Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военных - 12.04.2024 Украина.ру
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Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военных
Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военных - 12.04.2024 Украина.ру
Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военных
Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику. Об этом сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости
2024-04-12T09:25
2024-04-12T09:25
новости
харьков
россия
хмельницкая область
f-16
аэродромы
ринат ахметов
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"В 22.50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту стороны передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на белгородском направлении", - сказал он.Также российские военные ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16.Он отметил, что в этом районе расположен военный аэродром, бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.Помимо прочего, ВС РФ ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову."Прилетело по подстанции, комбинат стоит без электричества", - уточнил подпольщик.Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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новости, харьков, россия, хмельницкая область, f-16, аэродромы, ринат ахметов
Новости, Харьков, Россия, Хмельницкая область, F-16, аэродромы, Ринат Ахметов

Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военных

09:25 12.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику. Об этом сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости
"В 22.50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту стороны передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на белгородском направлении", - сказал он.
Также российские военные ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16.
"Хмельницкая область в лице города Староконстантинов в который раз получила привет. По свидетельствам части адекватных местных жителей, прилет был мощным в стороне Веснянки", - указал Лебедев.
Он отметил, что в этом районе расположен военный аэродром, бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.
Помимо прочего, ВС РФ ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову.
"Прилетело по подстанции, комбинат стоит без электричества", - уточнил подпольщик.
Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры.
Акция протеста работников Бурштынской ТЭС на Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Вчера, 10:57
Россия ударила по ТЭС в нескольких областях Украины - подпольеВооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по тепловой электрической станции Бурштын в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
 
НовостиХарьковРоссияХмельницкая областьF-16аэродромыРинат Ахметов
 
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