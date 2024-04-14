Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО - 14.04.2024 Украина.ру
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Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО
Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО - 14.04.2024 Украина.ру
Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО
Публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру назвал Харьков - одним из важнейших направлений СВО
2024-04-14T12:00
2024-04-14T12:00
новости
харьков
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белгород
армен гаспарян
сво
война
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"Оттуда же 70 километров до Белгорода. Это вопрос первостатейный. А для меня – это вообще одна из реперных точек, потому что у меня прадед там похоронен. И я надеюсь, что город вернется в родную гавань. Понятно, что Украина его серьезно испохабила. Но точно так же они испохабили Киев", - сказал Гаспарян.Он напомнил, что киевляне последние 15 лет жалуются, что в город приехало огромное количество людей с западной Украины.Полный текст интервью Армен Гаспарян: Зеленский такой наглый потому, что Россия относится к террористам как к клопам читайте на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, украина, белгород, армен гаспарян, сво, война
Новости, Харьков, Украина, Белгород, Армен Гаспарян, СВО, война

Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО

12:00 14.04.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкП/к "Форточка возможностей президента Зеленского"
П/к Форточка возможностей президента Зеленского - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
Публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру назвал Харьков - одним из важнейших направлений СВО
"Оттуда же 70 километров до Белгорода. Это вопрос первостатейный. А для меня – это вообще одна из реперных точек, потому что у меня прадед там похоронен. И я надеюсь, что город вернется в родную гавань. Понятно, что Украина его серьезно испохабила. Но точно так же они испохабили Киев", - сказал Гаспарян.
Он напомнил, что киевляне последние 15 лет жалуются, что в город приехало огромное количество людей с западной Украины.
"Облика киевлянина, который был у всех нас перед глазами, больше нет. Его размыли. То же самое касается Одессы. Если они уедут в свои хутора в Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях, я возражать не буду. Потому что результат их деятельности – привитие этим городам чуждой идеологии. Но, кстати, этого не удалось сделать ни в Гражданскую, ни в Великую Отечественную войну. Тот же Харьков, который переходил от красных к белым и от белых к красным, был абсолютно невосприимчив к этому", - сказал публицист.
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Зеленский такой наглый потому, что Россия относится к террористам как к клопам читайте на сайте Украина.ру.
10 апреля, 12:54
"Шо такое план Б?": мэр Харькова отказался от эвакуации горожан в случае второго МариуполяИз Харькова не будут эвакуировать жителей в случае более активным боевых действий. Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью журналистам "Украинской правды"
 
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