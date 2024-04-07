https://ukraina.ru/20240407/1054353170.html

Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине

Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине - 07.04.2024 Украина.ру

Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине

Российская армия не может одолеть украинскую в ходе спецоперации, соврал канцлер ФРГ Олаф Шольц. В интервью изданию Reuters он указал на то, что когда президент России Владимир Путин поймёт это, военные действия на Украине завершатся

2024-04-07T10:47

2024-04-07T10:47

2024-04-07T10:47

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В частности, Шольц сказал, что глава российского государства якобы свернёт боевые действия на Украине, когда "поймет, что войну невозможно выиграть". Он напомнил, что Германия продолжит наращивать усилия по поддержке Киева "до тех пор, пока это будет необходимо" и призвал союзников сделать то же самое, потому что это является "ключом к восстановлению мира" в Европе. По словам Шольца, на сегодня ФРГ выделила Украине 28 миллиардов евро и это "инвестиции в собственную безопасность". "Мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", – подчеркнул он. Кроме этого, глава немецкого правительства призвал к развитию сильной европейской оборонной промышленности. Ранее сообщалось, что ФРГ инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире, батарей Patriot и других систем ПВО для последующей передачи установок Киеву.

https://ukraina.ru/20240330/1054203715.html

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новости, олаф шольц, германия, владимир путин, украина, киев, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника, всу, запад