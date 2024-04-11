https://ukraina.ru/20240411/1054454738.html
Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ
Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ - 11.04.2024 Украина.ру
Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ
Вооружённые силы России успешно атаковали очередной объект критической инфраструктуры Украины. Авиационные бомбы ФАБ в этот раз угодили в Сумскую ТЭЦ
2024-04-11T17:25
2024-04-11T17:25
2024-04-11T17:25
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"11 апреля после 16 часов враг нанес авиационный удар ФАБами по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ", – сообщили в областной военной администрации. Предприятие обеспечивало тепловой энергией 75% всех потребителей города. На месте продолжают работать представители оперативных служб, о пострадавших не сообщается.Таким образом, только за сегодня высокоточные удары российской армии уничтожили трансформаторную подстанцию, повредили Сумскую и Харьковскую ТЭЦ, а в Киевской области больше нет Трипольской ТЭС – важнейшей станции Украины, у которой в результате атаки ВС РФ уничтожено 100% оборудования.По оценке президента Украины Владимира Зеленского самая сложная ситуация по состоянию энергосистемы в Харькове. Сегодня мэр города Терехов сообщал, что российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков.
https://ukraina.ru/20240411/1054439891.html
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новости, украина, россия, харьков, владимир зеленский, энергосистема украины, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация
Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ
Вооружённые силы России успешно атаковали очередной объект критической инфраструктуры Украины. Авиационные бомбы ФАБ в этот раз угодили в Сумскую ТЭЦ
"11 апреля после 16 часов враг нанес авиационный удар ФАБами по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ", – сообщили в областной военной администрации.
Предприятие обеспечивало тепловой энергией 75% всех потребителей города. На месте продолжают работать представители оперативных служб, о пострадавших не сообщается.
Таким образом, только за сегодня высокоточные удары российской армии уничтожили трансформаторную подстанцию, повредили Сумскую и Харьковскую ТЭЦ, а в Киевской области больше нет Трипольской ТЭС – важнейшей станции Украины, у которой в результате атаки ВС РФ уничтожено 100% оборудования.
По оценке президента Украины Владимира Зеленского самая сложная ситуация по состоянию энергосистемы в Харькове. Сегодня мэр города Терехов сообщал, что российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков.