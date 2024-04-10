https://ukraina.ru/20240410/1054433976.html

Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"

Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко" - 10.04.2024 Украина.ру

Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"

"Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post

2024-04-10T22:50

2024-04-10T22:50

2024-04-10T22:52

новости

украина

дмитрий кулеба

ес

жозеп боррель

пво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103081/23/1030812379_4:158:1800:1168_1920x0_80_0_0_cc75a9f50fab8b8bab7e7b47d0fd601a.jpg

По его словам, больше всего повезло тем западным коллегам, в странах которых подобных систем нет, потому что им якобы не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним. Кулеба надеется, что его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех. "Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.Министр также отметил, что ему "сложно понять" сопротивление некоторых стран передаче хотя бы одной из своих систем Украине.В среду, 10 апреля, Кулеба и глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсудили шаги по поиску дополнительных систем Patriot для Украины. Представитель ЕС проинформировал своего коллегу относительно шагов, предпринятых Евросоюзом, а Кулеба поблагодарил Борреля за его активные усилия. Отмечается, что Кулеба и Боррель также обсудили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и другой военной помощи Киеву. Ранее Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру.

https://ukraina.ru/20240409/1054409022.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дмитрий кулеба, ес, жозеп боррель, пво, всу