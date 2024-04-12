Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях - 12.04.2024 Украина.ру
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Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях
Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях - 12.04.2024 Украина.ру
Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях
Российские власти должны осознать необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывести войска. При таком раскладе канцлер ФРГ Олаф Шольц готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, передает Tageszeitung
2024-04-12T21:59
2024-04-12T21:59
новости
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Точных сроков для возобновления переговоров с Путиным немецкий канцлер не назвал, ограничившись только тем, что это случится "когда придет время". Шольц утверждает, что Москва якобы вскоре поймет, что "навязанного ею мира не будет, а Путин осознает, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска". Прежде Олаф Шольц сообщал о намерении возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, а для этого выбирает "правильный момент". Помимо переговоров, в интервью СМИ канцлер выразил мнение, что антироссийские санкции якобы повлияли на способность ее армии вести боевые действия в зоне спецоперации. "Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление", – заявил Шольц. Вместе с тем, он добавил, что Берлину еще долго придется поддерживать Киев, поставляя оружие и военную технику ВСУ. Ранее Шольц рассказал, когда Владимир Путин свернет боевые действия на Украине.
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новости, олаф шольц, германия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Олаф Шольц, Германия, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, военная техника

Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях

21:59 12.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН
© POOL
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Российские власти должны осознать необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывести войска. При таком раскладе канцлер ФРГ Олаф Шольц готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, передает Tageszeitung
Точных сроков для возобновления переговоров с Путиным немецкий канцлер не назвал, ограничившись только тем, что это случится "когда придет время".
"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем", – сказал он.
Шольц утверждает, что Москва якобы вскоре поймет, что "навязанного ею мира не будет, а Путин осознает, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска".
Прежде Олаф Шольц сообщал о намерении возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, а для этого выбирает "правильный момент".
Помимо переговоров, в интервью СМИ канцлер выразил мнение, что антироссийские санкции якобы повлияли на способность ее армии вести боевые действия в зоне спецоперации.

"Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление", – заявил Шольц.

Вместе с тем, он добавил, что Берлину еще долго придется поддерживать Киев, поставляя оружие и военную технику ВСУ.
Ранее Шольц рассказал, когда Владимир Путин свернет боевые действия на Украине.
Алексей Кочетков интервью
8 марта, 13:44
Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу На наших женщинах держится большая часть этой тяжелой войны. Без них мужчинам на фронте было бы тяжело воевать. Поэтому я бы хотел пожелать всем девушкам счастья и здоровья.
 
НовостиОлаф ШольцГерманияРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОСпецоперацияВСУвоенная помощьвоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
22:19В Минэнерго Украины сообщили об ограничениях для потребителей в случае продолжения российских атак
21:59Шольц назвал условие для переговоров с Путиным и высказался об антироссийских санкциях
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