Гаспарян рассказал о важнейшем направлении СВО

"Облика киевлянина, который был у всех нас перед глазами, больше нет. Его размыли. То же самое касается Одессы. Если они уедут в свои хутора в Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях, я возражать не буду. Потому что результат их деятельности – привитие этим городам чуждой идеологии. Но, кстати, этого не удалось сделать ни в Гражданскую, ни в Великую Отечественную войну. Тот же Харьков, который переходил от красных к белым и от белых к красным, был абсолютно невосприимчив к этому", - сказал публицист.