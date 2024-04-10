Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации - 10.04.2024 Украина.ру
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Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации
Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации - 10.04.2024 Украина.ру
Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации
В принятом на Украине в первом чтении законопроекте об ужесточении ответственности за военные правонарушения прописаны штрафы за уклонение от мобилизации. Те, кто не пришёл по повестке в военкомат или уклонился от прохождения медицинского осмотра будут оштрафованы от 385 до 1,5 тысячи долларов, передаёт "Политика страны"
2024-04-10T16:21
2024-04-10T16:21
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Первоначальная версия законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривала уголовную ответственность в виде&nbsp;тюрьмы на 3 – 5 лет.&nbsp;Штрафы также должны были быть больше. В частности, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время –&nbsp;34 – 85 тысяч гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода –&nbsp;153 – 204 тысяч гривен. Накануне вечером стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. В частности, в отношении уклонистов от мобилизации будет закреплён запрет на управление транспортным средством.
https://ukraina.ru/20240410/1054417465.html
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Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, Верховная Рада

Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации

16:21 10.04.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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В принятом на Украине в первом чтении законопроекте об ужесточении ответственности за военные правонарушения прописаны штрафы за уклонение от мобилизации. Те, кто не пришёл по повестке в военкомат или уклонился от прохождения медицинского осмотра будут оштрафованы от 385 до 1,5 тысячи долларов, передаёт "Политика страны"
"За уклонение от мобилизации украинцев предлагают штрафовать на 17 тысяч гривен - 25 тысяч гривен (436 – 641 доллар – ред.), как и рекомендовал комитет... Для чиновников штраф больше – 34 тысячи - 59,5 тысячи гривен (872 – 1,5 тысячи долларов – ред.)", – сказано в телеграм-канале издания.
Первоначальная версия законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривала уголовную ответственность в виде тюрьмы на 3 – 5 лет. 
Штрафы также должны были быть больше. В частности, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 34 – 85 тысяч гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода – 153 – 204 тысяч гривен.
Накануне вечером стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. В частности, в отношении уклонистов от мобилизации будет закреплён запрет на управление транспортным средством.
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
14:18
Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации Скандальный украинский законопроект по мобилизации готов. Профильный комитет Верховной Рады выпустил доработанный документ, и он готов к голосованию. В нем сохранены нормы, которые вызывали больше всего вопросов среди граждан, ведь они нарушали конституционные права
 
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