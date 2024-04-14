Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО
Публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру назвал Харьков - одним из важнейших направлений СВО
"Оттуда же 70 километров до Белгорода. Это вопрос первостатейный. А для меня – это вообще одна из реперных точек, потому что у меня прадед там похоронен. И я надеюсь, что город вернется в родную гавань. Понятно, что Украина его серьезно испохабила. Но точно так же они испохабили Киев", - сказал Гаспарян.
Он напомнил, что киевляне последние 15 лет жалуются, что в город приехало огромное количество людей с западной Украины.
"Облика киевлянина, который был у всех нас перед глазами, больше нет. Его размыли. То же самое касается Одессы. Если они уедут в свои хутора в Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях, я возражать не буду. Потому что результат их деятельности – привитие этим городам чуждой идеологии. Но, кстати, этого не удалось сделать ни в Гражданскую, ни в Великую Отечественную войну. Тот же Харьков, который переходил от красных к белым и от белых к красным, был абсолютно невосприимчив к этому", - сказал публицист.
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