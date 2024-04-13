В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС - 13.04.2024 Украина.ру
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В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС
В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС - 13.04.2024 Украина.ру
В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС
В Евросоюзе действует огромная цензура, поэтому политикам, посещающим Россию, приходится действовать осторожно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович
2024-04-13T07:52
2024-04-13T07:52
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евросоюз
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У Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают свои проблемы, считает аналитик. Для положительных изменений во внутренней структуре ЕС необходимы новые политические силы у власти. Трифкович рассказала, что общается, в частности, с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии". По её словам, среди них есть врачи, инженеры, и они понимают геополитические процессы, так как учитывают интересы собственного народа. Геополитик рассказала, что многие из них приезжают в Москву на конференции по развитию парламентаризма и иные мероприятия. Однако в некоторых странах подобные структуры разрушены.Трифкович рассказала, как к представителям партий, побывавших в Москве, относятся на родине. По её словам, они не могут свободно рассказывать о визитах в Россию, так их мнение "запрещено в Евросоюзе".Таких людей не единожды обвиняли в экстремизме, якобы, как агентов Кремля, пояснила аналитик. Такие механизмы действуют везде: и в Германии, и во Франции, и в Сербии.Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сербия, москва, белград, драгана трифкович , ес, евросоюз, свобода слова
Новости, Сербия, Москва, Белград, Драгана Трифкович , ЕС, Евросоюз, свобода слова

В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС

07:52 13.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Евросоюзе действует огромная цензура, поэтому политикам, посещающим Россию, приходится действовать осторожно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович
У Евросоюза нет собственного суверенитета, а его государства не решают свои проблемы, считает аналитик. Для положительных изменений во внутренней структуре ЕС необходимы новые политические силы у власти.
Трифкович рассказала, что общается, в частности, с представителями немецкой партии "Альтернатива для Германии". По её словам, среди них есть врачи, инженеры, и они понимают геополитические процессы, так как учитывают интересы собственного народа.
Геополитик рассказала, что многие из них приезжают в Москву на конференции по развитию парламентаризма и иные мероприятия. Однако в некоторых странах подобные структуры разрушены.
Трифкович рассказала, как к представителям партий, побывавших в Москве, относятся на родине. По её словам, они не могут свободно рассказывать о визитах в Россию, так их мнение "запрещено в Евросоюзе".
Таких людей не единожды обвиняли в экстремизме, якобы, как агентов Кремля, пояснила аналитик. Такие механизмы действуют везде: и в Германии, и во Франции, и в Сербии.
"Если мы говорим о свободе, демократии — этого нет в европейских странах. Там действительно огромная цензура, и эти люди могут себя поставить под угрозу. Поэтому приходится действовать осторожно, чтобы "не подставлять" себя", - заявил Трифкович.
Полностью интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
Драгана Трифкович
8 апреля, 16:54
Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.
 
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