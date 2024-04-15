Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона - 15.04.2024 Украина.ру
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Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона - 15.04.2024 Украина.ру
Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
Давление ВС РФ идет по всему фронту, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и помещают их в полукотлы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T04:30
2024-04-15T04:30
новости
россия
авдеевка
купянск
всу
вс рф
окружение
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наступление
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То, как сейчас действует армия ВС в Бердычах и Новомихайловке очень напоминает сценарий Авдеевки. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и отправляют их в полукотел, где по ним работает артиллерия и авиация, рассказал военкор.В результате уничтожаются передовые позиции и укрепленные пункты ВСУ, после чего штурмовые отряды зачищают от противника оставшуюся территорию, добавил журналист.Таких полукотлов, в которые попадают украинские военные, сейчас много. Интенсивные боестолкновения происходят по всей линии фронта. Давление ВС РФ идет везде одновременно, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью, отметил он.ВС РФ применяют ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования. Они сносят любую укрепленную позицию, где находятся позиции украинских военных, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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авдеевка
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новости, россия, авдеевка, купянск, всу, вс рф, окружение, сво, наступление, донбасс, артиллерия
Новости, Россия, Авдеевка, Купянск, ВСУ, ВС РФ, окружение, СВО, наступление, Донбасс, артиллерия

Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона

04:30 15.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Давление ВС РФ идет по всему фронту, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и помещают их в полукотлы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
То, как сейчас действует армия ВС в Бердычах и Новомихайловке очень напоминает сценарий Авдеевки. Бойцы заманивают значительные силы ВСУ и отправляют их в полукотел, где по ним работает артиллерия и авиация, рассказал военкор.
В результате уничтожаются передовые позиции и укрепленные пункты ВСУ, после чего штурмовые отряды зачищают от противника оставшуюся территорию, добавил журналист.
"Все повторяется по тем же лекалам, что в Артемовске и в Авдеевке. Эта схема работает. Зачем ее менять?", - подчеркнул Линин.
Таких полукотлов, в которые попадают украинские военные, сейчас много. Интенсивные боестолкновения происходят по всей линии фронта. Давление ВС РФ идет везде одновременно, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью, отметил он.
ВС РФ применяют ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования. Они сносят любую укрепленную позицию, где находятся позиции украинских военных, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков интервью
12 апреля, 08:37
Тимофей Ермаков: У ВСУ появился "затаившийся дракон", но Россия разрубит ему "хвост" в его же логове Сейчас нам необходимо расширять фронт в целях безопасности российских граждан. Мы привели в чувство личный состав и военную промышленность и можем себе позволить широкие жесты
 
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