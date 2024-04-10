Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко" - 10.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240410/1054433976.html
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко" - 10.04.2024 Украина.ру
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"
"Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post
2024-04-10T22:50
2024-04-10T22:52
новости
украина
дмитрий кулеба
ес
жозеп боррель
пво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103081/23/1030812379_4:158:1800:1168_1920x0_80_0_0_cc75a9f50fab8b8bab7e7b47d0fd601a.jpg
По его словам, больше всего повезло тем западным коллегам, в странах которых подобных систем нет, потому что им якобы не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним. Кулеба надеется, что его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех. "Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.Министр также отметил, что ему "сложно понять" сопротивление некоторых стран передаче хотя бы одной из своих систем Украине.В среду, 10 апреля, Кулеба и глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсудили шаги по поиску дополнительных систем Patriot для Украины. Представитель ЕС проинформировал своего коллегу относительно шагов, предпринятых Евросоюзом, а Кулеба поблагодарил Борреля за его активные усилия. Отмечается, что Кулеба и Боррель также обсудили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи Киеву. Ранее Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру.
https://ukraina.ru/20240409/1054409022.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103081/23/1030812379_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f48becf733875d9ca68769341e49f141.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дмитрий кулеба, ес, жозеп боррель, пво, всу
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, ЕС, Жозеп Боррель, ПВО, ВСУ

Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"

22:50 10.04.2024 (обновлено: 22:52 10.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
"Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post
По его словам, больше всего повезло тем западным коллегам, в странах которых подобных систем нет, потому что им якобы не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним.
Кулеба надеется, что его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех.
"Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.
Министр также отметил, что ему "сложно понять" сопротивление некоторых стран передаче хотя бы одной из своих систем Украине.
В среду, 10 апреля, Кулеба и глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсудили шаги по поиску дополнительных систем Patriot для Украины. Представитель ЕС проинформировал своего коллегу относительно шагов, предпринятых Евросоюзом, а Кулеба поблагодарил Борреля за его активные усилия.
"Мы знаем, где Patriot, и на всех уровнях работаем над усилением украинской ПВО. Дипломатия "патриотов" в разгаре", - отметил украинский министр.
Отмечается, что Кулеба и Боррель также обсудили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи Киеву.
Ранее Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру.
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 20:50
ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье Вечером, 9 апреля, российская армия предположительно поразила средства противовоздушной обороны украинской армии неподалёку от Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаЕСЖозеп БоррельПВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:50Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"
22:25Байден рассказал когда на Украине завершаться боевые действия
22:05Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США
21:47В Пентагоне подстрекают Киев к ударам по российскому Крыму
21:25На Украине выделили 1 млрд грн на строительство укрытий в прифронтовых общинах
21:08У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов
20:49Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым
20:20Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах
19:58Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в США
19:41В двух российских областях поймали пособников незаконной миграции
19:24Захарова объяснила почему Киев сменил риторику по Булгакову
19:02В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
18:51Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков
18:46Солдат ВСУ лишили "дембеля" из-за наступления российской армии
18:21В Пентагоне назвали атаки на российскую инфраструктуру суверенным решением Киева
18:17Пока Брюссель мечтает о новом "блеклом" венгерском лидере, Орбан хочет оккупировать Евросоюз
18:05Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ
17:41Мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках
17:39ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus
17:37"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины
Лента новостейМолния