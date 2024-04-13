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В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС

В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС - 13.04.2024 Украина.ру

В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС

В Евросоюзе действует огромная цензура, поэтому политикам, посещающим Россию, приходится действовать осторожно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович

2024-04-13T07:52

2024-04-13T07:52

2024-04-13T07:52

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драгана трифкович

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свобода слова

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У Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают свои проблемы, считает аналитик. Для положительных изменений во внутренней структуре ЕС необходимы новые политические силы у власти. Трифкович рассказала, что общается, в частности, с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии". По её словам, среди них есть врачи, инженеры, и они понимают геополитические процессы, так как учитывают интересы собственного народа. Геополитик рассказала, что многие из них приезжают в Москву на конференции по развитию парламентаризма и иные мероприятия. Однако в некоторых странах подобные структуры разрушены.Трифкович рассказала, как к представителям партий, побывавших в Москве, относятся на родине. По её словам, они не могут свободно рассказывать о визитах в Россию, так их мнение "запрещено в Евросоюзе".Таких людей не единожды обвиняли в экстремизме, якобы, как агентов Кремля, пояснила аналитик. Такие механизмы действуют везде: и в Германии, и во Франции, и в Сербии.Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте

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новости, сербия, москва, белград, драгана трифкович , ес, евросоюз, свобода слова