артиллерия
Новости, Россия, Авдеевка, Купянск, ВСУ, ВС РФ, окружение, СВО, наступление, Донбасс, артиллерия
Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
Давление ВС РФ идет по всему фронту, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и помещают их в полукотлы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин