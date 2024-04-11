https://ukraina.ru/20240411/1054454738.html

Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ

Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ - 11.04.2024 Украина.ру

Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ

Вооружённые силы России успешно атаковали очередной объект критической инфраструктуры Украины. Авиационные бомбы ФАБ в этот раз угодили в Сумскую ТЭЦ

2024-04-11T17:25

2024-04-11T17:25

2024-04-11T17:25

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"11 апреля после 16 часов враг нанес авиационный удар ФАБами по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ", – сообщили в областной военной администрации. Предприятие обеспечивало тепловой энергией 75% всех потребителей города. На месте продолжают работать представители оперативных служб, о пострадавших не сообщается.Таким образом, только за сегодня высокоточные удары российской армии уничтожили трансформаторную подстанцию, повредили Сумскую и Харьковскую ТЭЦ, а в Киевской области больше нет Трипольской ТЭС – важнейшей станции Украины, у которой в результате атаки ВС РФ уничтожено 100% оборудования.По оценке президента Украины Владимира Зеленского самая сложная ситуация по состоянию энергосистемы в Харькове. Сегодня мэр города Терехов сообщал, что российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков.

https://ukraina.ru/20240411/1054439891.html

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новости, украина, россия, харьков, владимир зеленский, энергосистема украины, сво, спецоперация