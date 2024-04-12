https://ukraina.ru/20240412/1054457057.html

Тимофей Ермаков: У ВСУ появился "затаившийся дракон", но Россия разрубит ему "хвост" в его же логове

Тимофей Ермаков: У ВСУ появился "затаившийся дракон", но Россия разрубит ему "хвост" в его же логове - 12.04.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: У ВСУ появился "затаившийся дракон", но Россия разрубит ему "хвост" в его же логове

Сейчас нам необходимо расширять фронт в целях безопасности российских граждан. Мы привели в чувство личный состав и военную промышленность и можем себе позволить широкие жесты

2024-04-12T08:37

2024-04-12T08:37

2024-04-12T08:41

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всу

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харьков

часов яр

энергетика

беспилотники

авиация

сво

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Чем шире фронт, тем меньше у ВСУ остается сконцентрированных резервов, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей ЕрмаковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Тимофей, в районе Часов Яра ситуация складывается следующим образов. ВС РФ заняли населенные пункты Красное и Богдановка, подошли к окраинам микрорайона "Канал" на левом берегу канала "Северский Донец-Донбасс", и теперь вроде бы попытаются освободить населенный пункт по Авдеевскому образцу. Что вы можете к этому добавить?- Надеюсь, что мы учтем опыт штурма Угледара – местности, сопоставимой с Часов Яром по перепадам высот. А также учтем опыт штурма Авдеевки. Я имею в виду массированную обработку авиацией позиций ВСУ, потом массированную артподготовку, а потом – заход штурмовых групп.Я сейчас плотно общаюсь с ребятами из 331-го полка 98-й дивизии ВДВ. Они говорят, что наши самолеты противнику создают очень серьезные проблемы, залетая достаточно глубоко. Судя по всему, враг оттянул свои комплексы ПВО из Часов Яра в центральную Украину. Хотя, судя по сводкам, это не особенно им помогает. Они опять заявили, что сбили все 40 наших ракет и "Гераней". Но, похоже, они их опять сбили своими электростанциями (смеется).Кстати, в районе Часов Яра мы уже начали применять ФАБ-3000. Пока мы не можем предоставить кадры объективного контроля ее работы. Это могут сделать либо наши бойцы, либо украинцы, которые любят публиковать в своих телеграм-каналах видеозаписи с разрушениями. Но мало того, что ФАБ-3000 разрушает опорники. Она уничтожает живую силу, с которой у врага в Часов Яре пока все неплохо.Пока мы не охватили город. Мы пока только подошли к его восточным и северо-восточным окраинам. ВСУ могут беспрепятственно подвозить туда подкрепления из Славянско-Краматорской агломерации. К тому же, и в черте города, и рядом с ним действуют вражеские отряды операторов БПЛА. Мне кажется, что их целенаправленно копили под оборону Часов Яра. Их FPV-дроны доставляют нам проблемы.Следовательно, нужно уничтожать командные и опорные пункты этих дроноводов, а также выслеживать группы, которые перемещаются по городу и его окрестностям.- Как именно мы их будет уничтожать?- Вы же знаете о контрбатарейной борьбе. А сейчас ведется контрдроновая борьба. Оператор БПЛА необязательно сидит на открытой местности. Он находится в блиндаже или на заранее подготовленной позиции. Наша аэроразведка эти позиции вскрывает и бьет туда артиллерией.- Вы сказали про авиацию. Если сравнивать Угледар и Часов Яр, то Угледар так просто не разбомбишь, хотя, казалось бы, это всего лишь район высотных зданий на отшибе.- В случае с Угледаром у нас не было массированного применения ФАБов.Мы два раза штурмовали Павловку, пытаясь разбираться с отдельными ротными опорными пунктами в Угледаре. И все. Мы применяли тактику "массированная артподготовка и заход живой силы". Артподготовка не дала желаемых результатов, а живая сила стала уничтожаться вражеской артиллерией и беспилотниками. Поэтому наша 155-я бригада морской пехоты понесла такие потери. А сейчас к артподготовке мы подключаем использование фугасных авиабомб. Пока враг не может этому ничего противопоставить.