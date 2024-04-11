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Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные

Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные - 11.04.2024 Украина.ру

Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные

Российская армия 11 апреля вывела из строя две ТЭЦ и трансформаторную подстанцию в Харькове. Последствия обстрела очень серьезные, заявил мэр города Игорь Терехов в в эфире украинского телемарафона

2024-04-11T21:28

2024-04-11T21:28

2024-04-11T21:28

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Он уточнил, что одна из поврежденных ТЭЦ питает абонентов всего города. "Ночью были очень серьезные обстрелы энергетической инфраструктуры Харькова. И той ТЭЦ, которая тоже заживляет Харьков. Были обстреляны две ТЭЦ. Последствия очень серьезные, потому что они прекратили обеспечение города. Также была обстреляна трансформаторная подстанция, которая тоже сейчас не работает", – приводит слова городского мэра "РБК-Украина". Терехов напомнил, что утром город испытывал серьезный дефицит электроснабжения из-за чего не был запущен метрополитен. Днем метро заработало, но проблемы с электроснабжением в дальнейшем не исключены. Ранее после очередного российского обстрела компания "Укрэнерго" сообщила, что в некоторых регионах страны энергосистема не выдерживает баланс, а потому потребителям следует экономить.

https://ukraina.ru/20240401/1054238016.html

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новости, харьков, игорь терехов, укрэнерго, энергосистема украины, сво, спецоперация, вс рф, тэц