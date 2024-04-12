https://ukraina.ru/20240412/1054486422.html
Киев срочно закупает средства РЭБ из-за российских ударов по энергообъектам
Киев срочно закупает средства РЭБ из-за российских ударов по энергообъектам - 12.04.2024 Украина.ру
Киев срочно закупает средства РЭБ из-за российских ударов по энергообъектам
В связи с участившими обстрелами ВС РФ критически важных объектов Украины, Кабмин принял решение, которое позволит закупить средства радиоэлектронной борьбы, которое должно защитить города страны. Об этом заявил 12 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания местных и региональных властей
2024-04-12T18:51
2024-04-12T18:51
2024-04-12T18:51
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Он пояснил, что власть фокусируется на трех направлениях в сфере энергетики на фоне постоянных российских атак: быстрые ремонты и восстановление объектов генерации и распределения, децентрализация энергосистемы (на Украине якобы уже установлено 120 мини-ТЭЦ), усиление противовоздушной обороны. "Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры", – цитирует Шмыгаля "РБК Украина". Помимо этого, правительство выделило еще 3,88 млрд гривен на фортификационные укрепления, 2,5 млрд гривен на строительство и обустройство укрытий на 2024 год. По словам премьера, более 40 млрд гривен в бюджете страны заложено на поддержку и восстановление экономики Украины. Президент Украины Владимир Зеленский якобы ещё в октябре 2022 года поручил усилить защиту энергообъектов, однако Кабмин это проигнорировал, сообщил основатель CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль. По его словам, тогда на эти цели не были выделены средства, а финансирование якобы полностью прекратили.Накануне президент России Владимир Путин отмечал, что подразделения ВС РФ вынуждены отвечать на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. По данным Министерства обороны России, только за неделю армия страны нанесла один массированный и 47 групповых ударов по Украине. Все назначенные объекты поражены.
https://ukraina.ru/20240407/1054359871.html
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новости, украина, россия, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, владимир путин, кабмин, сво, энергосистема украины, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кабмин, СВО, Энергосистема Украины, Спецоперация
Киев срочно закупает средства РЭБ из-за российских ударов по энергообъектам
В связи с участившими обстрелами ВС РФ критически важных объектов Украины, Кабмин принял решение, которое позволит закупить средства радиоэлектронной борьбы, которое должно защитить города страны. Об этом заявил 12 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания местных и региональных властей
Он пояснил, что власть фокусируется на трех направлениях в сфере энергетики на фоне постоянных российских атак: быстрые ремонты и восстановление объектов генерации и распределения, децентрализация энергосистемы (на Украине якобы уже установлено 120 мини-ТЭЦ), усиление противовоздушной обороны.
"Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры", – цитирует Шмыгаля "РБК Украина".
Помимо этого, правительство выделило еще 3,88 млрд гривен на фортификационные укрепления, 2,5 млрд гривен на строительство и обустройство укрытий на 2024 год.
По словам премьера, более 40 млрд гривен в бюджете страны заложено на поддержку и восстановление экономики Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский якобы ещё в октябре 2022 года поручил усилить защиту энергообъектов, однако Кабмин это проигнорировал, сообщил основатель CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль. По его словам, тогда на эти цели не были выделены средства, а финансирование якобы полностью прекратили.
Накануне президент России Владимир Путин отмечал,
что подразделения ВС РФ вынуждены отвечать на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. По данным
Министерства обороны России, только за неделю армия страны нанесла один массированный и 47 групповых ударов по Украине. Все назначенные объекты поражены.