https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html

Армен Гаспарян: Зеленский такой наглый потому, что Россия относится к террористам как к клопам

Армен Гаспарян: Зеленский такой наглый потому, что Россия относится к террористам как к клопам - 10.04.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Зеленский такой наглый потому, что Россия относится к террористам как к клопам

Тональность заявлений России последних двух-трех недель должна серьезно напрячь Украину

2024-04-10T13:02

2024-04-10T13:02

2024-04-10T13:03

интервью

россия

харьков

махачкала

вооруженные силы украины

украина

нато

сша

владимир зеленский

иран

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С 21 мая, когда истекают президентские полномочия Зеленского, все представители киевского режима становятся законными целями. Они больше не власть. Все гарантии, которые когда-то дала Москва, испарятся, считает публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, поскольку на Украине не были проведены выборы, то Владимир Зеленский начал путь к утрате собственной легитимности, который он успешно завершит к 20 мая, когда по Конституции должен закончиться срок его полномочий. С реакцией Запада на эту ситуацию все понятно. А что это меняет для нас?- Как раз для Запада это меняет очень многое. Всегда можно сказать: "Слушайте, а кто является гарантией получения кредитов? Кому мы будем их выдавать". И всю эту украинскую историю можно таким образом списать. К тому же, эта тема еще неоднократно всплывет в разговоре с Евросоюзом. Потому что именно они больше всех настаивали на выборах.Драматизм ситуации заключается в том, что русские взяли и провели выборы. Причем даже в новых регионах. А Зеленский отказался, потому что у него якобы война. Выглядит это не очень хорошо.Что касается реакции Москвы на окончание полномочий Зеленского, то Лавров четко сказал: "Давайте подождем. Может быть, договариваться уже будет не с кем".Вообще тональность заявлений России последних двух-трех недель должна серьезно напрячь Украину. Потому что с 21 мая все представители киевского режима становятся законными целями. Они больше не власть. Все гарантии, которые когда-то дала Москва, испарятся.Так что меняется очень многое.Не меняется только одно. Не меняется полное отсутствие вовлеченности населения Украины в какой бы-то ни было политический процесс. Они по этому поводу молчат. Хотя, казалось бы, они должны были показать свою европейскую целеустремленность: "Да, у нас военное положение. Да, у нас тотальная мобилизация. Да, у нас крах экономики. Но требование свободного волеизъявления народа для нас свято как тризуб (все остальные святыни у них порушены)". Но никаких выборов не было.Я полагаю, что кураторы Украины из США тоже тихо обалдевают по этому поводу. "Что это за такое торжество демократии? Почему этот человек не хочет уходить".А мы же вообще злопамятные. Мы же помним, как Зеленский 21 апреля 2019 года сказал, что идет на один срок и больше сидеть не собирается (что успел, то успел). А теперь выясняется, что он вообще уходить не хочет.Для него это печально. Его распишут.- Каким образом?- Расскажу вам несколько интересных фактов.Во-первых, Британия так и не дала согласие на назначение Залужного. Сам Залужный ответил залпом гвардейских минометчиков по Зеленскому (мы же понимаем, кто единственный бенефициар этой долгой и нудной историей, когда боевые камрады Залужного объясняют Зеленскому суть явления).Во-вторых, внезапно в публичном пространстве появился Разумков и стал комментировать все подряд. Я уже про него подзабыл, хотя именно он был первым спикером этой "ЗеРады".Короче говоря, в мае по этому поводу что-то явно последует.Сейчас же много всяких событий происходит. Пока мы с вами беседуем, очень шумно в Харькове. И "азовцы"* из него куда-то стремительно побежали. А эти крысы умеют шкериться.- Из плохих новостей. Украина нанесла удар по особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, которая находится на расстоянии более чем в 1200 километров от линии фронта. Насколько для нас велика опасность вражеских БПЛА, снабженных искусственным интеллектом?- Угроза серьезная. Я понимаю, что "ПВО на страже Родины, слава ПВО". Я понимаю, что всех накажут. Но нам самим надо быть более бдительными.Сейчас только ленивый не говорит о том, что ситуация медленно, но верно приближается к формату 1945, 1946, 1947 года, когда основная часть украинских националистов разгромлена, а ее остатки занимаются бандитизмом. Более того, для терроризма сейчас необязательно караулить председателя колхоза "Светлый путь". Беспилотники дают для этого гораздо больше возможностей. Украина это наглядно демонстрирует.Так что все понимают, что нам предстоит серьезная работа.Это очень хорошо, что от шапкозакидательских настроений первых месяцев СВО мы перешли к системной работе. А если мы коллективно за что-то серьезно беремся, противостоять этому невозможно.И потом, скоро Украине будет не до беспилотников в большем масштабе.Дело в том, что вся наглость киевского режима базируется на гарантиях, которые они получили от Москвы. А когда ты будешь вздрагивать от каждого шороха, то тебе уже не до этого. Масхадов, Басаев и Радуев тоже хорошо умели прятаться, но в конечном итоге они все зажмурились.Наша проблема в том, что мы ко всей этой ситуации относились как к ассенизаторской работе. Размазали клопа по стене, кровь смыли, ремонт провели. Мы напрасно об этом не говорили. И я рассчитываю, что в случае с этим "Угилом" память быстро не сотрешь.- Вы упомянули удары по Харькову и о том, кто оттуда бежит. Станет ли это направление приоритетным?- Я человек консервативных взглядов. Именно Харьков стал первой столицей Украинской ССР. Потому что он в это время был под красными, а Киев – под гетманскими полномочиями. Именно в Харькове были Затонский, Раковский и все прочие. Поэтому Новороссийский федеральный округ со столицей в Харькове был бы вполне символичен.Конечно, Харьков – это одно из важнейших направлений СВО. Оттуда же 70 километров до Белгорода. Это вопрос первостатейный. А для меня – это вообще одна из реперных точек, потому что у меня прадед там похоронен. И я надеюсь, что город вернется в родную гавань.Понятно, что Украина его серьезно испохабила. Но точно так же они испохабили Киев. Все киевляне за последние 15 лет говорили, что туда заехало огромное количество людей с западной Украины. Облика киевлянина, который был у всех нас перед глазами, больше нет. Его размыли. То же самое касается Одессы.Если они уедут в свои хутора в Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях, я возражать не буду. Потому что результат их деятельности – привитие этим городам чуждой идеологии.Но, кстати, этого не удалось сделать ни в Гражданскую, ни в Великую Отечественную войну. Тот же Харьков, который переходил от красных к белым и от белых к красным, был абсолютно невосприимчив к этому.Единственный город, который попал под эту кутерьму, так это славный город Екатеринослав. Впоследствии он стал Днепропетровском, а теперь Украина его почему-то называет Днепр.С другой стороны, в Екатеринославе до революции не было ни одного высшего учебного заведения. Первые три открыли большевики в 1930-х годах. В этом смысле его нельзя сравнивать ни с Киевом, ни со всем остальным.Резюмирую. Мне бы очень хотелось, чтобы возрожденный харьковский "Металлист" (а не это пошлое недоразумение) вернулся в чемпионат России по футболу. Так же, как и "Кривбасс". Клуб из еще одного города, который опаскудил Зеленский.- Израиль нанес удар по дипмиссии Ирана в Дамаске и по Газе, в результате которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". Ждать ли прямого столкновения Израиля и Ирана? Насколько опасно расширение конфликта на юг Сектора Газа?- Надеюсь, до прямого столкновения не дойдёт. Но то, что Иран подключит к борьбе против Израиля все свои прокси-силы, это очевидно. Ответ Тегерана будет, и он будет жестким. Для него это принципиальный вопрос.Я так и не понял, зачем Израиль это сделал. Если ЦАХАЛ так и ничего не смог сделать с тоннелями "Хамаса", понес потери и не выполнил ни одной из задач, которую провозгласил 7 октября 2023 года, как он будет воевать с Ираном? Наверное, тут была некая просьба со стороны США. Потому что если всерьез полыхнет на Ближнем Востоке, темы Украины просто не станет. В октябре ее на какое-то время уже не стало, потому что все принялись гнать деньги и оружие Израилю. А сейчас ее не будет совсем.Понятно, что в этом случае будут сокрушительные проблемы для мира. Человечество перешло на оружие такого уровня, что проблемы будут у всех. Я просто напомню, что от территории Ирана до Махачкалы всего 400 километров. Если они будут использовать ядерное оружие, это все тоже может и до нас долететь.В общем, я с опаской отношусь к этой ситуации. Надеюсь, что войны удастся избежать.- На днях исполнилось 75-лет со дня основания НАТО. Как вы оцениваете его роль в прошлом? В каком он состоянии сейчас? Какие у него перспективы?- Все прекрасно понимают, что НАТО существует только благодаря США. Внутри Альянса согласия по многим вопросам нет и не предвидится.НАТО создавался для противодействия коммунизму. Коммунизма в глобальном смысле не стало в 1991 году. С тех пор НАТО как военная организация ищет, куда бы себя применить. С 24 февраля 2022 года у них наступила новая жизнь. Теперь можно пилить бюджеты, показывая на Россию. Да и на самой Украине идет прокси-война России и НАТО.НАТО испытывает технику, всюду консультанты Альянса. А потом мы читаем некрологи, когда кто-то из них на лыжах не так покатался или отравился маринованными грибочками. И эти некрологи появляются после работы ВКС РФ. Если им такая связь не очевидна, я не знаю, что еще могло произойти.Да, деградировали все международные институты, созданные по итогам Второй мировой войны. И деградировали они по вине в том числе Советского Союза. Хельсинский акт, который закрепил послевоенные границы в Европе, был принят в 1975 году. А потом пришел Горбачев и начал объединение Германии. Это же прямое нарушение Хельсинского акта. Развал СССР – это точно такое же нарушение Хельсинского акта. А потом, когда США провозгласили себя гегемоном, они сказали, что в гробу видали все эти международные институты.Мы прекрасно понимаем, что ликвидация Украины будет означать обсуждение контуров системы международной безопасности. Потому что сегодня все эти форматы неспособны решить ничего.* террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20240409/1054381010.html

https://ukraina.ru/20240407/1054350712.html

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Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, харьков, махачкала, вооруженные силы украины, украина, нато, сша, владимир зеленский, иран, израиль, одесса, киев, днепропетровск, беспилотники, терроризм