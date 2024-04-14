https://ukraina.ru/20240414/1054506490.html

Те же грабли - только в профиль. Как санкции против цветмета России бьют по Лондонской бирже металлов

Те же грабли - только в профиль. Как санкции против цветмета России бьют по Лондонской бирже металлов - 14.04.2024 Украина.ру

Те же грабли - только в профиль. Как санкции против цветмета России бьют по Лондонской бирже металлов

Администрация США в координации с британскими властями ввела запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Важнейшие цветные металлы — медь, никель и алюминий — после 13 апреля запрещено ввозить на территорию США и Великобритании.

2024-04-14T19:59

2024-04-14T19:59

2024-04-14T19:59

россия

сша

владимир потанин

ес

уральская горно-металлургическая компания

эксклюзив

великобритания

лондон

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Кроме того, крупные биржи металлов — Чикагская (CME) и Лондонская (LME) прекращают торги новыми партиями данных металлов, изготовленными после 13 апреля 2024 года. За этой новостью скрываются санкции против российской цветной металлургии (кроме цинка и золота — они под санкциями), на которые США и Великобритания не смогли решиться в 2022 году, но решились сейчас. Очевидно, не без серьёзного политического давления.И хочется, и колется, но рынок не велитВпервые о санкциях в отношении цветных металлов из России речь зашла ещё 8 октября 2022 года. Тогда Лондонская биржа металлов (LME) — одна старейших и крупнейших бирж в мире с объёмом торгов свыше 14 трлн долларов — заявила, что к 27 октября 2022 года планирует принять решение о допустимости торговли российским металлом на своей площадке. К тому моменту на британские склады биржи металл из России не ввозили примерно 6 месяцев.LME запрет на цветные металлы из России был явно ни к чему — они зарабатывают на торговле металлом, сертифицируя операторов, а также их склады (их 500 в 34 городах ЕС, США и стран Азии) в разных странах. Кроме того, биржа является "рынком последней инстанции", куда продаётся металл, не нашедший покупателя по ценам, определяемых по итогам торгов на бирже."Русал" и "Норникель" эта ограничение должно было бы затронуть лишь опосредованно: компании напрямую не хранили металл на площадке биржи и не продавали его. Однако российского цветмета на бирже было полно: доля алюминия из России превышала 90% от объёма торгов LME.На фоне возникшей нервозности российский металл стали активно скупать китайские компании. Тогда свыше 50% меди на складах LME оказались законтрактованы китайским бизнесом. Его российское происхождение меди, в отличие от западных компаний, не интересовало. К тому же в КНР тогда возник острый дефицит меди.Но 27 октября 2022 года LME передумала и решила не вводить ограничения на поставки российской продукции. Формулировка с отказом была следующей: "хотя LME признает, что компании вольны принимать самостоятельные решения о том, работать или нет с российским металлом, решение LME ограничить использование российского металла повлияло бы на клиентов биржи больше, чем на саму LME".Подобная формулировка не должна удивлять — к тому моменту у LME появился серьёзный конкурент в лице Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE). Китайские покупатели никеля в декабре 2022 года попросили производителей перейти с Лондонской на Шанхайскую биржу. Дело в том, что на фоне снижения запасов металлов цены на LME на протяжении 2022 года оставались аномально высокими и не соответствовали рынку, что приводило к убыткам у китайских импортёров металла. Особенно после того, как в начале марта стоимость никеля на LME превысила 100 тыс. долларов за тонну, после чего торги металлом были прекращены.LME в ответ на желание китайских покупателей сменить биржу сообщила, что она признавая потребность рынка, вновь откроет LME Nickel для торговли в азиатские часы. Но мировой рынок цветных металлов стал меняться.Как рынок подстроился под геополитикуС началом СВО российские производители цветных металлов начали процесс переориентации на рынки Азии.Уже к маю 2023 года доля поставок "Норникеля" в Азию выросла до 45%, хотя ещё в 2021 году на Азию приходилось лишь 27% отгрузок компании. Доля Европы за это же время сократилась с 53% до 24%. В середине декабря 2022 года США ввели санкции против Владимира Потанина — владельца "Норникеля". Однако сам "Норникель" как мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля под ограничения не попал.