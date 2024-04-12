ВС РФ нанесли за неделю 47 групповых ударов по Украине – все цели поражены - 12.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ нанесли за неделю 47 групповых ударов по Украине – все цели поражены
ВС РФ нанесли за неделю 47 групповых ударов по Украине – все цели поражены - 12.04.2024 Украина.ру
ВС РФ нанесли за неделю 47 групповых ударов по Украине – все цели поражены
В ответ на обстрелы украинской армией объектов нефтегазовой отрасли и энергетики России, ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине. Об этом 12 апреля сообщили в Министерстве обороны России
2024-04-12T16:33
2024-04-12T16:33
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"С 6-го по 12-е апреля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины", – говорится в сводке ведомства. Там уточнили, что помимо этого российская армия успешно атаковала базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что ВС РФ вынуждены отвечать на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. При этом, ВС РФ действуют гуманно, потому как зимой такие атаки не производились.
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новости, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, удары, авиаудары, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, удары, авиаудары, СВО, Спецоперация

ВС РФ нанесли за неделю 47 групповых ударов по Украине – все цели поражены

16:33 12.04.2024
 
© Фото : соцсетиТрипольская ТЭС
Трипольская ТЭС - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : соцсети
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В ответ на обстрелы украинской армией объектов нефтегазовой отрасли и энергетики России, ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине. Об этом 12 апреля сообщили в Министерстве обороны России
"С 6-го по 12-е апреля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины", – говорится в сводке ведомства.
Там уточнили, что помимо этого российская армия успешно атаковала базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников.
Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что ВС РФ вынуждены отвечать на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. При этом, ВС РФ действуют гуманно, потому как зимой такие атаки не производились.
Вчера, 21:05
Трипольская ТЭС первой испробовала на себе новейшую российскую ракету Х-69Российская армия нанесла сокрушительный удар по Трипольской ТЭС в Киевской области новейшей крылатой ракетой Х-69, о чём свидетельствуют её обломки. Об этом сообщил украинский военный портал Defense Express
 
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