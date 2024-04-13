https://ukraina.ru/20240413/1054427772.html

"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков

"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков - 13.04.2024 Украина.ру

"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков

За последние недели тезисы об освобождении Харькова звучат все чаще и этот город является одним из важнейших направлений СВО, поэтому остается надежда, что в перспективе он будет освобожден, считает публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-04-13T08:45

2024-04-13T08:45

2024-04-13T08:45

харьков

киев

армен гаспарян

геннадий алехин

украина.ру

вов

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Как ранее отмечал автор Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин, Харьков имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Это город с населением около двух миллионов человек. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии.В свою очередь, Гаспарян отмечает, что Харьков лично для него является вообще одной из реперных точек, потому что этот город связывает его с предками: там похоронен его дед.“Я человек консервативных взглядов. Именно Харьков стал первой столицей Украинской ССР. Потому что он в это время был под красными, а Киев – под гетманскими полномочиями. Именно в Харькове были Затонский, Раковский и все прочие. Поэтому Новороссийский федеральный округ со столицей в Харькове был бы вполне символичен.Понятно, что Украина его серьезно испохабила. Но точно так же они испохабили Киев. Все киевляне за последние 15 лет говорили, что туда заехало огромное количество людей с западной Украины. Облика киевлянина, который был у всех нас перед глазами, больше нет. Его размыли. То же самое касается Одессы”, - отметил Гаспарян.Какие еще заявления со стороны России заставили напрячься представителей киевского режима, вы можете прочитать в полной версии интервью на сайте Украина.ру

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харьков, киев, армен гаспарян, геннадий алехин, украина.ру, вов