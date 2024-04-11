Мэр Харькова: последствия обстрела двух ТЭЦ очень серьезные
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Игорь ТереховИгорь Терехов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Игорь Терехов
Российская армия 11 апреля вывела из строя две ТЭЦ и трансформаторную подстанцию в Харькове. Последствия обстрела очень серьезные, заявил мэр города Игорь Терехов в в эфире украинского телемарафона
Он уточнил, что одна из поврежденных ТЭЦ питает абонентов всего города.
"Ночью были очень серьезные обстрелы энергетической инфраструктуры Харькова. И той ТЭЦ, которая тоже заживляет Харьков. Были обстреляны две ТЭЦ. Последствия очень серьезные, потому что они прекратили обеспечение города. Также была обстреляна трансформаторная подстанция, которая тоже сейчас не работает", – приводит слова городского мэра "РБК-Украина".
Терехов напомнил, что утром город испытывал серьезный дефицит электроснабжения из-за чего не был запущен метрополитен. Днем метро заработало, но проблемы с электроснабжением в дальнейшем не исключены.
"Были введены графики отключений электроснабжения жилых домов. Сегодня облэнерго и" Укрэнерго" пытаются выдерживать эти графики, но есть определенные сбои, потому что не хватает напряжения в энергосистеме", – добавил Терехов.
Ранее после очередного российского обстрела компания "Укрэнерго" сообщила, что в некоторых регионах страны энергосистема не выдерживает баланс, а потому потребителям следует экономить.