Глава украинского МВД пугает сотни тысяч уклонистов проверками
23:15 12.04.2024 (обновлено: 23:19 12.04.2024)
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
В базах украинской полиции есть данные о сотнях тысяч мужчин призывного возраста, уклоняющихся от службы в Вооруженных силах страны. Военкоматы также располагают такими данными, проводится проверка, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время заседания местных и региональных властей при президенте Украины
Он напомнил, что по распоряжению властей, полиция работает в связке с военкоматами (территориальными центрами комплектации – ТЦК).
"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице – но повестку может вручить исключительно военный работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах...есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей", – приводит слова главы МВД "Украинская правда".
Сегодня украинские правоохранители уже официально разыскивают всех тех, кто получил повестку, но на передовую так и не доехал.
Клименко также отметил, что админпротоколы такой группе лиц составляют исключительно работники военкоматов.
На этой неделе Верховная Рада приняла закон о мобилизации, согласно которому по требованию территориальных центров комплектации (ТЦК-военкоматов), украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, могут лишить права управлять транспортными средствами. Кроме этого, Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации.
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