https://ukraina.ru/20240415/1054474485.html

Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона

Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона - 15.04.2024 Украина.ру

Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона

Давление ВС РФ идет по всему фронту, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и помещают их в полукотлы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-04-15T04:30

2024-04-15T04:30

2024-04-15T04:30

новости

россия

авдеевка

купянск

всу

вс рф

окружение

сво

наступление

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044712760_0:186:2935:1837_1920x0_80_0_0_5980c22939c1d03b7be86372ca137097.jpg

То, как сейчас действует армия ВС в Бердычах и Новомихайловке очень напоминает сценарий Авдеевки. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и отправляют их в полукотел, где по ним работает артиллерия и авиация, рассказал военкор.В результате уничтожаются передовые позиции и укрепленные пункты ВСУ, после чего штурмовые отряды зачищают от противника оставшуюся территорию, добавил журналист.Таких полукотлов, в которые попадают украинские военные, сейчас много. Интенсивные боестолкновения происходят по всей линии фронта. Давление ВС РФ идет везде одновременно, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью, отметил он.ВС РФ применяют ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования. Они сносят любую укрепленную позицию, где находятся позиции украинских военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240412/1054457057.html

россия

авдеевка

купянск

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, авдеевка, купянск, всу, вс рф, окружение, сво, наступление, донбасс, артиллерия