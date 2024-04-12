https://ukraina.ru/20240412/1054490046.html

Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях

Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях - 12.04.2024 Украина.ру

Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях

Российские власти должны осознать необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывести войска. При таком раскладе канцлер ФРГ Олаф Шольц готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, передает Tageszeitung

2024-04-12T21:59

2024-04-12T21:59

2024-04-12T21:59

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Точных сроков для возобновления переговоров с Путиным немецкий канцлер не назвал, ограничившись только тем, что это случится "когда придет время". Шольц утверждает, что Москва якобы вскоре поймет, что "навязанного ею мира не будет, а Путин осознает, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска". Прежде Олаф Шольц сообщал о намерении возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, а для этого выбирает "правильный момент". Помимо переговоров, в интервью СМИ канцлер выразил мнение, что антироссийские санкции якобы повлияли на способность ее армии вести боевые действия в зоне спецоперации. "Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление", – заявил Шольц. Вместе с тем, он добавил, что Берлину еще долго придется поддерживать Киев, поставляя оружие и военную технику ВСУ. Ранее Шольц рассказал, когда Владимир Путин свернет боевые действия на Украине.

https://ukraina.ru/20240308/1053768354.html

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новости, олаф шольц, германия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника