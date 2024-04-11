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США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО

США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО - 11.04.2024 Украина.ру

США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО

Соединенные Штаты Америки подписали соглашение по которому Украина получит 138 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны. Об этом 11 апреля сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк

2024-04-11T23:22

2024-04-11T23:22

2024-04-11T23:23

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В этот же день спикер Воздушных сил украинской армии Илья Евлаш прокомментировал заявление военного обозревателя немецкого таблоида Bild о том, что у Украины не осталось ракет для систем ПВО Patriot, Iris-T, а также других установок. "Поскольку Украина их не производит и мы полностью зависим от наших партнёров, партнёры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо", - сказал он. Помимо этого, Евлаш выделил работу мобильных огневых групп, которые помогают экономить дорогостоящие ракеты к системам противовоздушной обороны. По его словам, такие группы якобы могут сбивать два из трёх российских дрона. Напомним, сегодня Украина остро нуждается в новых система ПВО, о чем официальные лица страны заявляют ежедневно. Западные союзники делиться с Киевом не спешат. При этом российская армия не перестает наносить удары по регионам страны, демилитаризируя Украину.

https://ukraina.ru/20240411/1054462622.html

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новости, украина, сша, киев, пво, сво, спецоперация, всу