https://ukraina.ru/20240412/1054487798.html

Силы США будут атакованы, если Вашингтон вмешается в конфликт между Израилем и Ираном, пообещал Тегеран

Силы США будут атакованы, если Вашингтон вмешается в конфликт между Израилем и Ираном, пообещал Тегеран - 12.04.2024 Украина.ру

Силы США будут атакованы, если Вашингтон вмешается в конфликт между Израилем и Ираном, пообещал Тегеран

Иранские власти через арабские страны передали Соединенным Штатам Америки сообщение, что в случае вмешательства Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном, американские силы в регионе будут атакованы. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на три американских источника

2024-04-12T19:18

2024-04-12T19:18

2024-04-12T19:18

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иран

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"Иран передал сообщение администрации (президента США Джо - ред.) Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе: если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке", - говорится в сообщении портала. Три официальных лица США заявили журналистам, что в последние дни иранцы сообщили правительствам нескольких арабских стран, что считают США ответственными за израильскую атаку, в результате которой погиб иранский генерал в Дамаске, несмотря на попытки США дистанцироваться от удара. Ранее президент Джо Байден публично заявил, что США помогут Израилю защититься от иранских атак.Американские журналисты узнали когда и чем Иран атакует Израиль. Напомним, в начале месяца Израиль нанёс удар по посольству Тегерана в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погиб генерал Мохаммад Реза Захеди и ещё шесть высокопоставленных членов армии Ирана. Глава Тегерана Ибрагим Раси предупредил, что обстрел Израиля "не останется без ответа".

https://ukraina.ru/20240411/1054450687.html

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израиль

иран

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