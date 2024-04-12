https://ukraina.ru/20240412/1054481701.html

ВС РФ нанесли за неделю 47 групповых ударов по Украине – все цели поражены

ВС РФ нанесли за неделю 47 групповых ударов по Украине – все цели поражены - 12.04.2024 Украина.ру

ВС РФ нанесли за неделю 47 групповых ударов по Украине – все цели поражены

В ответ на обстрелы украинской армией объектов нефтегазовой отрасли и энергетики России, ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине. Об этом 12 апреля сообщили в Министерстве обороны России

2024-04-12T16:33

2024-04-12T16:33

2024-04-12T16:33

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"С 6-го по 12-е апреля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины", – говорится в сводке ведомства. Там уточнили, что помимо этого российская армия успешно атаковала базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны. Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что ВС РФ вынуждены отвечать на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. При этом, ВС РФ действуют гуманно, потому как зимой такие атаки не производились.

https://ukraina.ru/20240411/1054461780.html

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новости, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, удары, авиаудары, сво, спецоперация