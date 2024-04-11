https://ukraina.ru/20240411/1054450212.html
Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым
Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым - 11.04.2024 Украина.ру
Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым
Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 11 апреля прокомментировал принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации
2024-04-11T15:12
2024-04-11T15:12
2024-04-11T15:12
мобилизация
закон
новости
украина
владимир вятрович
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"Сырой правительственный проект, представленный в конце прошлого года, три месяца пытались улучшить поправками в комитете. <...> Но в конце прошлой недели комитет отверг фактически все наработанные изменения. Закон снова стал таким, как в начале года, а в некоторых положениях – хуже", - написал Вятрович.Он привел пример, что из закона изъяли норму о возможности увольнения бойцов после 36 месяцев службы.По словам политика, таким образом депутаты просто потеряли три важных месяца: если власти были уверены, что правительственный законопроект был правильным, то "нужно было принимать его еще в январе". На сегодня все бы уже увидели его изъяны. На Украине долго не могли принять скандальный законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.К законопроекту о мобилизации было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.В четверг закон все же приняли, за него проголосовали 283 депутата.
https://ukraina.ru/20240411/1054447628.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, закон, новости, украина, владимир вятрович
Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалым
Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 11 апреля прокомментировал принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации
"Сырой правительственный проект, представленный в конце прошлого года, три месяца пытались улучшить поправками в комитете. <...> Но в конце прошлой недели комитет отверг фактически все наработанные изменения. Закон снова стал таким, как в начале года, а в некоторых положениях – хуже", - написал Вятрович.
Он привел пример, что из закона изъяли норму о возможности увольнения бойцов после 36 месяцев службы.
По словам политика, таким образом депутаты просто потеряли три важных месяца: если власти были уверены, что правительственный законопроект был правильным, то "нужно было принимать его еще в январе". На сегодня все бы уже увидели его изъяны.
"Сейчас мы получили не просто плохой, а еще и запоздалый закон, который не усилит мобилизацию новых защитников, но вполне может ослабить мотивацию тех, кто защищает страну уже не первый год", - возмутился Вятрович.
На Украине долго не могли принять скандальный законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс.
К законопроекту о мобилизации было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.
В четверг закон все же приняли, за него проголосовали 283 депутата.