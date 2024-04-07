Шольц рассказал, когда Путин свернёт боевые действия на Украине
Российская армия не может одолеть украинскую в ходе спецоперации, соврал канцлер ФРГ Олаф Шольц. В интервью изданию Reuters он указал на то, что когда президент России Владимир Путин поймёт это, военные действия на Украине завершатся
В частности, Шольц сказал, что глава российского государства якобы свернёт боевые действия на Украине, когда "поймет, что войну невозможно выиграть".
"Война на Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймёт, что не может выиграть войну на поле боя", – сказал немецкий канцлер.
Он напомнил, что Германия продолжит наращивать усилия по поддержке Киева "до тех пор, пока это будет необходимо" и призвал союзников сделать то же самое, потому что это является "ключом к восстановлению мира" в Европе.
По словам Шольца, на сегодня ФРГ выделила Украине 28 миллиардов евро и это "инвестиции в собственную безопасность".
"Мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", – подчеркнул он.
Кроме этого, глава немецкого правительства призвал к развитию сильной европейской оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что ФРГ инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире, батарей Patriot и других систем ПВО для последующей передачи установок Киеву.
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