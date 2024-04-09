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Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине

Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине - 09.04.2024 Украина.ру

Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине

Комитет по обороне в Раде завершил рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Основные положения утвержденного документа опубликовал 9 апреля в своём телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко*

2024-04-09T23:04

2024-04-09T23:04

2024-04-09T23:04

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законопроект

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Так, теперь по требованию территориальных центров комплектации (ТЦК-военкоматов), украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, могут лишить права управлять транспортными средствами. Существует только пара исключений: запретить водить нельзя, если это основной официальный заработок украинца и если автомобиль используется лицом с инвалидностью или лицом, на иждивении которого есть лица с инвалидностью 1-2 групп или ребенок с инвалидностью. Из нового законопроекта также следует, что те, кто получил 2-3 группу инвалидности после начала российской спецоперации (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе в Вооружённых силах страны. Как и сообщалось ранее, признанные ограниченно пригодными обязаны будут повторно прийти новый медосмотр в течение 12 месяцев. Помимо этого, вводится ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. В документе также говорится, что военный билет будут проверять у всех мужчин от 18 до 60 лет на границе, при выезде и въезде в страну. Эти документы украинцы указанного возраста должны быть готовы предъявить теперь всегда. Кроме этого согласно новому законопроекту каждый нардеп сможет забронировать от службы в Вооружённых силах Украины по два своих помощника. Новому законопроекту об усилении мобилизации на Украине теперь предстоит пройти второе чтение. Ранее сообщалось, что из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули демобилизацию солдат ВСУ. *Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240409/1054406168.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, алексей гончаренко, сво, спецоперация, законопроект