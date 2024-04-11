Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым - 11.04.2024 Украина.ру
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Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым
Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым - 11.04.2024 Украина.ру
Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым
Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 11 апреля прокомментировал принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации
2024-04-11T15:12
2024-04-11T15:12
мобилизация
закон
новости
украина
владимир вятрович
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"Сырой правительственный проект, представленный в конце прошлого года, три месяца пытались улучшить поправками в комитете. &lt;...&gt; Но в конце прошлой недели комитет отверг фактически все наработанные изменения. Закон снова стал таким, как в начале года, а в некоторых положениях – хуже", - написал Вятрович.Он привел пример, что из закона изъяли норму о возможности увольнения бойцов после 36 месяцев службы.По словам политика, таким образом депутаты просто потеряли три важных месяца: если власти были уверены, что правительственный законопроект был правильным, то "нужно было принимать его еще в январе". На сегодня все бы уже увидели его изъяны. На Украине долго не могли принять скандальный законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.К законопроекту о мобилизации было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.В четверг закон все же приняли, за него проголосовали 283 депутата.
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мобилизация, закон, новости, украина, владимир вятрович
мобилизация, Закон, Новости, Украина, Владимир Вятрович

Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым

15:12 11.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Vitaliy SelykВятрович
Вятрович - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Vitaliy Selyk
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Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 11 апреля прокомментировал принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации
"Сырой правительственный проект, представленный в конце прошлого года, три месяца пытались улучшить поправками в комитете. <...> Но в конце прошлой недели комитет отверг фактически все наработанные изменения. Закон снова стал таким, как в начале года, а в некоторых положениях – хуже", - написал Вятрович.
Он привел пример, что из закона изъяли норму о возможности увольнения бойцов после 36 месяцев службы.
По словам политика, таким образом депутаты просто потеряли три важных месяца: если власти были уверены, что правительственный законопроект был правильным, то "нужно было принимать его еще в январе". На сегодня все бы уже увидели его изъяны.
"Сейчас мы получили не просто плохой, а еще и запоздалый закон, который не усилит мобилизацию новых защитников, но вполне может ослабить мотивацию тех, кто защищает страну уже не первый год", - возмутился Вятрович.
На Украине долго не могли принять скандальный законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.
К законопроекту о мобилизации было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.
В четверг закон все же приняли, за него проголосовали 283 депутата.
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
14:31
Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщинИстория действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой. Ну не то, чтобы совсем существования…
 
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