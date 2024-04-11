Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные - 11.04.2024 Украина.ру
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Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные
Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные - 11.04.2024 Украина.ру
Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные
Российская армия 11 апреля вывела из строя две ТЭЦ и трансформаторную подстанцию в Харькове. Последствия обстрела очень серьезные, заявил мэр города Игорь Терехов в в эфире украинского телемарафона
2024-04-11T21:28
2024-04-11T21:28
новости
харьков
игорь терехов
укрэнерго
энергосистема украины
сво
спецоперация
вс рф
тэц
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Он уточнил, что одна из поврежденных ТЭЦ питает абонентов всего города. "Ночью были очень серьезные обстрелы энергетической инфраструктуры Харькова. И той ТЭЦ, которая тоже заживляет Харьков. Были обстреляны две ТЭЦ. Последствия очень серьезные, потому что они прекратили обеспечение города. Также была обстреляна трансформаторная подстанция, которая тоже сейчас не работает", – приводит слова городского мэра "РБК-Украина". Терехов напомнил, что утром город испытывал серьезный дефицит электроснабжения из-за чего не был запущен метрополитен. Днем метро заработало, но проблемы с электроснабжением в дальнейшем не исключены. Ранее после очередного российского обстрела компания "Укрэнерго" сообщила, что в некоторых регионах страны энергосистема не выдерживает баланс, а потому потребителям следует экономить.
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новости, харьков, игорь терехов, укрэнерго, энергосистема украины, сво, спецоперация, вс рф, тэц
Новости, Харьков, Игорь Терехов, Укрэнерго, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ТЭЦ

Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные

21:28 11.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Игорь ТереховИгорь Терехов
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Игорь Терехов
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Российская армия 11 апреля вывела из строя две ТЭЦ и трансформаторную подстанцию в Харькове. Последствия обстрела очень серьезные, заявил мэр города Игорь Терехов в в эфире украинского телемарафона
Он уточнил, что одна из поврежденных ТЭЦ питает абонентов всего города.
"Ночью были очень серьезные обстрелы энергетической инфраструктуры Харькова. И той ТЭЦ, которая тоже заживляет Харьков. Были обстреляны две ТЭЦ. Последствия очень серьезные, потому что они прекратили обеспечение города. Также была обстреляна трансформаторная подстанция, которая тоже сейчас не работает", – приводит слова городского мэра "РБК-Украина".
Терехов напомнил, что утром город испытывал серьезный дефицит электроснабжения из-за чего не был запущен метрополитен. Днем метро заработало, но проблемы с электроснабжением в дальнейшем не исключены.
"Были введены графики отключений электроснабжения жилых домов. Сегодня облэнерго и" Укрэнерго" пытаются выдерживать эти графики, но есть определенные сбои, потому что не хватает напряжения в энергосистеме", – добавил Терехов.
Ранее после очередного российского обстрела компания "Укрэнерго" сообщила, что в некоторых регионах страны энергосистема не выдерживает баланс, а потому потребителям следует экономить.
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 16:42
В Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура - властиВКС России наносят удары по объектам Харькова новыми боеприпасами большего радиуса действия и сегодня в городе уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура. Об этом 1 апреля заявил мэр Харькова Игорь Терехов
 
НовостиХарьковИгорь ТереховУкрэнергоЭнергосистема УкраиныСВОСпецоперацияВС РФТЭЦ
 
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21:39ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке
21:28Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные
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