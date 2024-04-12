https://ukraina.ru/20240412/1054490649.html

Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками

Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками - 12.04.2024 Украина.ру

Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками

В базах украинской полиции есть данные о сотнях тысяч мужчин призывного возраста, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах страны. Военкоматы также располагают такими данными, проводится проверка, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания местных и региональных властей при президенте Украины

2024-04-12T23:15

2024-04-12T23:15

2024-04-12T23:19

новости

игорь клименко

мвд

верховная рада

вооруженные силы украины

мобилизация

всу

сво

спецоперация

полиция

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Он напомнил, что по распоряжению властей, полиция работает в связке с военкоматами (территориальными центрами комплектации – ТЦК). Сегодня украинские правоохранители уже официально разыскивают всех тех, кто получил повестку, но на передовую так и не доехал. Клименко также отметил, что админпротоколы такой группе лиц составляют исключительно работники военкоматов. На этой неделе Верховная Рада приняла закон о мобилизации, согласно которому по требованию территориальных центров комплектации (ТЦК-военкоматов), украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, могут лишить права управлять транспортными средствами. Кроме этого, Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации.

https://ukraina.ru/20240409/1054404056.html

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новости, игорь клименко, мвд, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, спецоперация, полиция