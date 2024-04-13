"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков - 13.04.2024 Украина.ру
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"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков
"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков - 13.04.2024 Украина.ру
"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков
За последние недели тезисы об освобождении Харькова звучат все чаще и этот город является одним из важнейших направлений СВО, поэтому остается надежда, что в перспективе он будет освобожден, считает публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-04-13T08:45
2024-04-13T08:45
харьков
киев
армен гаспарян
геннадий алехин
украина.ру
вов
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Как ранее отмечал автор Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин, Харьков имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Это город с населением около двух миллионов человек. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии.В свою очередь, Гаспарян отмечает, что Харьков лично для него является вообще одной из реперных точек, потому что этот город связывает его с предками: там похоронен его дед.“Я человек консервативных взглядов. Именно Харьков стал первой столицей Украинской ССР. Потому что он в это время был под красными, а Киев – под гетманскими полномочиями. Именно в Харькове были Затонский, Раковский и все прочие. Поэтому Новороссийский федеральный округ со столицей в Харькове был бы вполне символичен.Понятно, что Украина его серьезно испохабила. Но точно так же они испохабили Киев. Все киевляне за последние 15 лет говорили, что туда заехало огромное количество людей с западной Украины. Облика киевлянина, который был у всех нас перед глазами, больше нет. Его размыли. То же самое касается Одессы”, - отметил Гаспарян.Какие еще заявления со стороны России заставили напрячься представителей киевского режима, вы можете прочитать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
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харьков, киев, армен гаспарян, геннадий алехин, украина.ру, вов
Харьков, Киев, Армен Гаспарян, Геннадий Алехин, Украина.ру, ВОВ

"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков

08:45 13.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Victor VizuХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© commons.wikimedia.org / Victor Vizu
Читать в
За последние недели тезисы об освобождении Харькова звучат все чаще и этот город является одним из важнейших направлений СВО, поэтому остается надежда, что в перспективе он будет освобожден, считает публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Как ранее отмечал автор Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин, Харьков имеет особую специфику с Великой Отечественной войны и до сегодняшнего дня. Это город с населением около двух миллионов человек. Харьков — это огромная промышленная зона, огромнейший транспортный узел — в военном отношении это своеобразный приз для любой армии.
В свою очередь, Гаспарян отмечает, что Харьков лично для него является вообще одной из реперных точек, потому что этот город связывает его с предками: там похоронен его дед.
Я человек консервативных взглядов. Именно Харьков стал первой столицей Украинской ССР. Потому что он в это время был под красными, а Киев – под гетманскими полномочиями. Именно в Харькове были Затонский, Раковский и все прочие. Поэтому Новороссийский федеральный округ со столицей в Харькове был бы вполне символичен.
Понятно, что Украина его серьезно испохабила. Но точно так же они испохабили Киев. Все киевляне за последние 15 лет говорили, что туда заехало огромное количество людей с западной Украины. Облика киевлянина, который был у всех нас перед глазами, больше нет. Его размыли. То же самое касается Одессы”, - отметил Гаспарян.
Какие еще заявления со стороны России заставили напрячься представителей киевского режима, вы можете прочитать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
 
ХарьковКиевАрмен ГаспарянГеннадий АлехинУкраина.руВОВ
 
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Заголовок открываемого материала
08:50"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической
08:45"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков
08:40"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза
08:30Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС
08:28АТО: десять лет спустя
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