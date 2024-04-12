Министр энергетики Украины призвал готовиться к блэкаутам - 12.04.2024 Украина.ру
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Министр энергетики Украины призвал готовиться к блэкаутам
Министр энергетики Украины призвал готовиться к блэкаутам - 12.04.2024 Украина.ру
Министр энергетики Украины призвал готовиться к блэкаутам
Украинцам следует готовится к "любым сценариям" в связи с серьезными повреждениями в энергосистеме страны, в том числе к блекауту. К этому 12 апреля призвал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада"
2024-04-12T18:00
2024-04-12T18:00
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По его словам, цель России и заключается в том, чтобы на Украине долговременно было отключено электричество. "Сейчас действительно происходят самые масштабные атаки на энергосистему.&nbsp;И 22 марта была на самом деле самая крупная атака за весь период большой агрессии и влияние очень существенное.&nbsp;Ежедневно и каждую ночь они атакуют, и влияние этих атак соответственно увеличивается", – заявил Галущенко. Украинский министр также добавил, что самая сложная ситуация образовалась в Харькове, где применяются графики отключений. Также Галущенко призвал украинцев&nbsp;готовиться к любым сценариям&nbsp;этой весной и летом."Мне этот вопрос часто задавали до начала отопительного сезона. Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, надо ли павербанки. И я всегда говорил, когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немножко пугает. Но на самом деле я хочу повториться, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились", – сказал он. По данным компании "Укрэнерго" сейчас в Харьковской области обесточены около 210 тысяч потребителей. Также как и для этого региона, в лимиты потребления действуют в Криворожском районе. Накануне власти Харькова сообщали, что последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные. Одна из них питает абонентов всего города.Президент России Владимир Путин заявлял, что все удары ВС РФ наносит во исполнение целей спецоперации по демилитаризации Украины.
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новости, украина, харьков, россия, укрэнерго, сво, спецоперация
Новости, Украина, Харьков, Россия, Укрэнерго, СВО, Спецоперация

Министр энергетики Украины призвал готовиться к блэкаутам

18:00 12.04.2024
 
© pixabay.comдверь свет мрак
дверь свет мрак
© pixabay.com
Читать в
Украинцам следует готовится к "любым сценариям" в связи с серьезными повреждениями в энергосистеме страны, в том числе к блекауту. К этому 12 апреля призвал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада"
По его словам, цель России и заключается в том, чтобы на Украине долговременно было отключено электричество.
"Сейчас действительно происходят самые масштабные атаки на энергосистему. И 22 марта была на самом деле самая крупная атака за весь период большой агрессии и влияние очень существенное. Ежедневно и каждую ночь они атакуют, и влияние этих атак соответственно увеличивается", – заявил Галущенко.
Украинский министр также добавил, что самая сложная ситуация образовалась в Харькове, где применяются графики отключений. Также Галущенко призвал украинцев готовиться к любым сценариям этой весной и летом.
"Мне этот вопрос часто задавали до начала отопительного сезона. Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, надо ли павербанки. И я всегда говорил, когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немножко пугает. Но на самом деле я хочу повториться, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились", – сказал он.
По данным компании "Укрэнерго" сейчас в Харьковской области обесточены около 210 тысяч потребителей. Также как и для этого региона, в лимиты потребления действуют в Криворожском районе.
Накануне власти Харькова сообщали, что последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные. Одна из них питает абонентов всего города.
Президент России Владимир Путин заявлял, что все удары ВС РФ наносит во исполнение целей спецоперации по демилитаризации Украины.
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