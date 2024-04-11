Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ - 11.04.2024 Украина.ру
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Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ
Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ - 11.04.2024 Украина.ру
Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ
Вооружённые силы России успешно атаковали очередной объект критической инфраструктуры Украины. Авиационные бомбы ФАБ в этот раз угодили в Сумскую ТЭЦ
2024-04-11T17:25
2024-04-11T17:25
новости
украина
россия
харьков
владимир зеленский
энергосистема украины
сво
спецоперация
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"11 апреля после 16 часов враг нанес авиационный удар ФАБами по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ", – сообщили в областной военной администрации. Предприятие обеспечивало тепловой энергией 75% всех потребителей города. На месте продолжают работать представители оперативных служб, о пострадавших не сообщается.Таким образом, только за сегодня высокоточные удары российской армии уничтожили трансформаторную подстанцию, повредили Сумскую и Харьковскую ТЭЦ, а в Киевской области больше нет Трипольской ТЭС – важнейшей станции Украины, у которой в результате атаки ВС РФ уничтожено 100% оборудования.По оценке президента Украины Владимира Зеленского самая сложная ситуация по состоянию энергосистемы в Харькове. Сегодня мэр города Терехов сообщал, что российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков.
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новости, украина, россия, харьков, владимир зеленский, энергосистема украины, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация

Российская армия поразила Сумскую ТЭЦ, пишут СМИ

17:25 11.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение точечных авиаударов ВКС России по укрытиям с бронетехникой и складам ГСМ
Нанесение точечных авиаударов ВКС России по укрытиям с бронетехникой и складам ГСМ
© Министерство обороны РФ
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Вооружённые силы России успешно атаковали очередной объект критической инфраструктуры Украины. Авиационные бомбы ФАБ в этот раз угодили в Сумскую ТЭЦ
"11 апреля после 16 часов враг нанес авиационный удар ФАБами по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ", – сообщили в областной военной администрации.
Предприятие обеспечивало тепловой энергией 75% всех потребителей города. На месте продолжают работать представители оперативных служб, о пострадавших не сообщается.
Таким образом, только за сегодня высокоточные удары российской армии уничтожили трансформаторную подстанцию, повредили Сумскую и Харьковскую ТЭЦ, а в Киевской области больше нет Трипольской ТЭС – важнейшей станции Украины, у которой в результате атаки ВС РФ уничтожено 100% оборудования.
По оценке президента Украины Владимира Зеленского самая сложная ситуация по состоянию энергосистемы в Харькове. Сегодня мэр города Терехов сообщал, что российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
10:29
ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подпольеВооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам скопления ВСУ и объектам энергетики по всей Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
 
НовостиУкраинаРоссияХарьковВладимир ЗеленскийЭнергосистема УкраиныСВОСпецоперация
 
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