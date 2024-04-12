Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками - 12.04.2024 Украина.ру
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Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками
Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками - 12.04.2024 Украина.ру
Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками
В базах украинской полиции есть данные о сотнях тысяч мужчин призывного возраста, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах страны. Военкоматы также располагают такими данными, проводится проверка, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания местных и региональных властей при президенте Украины
2024-04-12T23:15
2024-04-12T23:19
новости
игорь клименко
мвд
верховная рада
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
спецоперация
полиция
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Он напомнил, что по распоряжению властей, полиция работает в связке с военкоматами (территориальными центрами комплектации – ТЦК). Сегодня украинские правоохранители уже официально разыскивают всех тех, кто получил повестку, но на передовую так и не доехал. Клименко также отметил, что админпротоколы такой группе лиц составляют исключительно работники военкоматов. На этой неделе Верховная Рада приняла закон о мобилизации, согласно которому по требованию территориальных центров комплектации (ТЦК-военкоматов), украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, могут лишить права управлять транспортными средствами. Кроме этого, Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации.
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новости, игорь клименко, мвд, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, спецоперация, полиция
Новости, Игорь Клименко, МВД, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация, полиция

Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками

23:15 12.04.2024 (обновлено: 23:19 12.04.2024)
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
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В базах украинской полиции есть данные о сотнях тысяч мужчин призывного возраста, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах страны. Военкоматы также располагают такими данными, проводится проверка, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания местных и региональных властей при президенте Украины
Он напомнил, что по распоряжению властей, полиция работает в связке с военкоматами (территориальными центрами комплектации – ТЦК).
"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице – но повестку может вручить исключительно военный работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах...есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей", – приводит слова главы МВД "Украинская правда".
Сегодня украинские правоохранители уже официально разыскивают всех тех, кто получил повестку, но на передовую так и не доехал.
Клименко также отметил, что админпротоколы такой группе лиц составляют исключительно работники военкоматов.
На этой неделе Верховная Рада приняла закон о мобилизации, согласно которому по требованию территориальных центров комплектации (ТЦК-военкоматов), украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, могут лишить права управлять транспортными средствами. Кроме этого, Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 17:10
Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизацииДоработка нового украинского закона о мобилизации вышла на финишную прямую: в среду, 10 апреля, его собираются ставить на рассмотрение в Верховной Раде. Пока украинские власти готовятся протащить непопулярный законопроект через парламент, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк пообещал соотечественникам – отсидеться не получится ни у кого
 
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