С другой стороны, на Украине сейчас тоже ведутся разработке или получении от Запада своих планирующих авиабомб и дронов-камикадзе вроде нашего "Ланцета". С этой угрозой придется считаться.- Еще Угледар мы пытаемся отрезать с севера. С Часов Яром можно сделать так же?- Пока я не вижу, чтобы мы двигались с целью охвата этого города.В целом от Артемовска мы движемся на запад (Часов Яр) и на север (Северск). И там, и там, все непросто с высотами. И там, и там у ВСУ все укреплено. Но мы пытаемся всю Артемовскую группировку противника посадить на шпагат. Мы пытаемся так растянуть их в две противоположные стороны, чтобы у них не осталось возможности прикрыть эти два направления одновременно.Эта тактика "тысячи порезов" неплохо показала себя в Авдеевке. Мы продвигались на разных участках таким образом, что ВСУ не смогли предугадать, где будет нанесен наш главный удар. И сейчас эту тактику мы применяем на всех направлениях.Скоро лето. Может быть, будет распечатано еще одно направление на букву Х. Но об этом пока рано говорить.- Давайте закончим с Часов Яром. Мы сможем снести вместе с ВСУ этот микрорайон "Канал"? Или вопрос будет решен иначе, потому что нам нужны эти высотки для обзора территории?- Сносить советские монументальные здания – напрасно тратить дорогущие боеприпасы. Но даже если мы это сделаем, занятие руин этих высоток нам ничего хорошего не даст. Даже в Артемовске "Вагнера" не сносили все подряд. Это просто нелогично. "Канал" стоит на возвышенности. В идеале нам надо самим занять эти позиции в приемлемом состоянии. Это даст нам хороший плацдарм для штурма основной части города.- Вы также упомянули Северск. Мне кажется, это отдельная история. Я раз в месяц читаю сообщения, что мы в Белогоровке приступили к штурму мелового карьера.- Да, с Белогоровкой такая же история, как и с Синьковкой.Я неоднократно бывал возле Белогоровки у ребят из "БАРС-7", которые базировались в районе Шипиловки и Новодружеска. Когда они после "харьковской перегруппировки" ушли из Белогоровки, они пытались ее вернуть. Но на тот момент в их задачи по большей части входила активная оборона.Сейчас на этом направлении действует Аид — командир одного из отрядов спецназа "Ахмат". Это легендарный человек. Все видели ролик, где он ножом прирезал часового.У нас в Белогоровке уже были успехи. Тот же меловой карьер переходил под наш контроль. Но ВСУ его возвращали. Противник понимает значимость этого населенного пункта, чтобы Северск не оказался под угрозой.Чтобы взять Белогоровку, в идеале нам надо заходить в Григоровку. Белогоровка становится неудобной для обороны, если мы поддавим со стороны Серебрянского лесничества, потому что она оказывается в низине.Враг этого яростно старается не допустить. Пока у них это получается. Но, учитывая нынешнее состояние ВС РФ, Белогоровку мы обязательно заберем. А когда начнутся бои в самом Северске, ВСУ точно окажутся на шпагате.Может быть, ВСУ посадит на этот шпагат наше наступление на Купянск.- Застоялись мы там.- Застоялись. Наверное, там идет накопление личного состава. Наверное, там ждут нашего наступления на Харьков.Мне кажется, что летом события будут разворачиваться крайне динамично. Я не знаю, что думают наверху. Но, на мой взгляд, это наше последнее окно возможностей.- ФАБы обсудили, поговорим про еще одно техническое средство. Некоторые эксперты считают, что нам нужна принципиально новая штурмовая машина пехоты с крепкой броней, активной защитой и средством РЭБ, чтобы наши бойцы могли в нее забежать. Ее пока нет. Мы можем эту проблему решить?- Пока мы неплохо применяем советские образцы военного автомобилестроения. Например, мы воскресили легендарный "Бардак" (БРДМ). Да, именно такой штурмовой машины, о которой вы говорите, нет. Но нам не нужно готовить что-то принципиально новое. Достаточно усовершенствовать то, что есть. В этом могут поучаствовать наши китайские или северокорейские партнеры.