Схожим образом обстояло дело с "Русалом": компания в 2023 году восстановила объёмы производства и нарастила свои поставки в Китай, потеснив на данном рынке алюминий из Индии и Ирана, доведя свою долю в китайском импорте с 76,1% до 84,3%. А в октябре 2023 года "Русал" договорился о покупке 30% акций китайского металлургического завода Hebei Wenfeng для обеспечения поставок глинозёма. Вплоть до начала СВО "Русал" получал сырье из африканской Гвинеи через Николаевский глиноземный завод (там ещё в советские годы построили специализированный порт). С началом СВО поставки прекратились, киевская власть завод отобрала, ещё один поставщик глинозёма — Австралия — отказалась отгружать продукцию "Русалу", а поставки с ирландского завода "Русала" сократились. Так компания лишилась 4 млн тонн глинозема в год, что составляло половину от её потребностей.Компания решили построить специализированный порт и завод для переработки бокситов в глинозем в Ленобласти. А пока будет идти строительство, сырье станут ввозить из Китай. Покупка оказалась выгодной: только за 2022 год Китай ввел в строй более 10 млн тонн новых мощностей по выпуску глинозема. Общий объем производства материала превысил 76 млн тонн, что больше половины от всего мирового производства.Почти весь российский медный сектор оказался под санкциями уже к сентябрю 2023 года. Под ограничения попали "Уральская горно-металлургическая компания", "Удоканская медь" и "Русская медная компания". Для понимания, у "Русской медной компании" 40 предприятий в России и Казахстане. Производители меди по мере попадания в санкционные списки также переориентировались на рынок Китая, так как лишались возможности продавать свои металлы на западных биржах.Себе же хужеА теперь стоит вернуться к американским и британским ограничениям.Во-первых, на Россию приходится 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди. Уход таких объёмов с биржи приведёт к росту цен для покупателей на площадке LME и CME. То есть Вашингтон и Лондон нанесли удары по своим же биржам. Особенно по LME, где запасы металлов в последние годы и так сложно назвать большими. В конце марта 2024 года на российский металл приходилось 36% никеля на складах LME, 62% меди и 91% алюминия.Во-вторых, российские компании в 2022 и 2023 годах подготовились к таким ограничениям. Значимого влияния на них санкции не окажут, Великобритания и США крупными покупателями российского цветмета не являются, а ЕС подобных ограничений не вводил и вряд ли введёт — европейским машиностроителям российский металл нравится, да и проблем у них и так масса.В-третьих, подавляющее большинство металлов в мире продаются в обход LME, а санкции не запрещают физическим и юридическим лицам, не являющимися гражданами США и подданными Великобритании, покупать цветные металлы из России.Таким образом, расчёт при введении санкций сделан на то, что России придётся продавать металлы со скидкой, что снизит доходы, получаемые бизнесом и федеральным бюджетом. А если подняться на уровень выше, то санкции против цветмета хорошо укладываются в логику "развода" России и Запада.Сперва недружественные страны отказались от закупок черных металлов, угля, затем нефти и нефтепродуктов из России, скоро ЕС откажется от закупок российской (и белорусской) сельскохозяйственной продукции. Теперь пришёл черёд и цветных металлов. На доходах России это сказалось, но не настолько, чтобы изменить курс России по отношению к Украине и остановить СВО. Внезапно — для инициаторов санкций — оказалось, что Земля круглая, производство металлов, энергоносителей и продовольствия на планете ограничено. Отказ одних покупателей закупать что-либо приводит к перестройке рынков, а не отказу от покупки товаров и ликвидации их производства. Цветные металлы не станут каким-либо исключением: российские производители может и потеряют часть прибыли, но переплачивать придётся и тем, кто отказался от российского металла. А это лишь ускорит разделение мира на технологические зоны, которые — чем дальше, тем больше — будут ориентироваться на собственные рынки, отгораживаясь от конкурентов различными торговыми ограничениями. И в этом плане России даже повезло — её со слабеющего рынка Европы плавно выталкивают на куда более перспективный рынок Азии.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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россия, сша, владимир потанин, ес, уральская горно-металлургическая компания, эксклюзив, великобритания, лондон