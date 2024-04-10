https://ukraina.ru/20240410/1054433976.html
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко" - 10.04.2024 Украина.ру
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"
"Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post
2024-04-10T22:50
2024-04-10T22:50
2024-04-10T22:52
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По его словам, больше всего повезло тем западным коллегам, в странах которых подобных систем нет, потому что им якобы не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним. Кулеба надеется, что его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех. "Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.Министр также отметил, что ему "сложно понять" сопротивление некоторых стран передаче хотя бы одной из своих систем Украине.В среду, 10 апреля, Кулеба и глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсудили шаги по поиску дополнительных систем Patriot для Украины. Представитель ЕС проинформировал своего коллегу относительно шагов, предпринятых Евросоюзом, а Кулеба поблагодарил Борреля за его активные усилия. Отмечается, что Кулеба и Боррель также обсудили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи Киеву. Ранее Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру.
https://ukraina.ru/20240409/1054409022.html
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новости, украина, дмитрий кулеба, ес, жозеп боррель, пво, всу
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"
22:50 10.04.2024 (обновлено: 22:52 10.04.2024)
"Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post
По его словам, больше всего повезло тем западным коллегам, в странах которых подобных систем нет, потому что им якобы не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Кулеба надеется, что его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех.
"Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.
Министр также отметил, что ему "сложно понять" сопротивление некоторых стран передаче хотя бы одной из своих систем Украине.
В среду, 10 апреля, Кулеба и глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсудили шаги по поиску дополнительных систем Patriot для Украины. Представитель ЕС проинформировал своего коллегу относительно шагов, предпринятых Евросоюзом, а Кулеба поблагодарил Борреля за его активные усилия.
"Мы знаем, где Patriot, и на всех уровнях работаем над усилением украинской ПВО. Дипломатия "патриотов" в разгаре", - отметил украинский министр.
Отмечается, что Кулеба и Боррель также обсудили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи Киеву.
Ранее Кулеба заставил
Германию искать ПВО для Украины по всему миру.