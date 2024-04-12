https://ukraina.ru/20240412/1054490788.html

Кулеба ведет переговоры по передаче систем ПВО для Украины, но Европа не торопится помогать

Кулеба ведет переговоры по передаче систем ПВО для Украины, но Европа не торопится помогать - 12.04.2024 Украина.ру

Кулеба ведет переговоры по передаче систем ПВО для Украины, но Европа не торопится помогать

В ближайшее время Украина рассчитывает получить две батареи систем противовоздушной обороны Patriot и одну батарею SAMP-T. Переговоры об их поставке ведет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, о чем он объявил в эфире всеукраинского телемарафона

2024-04-12T23:46

2024-04-12T23:46

2024-04-12T23:46

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По его словам, если бы западные страны выражали большую готовность в вопросе обеспечения оборонными средствами Украины, установки ПВО могли бы появиться в страны в течение нескольких недель. Союзникам "сложно" передать Украине семь систем Patriot, которые по мнению президента Владимира Зеленского, защитили бы важнейшие объекты страны. Европа игнорируют призывы Украины дать ей ПВО, пишет газета Financial Times.По данным СМИ, европейские столицы заявили, что не планируют отправлять больше систем на Украину, аргументируя это тем, что им необходимо самим сохранить оборонный потенциал. Уточняется, что Берлин передал Киеву две системы Patriot, но больше таких установок Украина не увидит. "В настоящее время мы не сможем предложить больше систем", - заявил Бундесвер в понедельник. Президент Польши Анджей Дуда также исключил возможность поставок систем Patriot, уточнив, что есть вероятность того, что он может передать Киеву больше своих ракет советского производства, не уточнив, какие именно и в каком количестве. "В Польше мы только начинаем строить систему противоракетной обороны "Патриот", эта система в Польше еще не готова, поэтому нам нечем жертвовать, даже если бы мы захотели", - сказал он. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что время "доброй" дипломатии в вопросах поиска новых систем противовоздушной обороны для Украины прошло и теперь более жесткие меры принесут успех. Накануне сообщалось, что США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО

https://ukraina.ru/20240408/1054366776.html

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новости, дмитрий кулеба, украина, сша, союзники, сво, спецоперация, пво, военная помощь, военная техника