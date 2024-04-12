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В Минэнерго Украины сообщили об ограничениях для потребителей в случае продолжения российских атак

В Минэнерго Украины сообщили об ограничениях для потребителей в случае продолжения российских атак - 12.04.2024 Украина.ру

В Минэнерго Украины сообщили об ограничениях для потребителей в случае продолжения российских атак

Если российская армия продолжит массированно атаковать энергетические объекты Украины, в стране могут вернуть ограничения подачи света, предупредила заместителя министра энергетики Украины Светлана Гринчук

2024-04-12T22:19

2024-04-12T22:19

2024-04-12T22:19

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Она напомнила, что летом потребители будут часто использовать кондиционеры из-за чего система будет перегружена. Сегодня специалисты устраняют последствия российских атак: разбирают завалы, оценивают состояние оборудования и пытаются восстановить то, что поддается ремонту. Спрогнозировать, будут ли применять отключения, пока сложно, поскольку "практически ежедневно происходят массированные атаки и дополнительные повреждения". "Конечно, если они (прим. ред. – атаки ВС РФ) будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями. Мы постараемся, даже если это придется сделать, чтобы потребители имели доступ к электроэнергии с периодичностью", – приводит ее слова "Радио Свобода"*. Спикер украинского министерства добавила, что предыдущие графики отключения были готовы еще до начала отопительного сезона, чтобы на случай негативного сценария распределение электроэнергии было максимально справедливым. Ранее в этот же день министр энергетики Украины призвал готовиться к блэкаутам. В Министерстве обороны России заявили, что только за неделю ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине в ответ на обстрелы ВСУ объектов нефтегазовой отрасли и энергетики России.*СМИ-иноагент.

https://ukraina.ru/20240412/1054479704.html

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новости, украина, минэнерго, радио свобода, вооруженные силы украины, россия, сво, энергосистема украины, ракетный удар, спецоперация