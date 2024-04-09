Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине - 09.04.2024 Украина.ру
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Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине
Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине - 09.04.2024 Украина.ру
Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине
Комитет по обороне в Раде завершил рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Основные положения утвержденного документа опубликовал 9 апреля в своём телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко*
2024-04-09T23:04
2024-04-09T23:04
новости
украина
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
алексей гончаренко
сво
спецоперация
законопроект
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Так, теперь по требованию территориальных центров комплектации (ТЦК-военкоматов), украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, могут лишить права управлять транспортными средствами. Существует только пара исключений: запретить водить нельзя, если это основной официальный заработок украинца и если автомобиль используется лицом с инвалидностью или лицом, на иждивении которого есть лица с инвалидностью 1-2 групп или ребенок с инвалидностью. Из нового законопроекта также следует, что те, кто получил 2-3 группу инвалидности после начала российской спецоперации (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе в Вооружённых силах страны. Как и сообщалось ранее, признанные ограниченно пригодными обязаны будут повторно прийти новый медосмотр в течение 12 месяцев. Помимо этого, вводится ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. В документе также говорится, что военный билет будут проверять у всех мужчин от 18 до 60 лет на границе, при выезде и въезде в страну. Эти документы украинцы указанного возраста должны быть готовы предъявить теперь всегда. Кроме этого согласно новому законопроекту каждый нардеп сможет забронировать от службы в Вооружённых силах Украины по два своих помощника. Новому законопроекту об усилении мобилизации на Украине теперь предстоит пройти второе чтение. Ранее сообщалось, что из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули демобилизацию солдат ВСУ. *Признан террористом и экстремистом в РФ
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, алексей гончаренко, сво, спецоперация, законопроект
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, Алексей Гончаренко, СВО, Спецоперация, законопроект

Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине

23:04 09.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування морської піхоти / Генеральний штаб ЗСУукраинские морпехи на учениях
украинские морпехи на учениях - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування морської піхоти / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Комитет по обороне в Раде завершил рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Основные положения утвержденного документа опубликовал 9 апреля в своём телеграм-канале депутат Алексей Гончаренко*
Так, теперь по требованию территориальных центров комплектации (ТЦК-военкоматов), украинцев, уклоняющихся от службы в ВСУ, могут лишить права управлять транспортными средствами. Существует только пара исключений: запретить водить нельзя, если это основной официальный заработок украинца и если автомобиль используется лицом с инвалидностью или лицом, на иждивении которого есть лица с инвалидностью 1-2 групп или ребенок с инвалидностью.
Из нового законопроекта также следует, что те, кто получил 2-3 группу инвалидности после начала российской спецоперации (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе в Вооружённых силах страны.
Как и сообщалось ранее, признанные ограниченно пригодными обязаны будут повторно прийти новый медосмотр в течение 12 месяцев.
Помимо этого, вводится ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. В документе также говорится, что военный билет будут проверять у всех мужчин от 18 до 60 лет на границе, при выезде и въезде в страну. Эти документы украинцы указанного возраста должны быть готовы предъявить теперь всегда.
Кроме этого согласно новому законопроекту каждый нардеп сможет забронировать от службы в Вооружённых силах Украины по два своих помощника.
Новому законопроекту об усилении мобилизации на Украине теперь предстоит пройти второе чтение.
Ранее сообщалось, что из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули демобилизацию солдат ВСУ.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
18:04
"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации Украинские власти тотально провалили "запрос на справедливость", закрыв глаза на то, что Кабмин забронировал от мобилизации передвижной цирк, журналистов, которым не верит население, а также футболистов. Об этом заявила украинский нардеп Соломия Бобровская
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраинымобилизацияВСУАлексей ГончаренкоСВОСпецоперациязаконопроект
 
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