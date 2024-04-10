https://ukraina.ru/20240410/1054426390.html

Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации

Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации - 10.04.2024 Украина.ру

Рада одобрила проект о штрафе до $1,5 тыс. за уклонение от мобилизации

В принятом на Украине в первом чтении законопроекте об ужесточении ответственности за военные правонарушения прописаны штрафы за уклонение от мобилизации. Те, кто не пришёл по повестке в военкомат или уклонился от прохождения медицинского осмотра будут оштрафованы от 385 до 1,5 тысячи долларов, передаёт "Политика страны"

2024-04-10T16:21

2024-04-10T16:21

2024-04-10T16:21

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Первоначальная версия законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривала уголовную ответственность в виде тюрьмы на 3 – 5 лет. Штрафы также должны были быть больше. В частности, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 34 – 85 тысяч гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода – 153 – 204 тысяч гривен. Накануне вечером стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. В частности, в отношении уклонистов от мобилизации будет закреплён запрет на управление транспортным средством.

https://ukraina.ru/20240410/1054417465.html

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новости, украина, мобилизация, всу, сво, верховная рада