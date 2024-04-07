Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине - 07.04.2024 Украина.ру
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Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине
Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине - 07.04.2024 Украина.ру
Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине
Российская армия не может одолеть украинскую в ходе спецоперации, соврал канцлер ФРГ Олаф Шольц. В интервью изданию Reuters он указал на то, что когда президент России Владимир Путин поймёт это, военные действия на Украине завершатся
2024-04-07T10:47
2024-04-07T10:47
новости
олаф шольц
германия
владимир путин
украина
киев
сво
спецоперация
военная помощь
военная техника
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В частности, Шольц сказал, что глава российского государства якобы свернёт боевые действия на Украине, когда "поймет, что войну невозможно выиграть". Он напомнил, что Германия продолжит наращивать усилия по поддержке Киева "до тех пор, пока это будет необходимо" и призвал союзников сделать то же самое, потому что это является "ключом к восстановлению мира" в Европе. По словам Шольца, на сегодня ФРГ выделила Украине 28 миллиардов евро и это "инвестиции в собственную безопасность". "Мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", – подчеркнул он. Кроме этого, глава немецкого правительства призвал к развитию сильной европейской оборонной промышленности. Ранее сообщалось, что ФРГ инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире, батарей Patriot и других систем ПВО для последующей передачи установок Киеву.
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новости, олаф шольц, германия, владимир путин, украина, киев, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, всу, запад
Новости, Олаф Шольц, Германия, Владимир Путин, Украина, Киев, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника, ВСУ, Запад

Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине

10:47 07.04.2024
 
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Российская армия не может одолеть украинскую в ходе спецоперации, соврал канцлер ФРГ Олаф Шольц. В интервью изданию Reuters он указал на то, что когда президент России Владимир Путин поймёт это, военные действия на Украине завершатся
В частности, Шольц сказал, что глава российского государства якобы свернёт боевые действия на Украине, когда "поймет, что войну невозможно выиграть".

"Война на Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймёт, что не может выиграть войну на поле боя", – сказал немецкий канцлер.

Он напомнил, что Германия продолжит наращивать усилия по поддержке Киева "до тех пор, пока это будет необходимо" и призвал союзников сделать то же самое, потому что это является "ключом к восстановлению мира" в Европе.
По словам Шольца, на сегодня ФРГ выделила Украине 28 миллиардов евро и это "инвестиции в собственную безопасность".
"Мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", – подчеркнул он.
Кроме этого, глава немецкого правительства призвал к развитию сильной европейской оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что ФРГ инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире, батарей Patriot и других систем ПВО для последующей передачи установок Киеву.
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