Что касается РЭБ, то с ними у нас проблемы. Западная пресса может сколько угодно писать, что у нас с ним все хорошо, но я не слышал от бойцов на передовой хвалебные отзывы о наших системах. Русский РЭБ – как русский рэп. Совершенно отдельный жанр.Есть частоты, на которых летают дроны. Система РЭБ глушит эти частоты. Но наши хитрые враги их перенастраивают, разрабатывают новую начинку, и дроны летают на других частотах, которые не дают РЭБ их глушить.Я уверен, что мы эту проблему решаем. Хотя бы потому, что я не слышал каких-то промежуточных отчетов об этом. Но нам это надо здесь и сейчас.Нам надо идти на техническое опережение противника. Инженерных мозгов в стране достаточно. Люди сами делают тактические РЭБы, но пока ситуация плачевна. Это не зрада. Об этом надо публично говорить. Когда высшее российское руководство слышит о проблеме, она начинает решаться.Наверное, это правда какое-то волшебство Путина. Когда он приехал в Ростов, у нас сразу в Авдеевке поперло. Система работает (смеется).Так что перед нами сейчас две проблемы – автотранспорт и системы РЭБ. Все остальное есть. Мы обязательно победим.- Мы уже затронули тему ударов по энергетике Украины. Мы уже в третий раз пытаемся ее погасить, но пока ощутимых результатов не достигли. Где гарантия, что получится сейчас?- Мне кажется, что цели этих ударов (2022, 2023 и 2024) каждый раз были разные.Когда я прочитал новость о том, что мы погасили Трипольскую ТЭС в Киеве, я сначала подумал, что мы зачем-то ударили по ливийской столице Триполи (смеется). Оказалось, что это очень серьезная станция, которая снабжает электричеством Киев и Киевскую область. Она закоптила и покинула чат раз и навсегда. Мое почтение.Надеюсь, что за ударами по электроподстанциям последуют удары по тяговым подстанциям на западной Украине. Это затруднит поставки уже согласованного вооружения.Мне все же кажется, что цели ударов в разных регионах Украины разные.Судя по тому, как мы работаем по Харькову, мы пытаемся сделать жизнь для городского населения непригодной, чтобы оно оттуда уехала. В Харькове для ВСУ будут сюрпризы с разных сторон.Брать Харьков надо обязательно для нашей безопасности. И перед созданием санитарной зоны мы делаем все, чтобы люди его покинули.Судя по тому, что мне пишут подписчики из Харькова, мы пока этих целей не достигли. Метро работает, свет в центре города есть, какие-то магазины работают от генераторов. На серьезное ухудшение жизни это не похоже. Работы еще много.- Санитарная зона – это стратегическая задача. Если мы будем заходить в Харьковскую область, то зачем? Чтобы отвлечь силы украинской армии от Донбасса? Или наоборот?- Я бы не сказал, что это стратегическая задача. Это тактическая задача. Просто очень большая.В этом смысле Харьков можно сравнить с Мариуполем. Его надо было освобождать, чтобы разблокировать сухопутный коридор в Крым и соединить две наших группировки. Это были тактические задачи, но не решить их мы не могли.Сейчас нам тоже необходимо расширять фронт. Мы привели в чувство личный состав и военную промышленность и можем себе позволить широкие жесты. Чем шире фронт, тем меньше у ВСУ остается сконцентрированных резервов.Да, сейчас есть сказка, что на границе с Белоруссией у ВСУ якобы сосредоточена 150-тысячная группировка. Это бред. Даже если это правда, то почему вы намеренно раз в месяц сдаете города в Донбассе? Вы действительно думаете, что у вас, как говорил Жириновский, "250 тысяч отборных солдат Ирака, которые всю пустыню пройдут на один час". Что это за тактика "затаившегося дракона"?Кстати, помимо Харькова, само Белорусское направление нам тоже нельзя сбрасывать со счетов.Короче говоря, летняя кампания будет важна для обеспечения безопасности наших граждан. Сейчас все боевые действия идут формально на российской территории. Следовательно, надо переносить их на территорию врага.

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, харьков, часов яр, энергетика, беспилотники, авиация, сво, угледар, авдеевка