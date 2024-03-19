ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным - 19.03.2024 Украина.ру
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ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным
ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным - 19.03.2024 Украина.ру
ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным
Новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро Киев получит от Берлина. Соответствующее заявление сделал во вторник, 19 марта, глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передаёт Reuters
2024-03-19T16:25
2024-03-19T16:25
новости
олаф шольц
борис писториус
запад
россия
берлин
украина
сво
спецоперация
военная помощь
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Помимо этого, в немецкий пакет военной помощи войдут: десять тысяч боеприпасов к артиллерии из запасов Бундесвера, 100 единиц бронетехники и столько же единиц транспорта. Также в него включат 180 тысяч артиллерийских снарядов, собранных в рамках инициативы президента Чехии Петра Павла. По словам Писториуса, сегодня в вопросах поставок военной помощи Украине нет доверия к США. Комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона, он сказал, что Германия не намерена помогать Киеву солдатами в нынешней ситуации. Наряду с тем, как Германия способствует эскалации украинского конфликта, поставляя ВСУ всё больше оружия, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, а для этого выбирает "правильный момент". Противоречие заключается также в том, что Шольц призвал страны Запада подать РФ чёткий сигнал, что они готовы поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. В ходе конференции в Берлине, канцлер ФРГ сказал, что только благодаря помощи союзников Украины возможно установление "справедливого мира", который не будет навязан Киеву Москвой. Ранее эксперт рассказал Украина.ру кем и почему Запад может заменить Олафа Шольца.
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новости, олаф шольц, борис писториус, запад, россия, берлин, украина, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Олаф Шольц, Борис Писториус, Запад, Россия, Берлин, Украина, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника, ВСУ

ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным

16:25 19.03.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро Киев получит от Берлина. Соответствующее заявление сделал во вторник, 19 марта, глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передаёт Reuters
"Объявляем поставку 100 тысяч артиллерийских боеприпасов 155 мм для Украины. Поставки начинаются в этом году", — уточнил министр.
Помимо этого, в немецкий пакет военной помощи войдут: десять тысяч боеприпасов к артиллерии из запасов Бундесвера, 100 единиц бронетехники и столько же единиц транспорта. Также в него включат 180 тысяч артиллерийских снарядов, собранных в рамках инициативы президента Чехии Петра Павла.
По словам Писториуса, сегодня в вопросах поставок военной помощи Украине нет доверия к США. Комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона, он сказал, что Германия не намерена помогать Киеву солдатами в нынешней ситуации.

"Канцлер (прим. ред. - Шольц) несколько раз подчеркивал, что "никаких сапог на земле на Украине не будет", и на данный момент нам нечего добавить", – подчеркнул политик.

Наряду с тем, как Германия способствует эскалации украинского конфликта, поставляя ВСУ всё больше оружия, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, а для этого выбирает "правильный момент".

"Прямые переговоры (с Путиным) были более года назад. То же самое и у других, кто активно с ним разговаривал: в частности, Эммануэля Макрона. Мы оба сказали, что сделаем это вновь, но для этого нужен правильный момент", – цитирует его РИА Новости.

Противоречие заключается также в том, что Шольц призвал страны Запада подать РФ чёткий сигнал, что они готовы поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. В ходе конференции в Берлине, канцлер ФРГ сказал, что только благодаря помощи союзников Украины возможно установление "справедливого мира", который не будет навязан Киеву Москвой.
Ранее эксперт рассказал Украина.ру кем и почему Запад может заменить Олафа Шольца.
Шольц
13 марта, 06:29
Латентный ферштеер России: эксперт рассказал, как Шольц обыграет всех Главной площадкой для переговоров Россия-Украина с большой долей вероятности может стать Берлин. Об этом свидетельствуют пусть пока непрямые, но вполне очевидные поступки канцлера Германии Олафа Шольца.
 
НовостиОлаф ШольцБорис ПисториусЗападРоссияБерлинУкраинаСВОСпецоперациявоенная помощьвоенная техникаВСУ
 
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