https://ukraina.ru/20240411/1054450212.html

Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым

Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым - 11.04.2024 Украина.ру

Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым

Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 11 апреля прокомментировал принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации

2024-04-11T15:12

2024-04-11T15:12

2024-04-11T15:12

мобилизация

закон

новости

украина

владимир вятрович

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"Сырой правительственный проект, представленный в конце прошлого года, три месяца пытались улучшить поправками в комитете. <...> Но в конце прошлой недели комитет отверг фактически все наработанные изменения. Закон снова стал таким, как в начале года, а в некоторых положениях – хуже", - написал Вятрович.Он привел пример, что из закона изъяли норму о возможности увольнения бойцов после 36 месяцев службы.По словам политика, таким образом депутаты просто потеряли три важных месяца: если власти были уверены, что правительственный законопроект был правильным, то "нужно было принимать его еще в январе". На сегодня все бы уже увидели его изъяны. На Украине долго не могли принять скандальный законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.К законопроекту о мобилизации было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.В четверг закон все же приняли, за него проголосовали 283 депутата.

https://ukraina.ru/20240411/1054447628.html

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мобилизация, закон, новости, украина, владимир вятрович