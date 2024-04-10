Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
В принятом на Украине в первом чтении законопроекте об ужесточении ответственности за военные правонарушения прописаны штрафы за уклонение от мобилизации. Те, кто не пришёл по повестке в военкомат или уклонился от прохождения медицинского осмотра будут оштрафованы от 385 до 1,5 тысячи долларов, передаёт "Политика страны"
"За уклонение от мобилизации украинцев предлагают штрафовать на 17 тысяч гривен - 25 тысяч гривен (436 – 641 доллар – ред.), как и рекомендовал комитет... Для чиновников штраф больше – 34 тысячи - 59,5 тысячи гривен (872 – 1,5 тысячи долларов – ред.)", – сказано в телеграм-канале издания.
Первоначальная версия законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривала уголовную ответственность в виде тюрьмы на 3 – 5 лет.
Штрафы также должны были быть больше. В частности, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 34 – 85 тысяч гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода – 153 – 204 тысяч гривен.
Накануне вечером стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. В частности, в отношении уклонистов от мобилизации будет закреплён запрет на управление транспортным средством.
14:18Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации Скандальный украинский законопроект по мобилизации готов. Профильный комитет Верховной Рады выпустил доработанный документ, и он готов к голосованию. В нем сохранены нормы, которые вызывали больше всего вопросов среди граждан, ведь они нарушали конституционные права