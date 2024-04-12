https://ukraina.ru/20240412/1054465975.html

Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военных

Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военных - 12.04.2024 Украина.ру

Прилет по комбинату Ахметова: подпольщики перечислили последствия ударов российских военных

Вооруженные силы России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику. Об этом сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости

2024-04-12T09:25

2024-04-12T09:25

2024-04-12T09:25

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ринат ахметов

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"В 22.50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту стороны передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на белгородском направлении", - сказал он.Также российские военные ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16.Он отметил, что в этом районе расположен военный аэродром, бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.По данным подполья, на аэродроме есть арочные укрытия типа 2А/13, стационарное железобетонное укрытие предназначено для защиты авиационной техники, а аэродром готовят к принятию самолетов F-16.Помимо прочего, ВС РФ ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову."Прилетело по подстанции, комбинат стоит без электричества", - уточнил подпольщик.Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20240411/1054440321.html

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