https://ukraina.ru/20240412/1054486422.html

Киев срочно закупает средства РЭБ из-за российских ударов по энергообъектам

Киев срочно закупает средства РЭБ из-за российских ударов по энергообъектам - 12.04.2024 Украина.ру

Киев срочно закупает средства РЭБ из-за российских ударов по энергообъектам

В связи с участившими обстрелами ВС РФ критически важных объектов Украины, Кабмин принял решение, которое позволит закупить средства радиоэлектронной борьбы, которое должно защитить города страны. Об этом заявил 12 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания местных и региональных властей

2024-04-12T18:51

2024-04-12T18:51

2024-04-12T18:51

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Он пояснил, что власть фокусируется на трех направлениях в сфере энергетики на фоне постоянных российских атак: быстрые ремонты и восстановление объектов генерации и распределения, децентрализация энергосистемы (на Украине якобы уже установлено 120 мини-ТЭЦ), усиление противовоздушной обороны. "Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры", – цитирует Шмыгаля "РБК Украина". Помимо этого, правительство выделило еще 3,88 млрд гривен на фортификационные укрепления, 2,5 млрд гривен на строительство и обустройство укрытий на 2024 год. По словам премьера, более 40 млрд гривен в бюджете страны заложено на поддержку и восстановление экономики Украины. Президент Украины Владимир Зеленский якобы ещё в октябре 2022 года поручил усилить защиту энергообъектов, однако Кабмин это проигнорировал, сообщил основатель CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль. По его словам, тогда на эти цели не были выделены средства, а финансирование якобы полностью прекратили.Накануне президент России Владимир Путин отмечал, что подразделения ВС РФ вынуждены отвечать на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. По данным Министерства обороны России, только за неделю армия страны нанесла один массированный и 47 групповых ударов по Украине. Все назначенные объекты поражены.

https://ukraina.ru/20240407/1054359871.html

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новости, украина, россия, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, владимир путин, кабмин, сво, энергосистема украины, спецоперация