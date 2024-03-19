https://ukraina.ru/20240319/1053978503.html

ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным

ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным - 19.03.2024 Украина.ру

ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным

Новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро Киев получит от Берлина. Соответствующее заявление сделал во вторник, 19 марта, глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передаёт Reuters

2024-03-19T16:25

2024-03-19T16:25

2024-03-19T16:25

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Помимо этого, в немецкий пакет военной помощи войдут: десять тысяч боеприпасов к артиллерии из запасов Бундесвера, 100 единиц бронетехники и столько же единиц транспорта. Также в него включат 180 тысяч артиллерийских снарядов, собранных в рамках инициативы президента Чехии Петра Павла. По словам Писториуса, сегодня в вопросах поставок военной помощи Украине нет доверия к США. Комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона, он сказал, что Германия не намерена помогать Киеву солдатами в нынешней ситуации. Наряду с тем, как Германия способствует эскалации украинского конфликта, поставляя ВСУ всё больше оружия, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, а для этого выбирает "правильный момент". Противоречие заключается также в том, что Шольц призвал страны Запада подать РФ чёткий сигнал, что они готовы поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. В ходе конференции в Берлине, канцлер ФРГ сказал, что только благодаря помощи союзников Украины возможно установление "справедливого мира", который не будет навязан Киеву Москвой. Ранее эксперт рассказал Украина.ру кем и почему Запад может заменить Олафа Шольца.

https://ukraina.ru/20240313/1053839404.html

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новости, олаф шольц, борис писториус, запад, россия, берлин, украина, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, всу